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Все про:Киев (15835) рыбаки (125) ГСЧС (650)

 Работники ГСЧС в Киеве спасли с отколовшейся льдины четырех рыбаков, а еще 50 помогли выбраться на берег. ФОТОрепортаж

Сегодня в районе Осокорков в Киеве откололась льдина с рыбаками. Спасатели с помощью лодок доставили на берег четырех человек. Еще около 50 рыбакам помогли выйти на сушу со льдины

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В сообщении отмечается: " 18 января, в 12:45 в Службу спасения Киева поступило сообщение, что на реке Днепр в районе Южного моста на оторванной от берега льдине находится около 50 рыбаков.

К месту вызова было направлено водолазно-спасательное отделение ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве. На момент прибытия спасателей было установлено, что на реке Днепр напротив дачных участков жилого массива Осокорки, на расстоянии около 300 метров от берега на льду находится 4 человека, а у береговой линии - около 50 рыбаков.

В 13:53 подразделениями ГСЧС с помощью 2-х надувных лодок из льдины спасены 4-х рыбаков и оказана помощь около 50 лицам по выведению их на берег.

Погибших и пострадавших нет, от медицинской помощи мужчины отказались.

15 рыбаков остались на льду береговой линии. Поэтому спасатели провели с ними разъяснительную работу относительно безопасности пребывания на льду во время зимней рыбалки.

На месте происшествия работало 34 человека, 7 единиц техники, 5 надувных лодок от ГУ ГСЧС в г. Киеве, Службы спасения КГГА и государственного коммунального предприятия "Плесо".

В ГСЧС напоминают: " Уважаемые граждане! Будьте осторожны на льду, не рискуйте собственной жизнью.Ведь порой это может стать причиной трагических последствий. Соблюдайте правила безопасности и в случае несчастного случая немедленно звоните по номеру "101".

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Хай ці любителі оплатять рятувальні роботи в подвійному розмірі!
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Ну вечная тема - рыбаки и льдины. Вот если бы у них, кроме удочек, еще и мозги были... А вообще слава Богу что обошлось.
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Именем Дональда Трампа назвали моль (Моль!!!)






Обнаруженный в Калифорнии новый вид моли, благодаря золотистому оперению на голове, был назван в честь будущего 45-го президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.
Neopalpa donaldtrumpi такая крошечная, что ее размах крыльев достигает чуть больше сантиметра. Моль водится в американском штате Калифорния и в мексиканском штате Нижняя Калифорния.
Канадский ученый Ватрик Назари, открывший новый вид моли и давший ему имя избранного президента, надеется, что его решение побудит Трампа уделять больше внимания к проблемам экологии.
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Рыбылка это страсть! Не надо осуждать Спасибо МЧС!!!
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вы тоже поди этим грешны, ну тогда хорошего лова при надежной погоде.
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Вот уж эти любители легально бухнуть"для сугреву"!Как те .что едут на море-только,что-бы каждый день синячить...
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І скільки їм ..ядь не кажи:

"Не лізьте .уки,..ядь у воду!"
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Та даааа.....Вот шоб нє пасилать на трі вєсьолих букви ригошакаладніков, мона сказать : -"А не пашол би ти на ЛЁД ..рыбок покормить!"...
Гыыыыы....

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Мальчик на озере лунку колол,
Сзади неслышно подплыл ледокол...
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По заднему месту нашлепать и родителям отдать!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРаботники ГСЧС в Киеве спасли с отколовшейся льдины четырех рыбаков, а еще 50 помогли выбраться на берег. ФОТОрепортаж
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