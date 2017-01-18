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 Группа наркодилеров задержана во Львове за попытку подкупа руководства полиции. ФОТО

Во Львове при попытке подкупа сотрудников полиции задержаны члены ОПГ, занимавшиеся продажей "тяжелых" наркотиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

34-летний львовянин, ранее судимый за грабеж и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, наладил во Львове сеть снабжения и сбыта так называемых "тяжелых" наркотических и психотропных средств - метадона, субутекса, амфетамина. К "делу" он привлек группу лиц, участники которой хранили и продавали товар, а также наладил связи с отдельными работниками полиции, которым за "крышевание" преступной деятельности ежемесячно платил от 10 до 20 000 гривен.

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Чтобы эти полицейские не имели проблем с руководством, а наркобизнес мог беспрепятственно функционировать, организатор группы обратился к заместителю начальника УВБ полиции области и предложил ему и начальнику подразделения 100 тыс. гривен взятки.

Внутренней безопасностью полиции были установлены личности сотрудников полиции, которые покрывали злоумышленников. Также задокументированы два факта передачи взятки в размере 100 тыс. гривен руководству УВБ наркодилером - за невмешательство в его дела.

Организатор преступной группы был задержан после очередной передачи неправомерной выгоды - 20 тыс. гривен. Вместе с ним задержали и его сообщников. У задержанных найдены наркотические вещества в особо крупных размерах.

полиция

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полиция

Обнаруженные наркотические вещества, рыночная стоимость которых составляет более 150 тыс. гривен, направлены на проведение экспертизы. Наркодиллер и трех его ближайших пособника задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Также продолжаются меры по привлечению к ответственности других участников ОПГ, в том числе - сотрудников полиции, которые способствовали преступной деятельности.

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Видать торговали без крыши и мало принесли.
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Надеюсь в нынешних зонах барыг на нижние нары не пускают?
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