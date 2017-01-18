 Группа наркодилеров задержана во Львове за попытку подкупа руководства полиции. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
34-летний львовянин, ранее судимый за грабеж и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, наладил во Львове сеть снабжения и сбыта так называемых "тяжелых" наркотических и психотропных средств - метадона, субутекса, амфетамина. К "делу" он привлек группу лиц, участники которой хранили и продавали товар, а также наладил связи с отдельными работниками полиции, которым за "крышевание" преступной деятельности ежемесячно платил от 10 до 20 000 гривен.
Чтобы эти полицейские не имели проблем с руководством, а наркобизнес мог беспрепятственно функционировать, организатор группы обратился к заместителю начальника УВБ полиции области и предложил ему и начальнику подразделения 100 тыс. гривен взятки.
Внутренней безопасностью полиции были установлены личности сотрудников полиции, которые покрывали злоумышленников. Также задокументированы два факта передачи взятки в размере 100 тыс. гривен руководству УВБ наркодилером - за невмешательство в его дела.
Организатор преступной группы был задержан после очередной передачи неправомерной выгоды - 20 тыс. гривен. Вместе с ним задержали и его сообщников. У задержанных найдены наркотические вещества в особо крупных размерах.
Обнаруженные наркотические вещества, рыночная стоимость которых составляет более 150 тыс. гривен, направлены на проведение экспертизы. Наркодиллер и трех его ближайших пособника задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Также продолжаются меры по привлечению к ответственности других участников ОПГ, в том числе - сотрудников полиции, которые способствовали преступной деятельности.
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