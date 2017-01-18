 Работники ГСЧС в Киеве спасли с отколовшейся льдины четырех рыбаков, а еще 50 помогли выбраться на берег. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В сообщении отмечается: " 18 января, в 12:45 в Службу спасения Киева поступило сообщение, что на реке Днепр в районе Южного моста на оторванной от берега льдине находится около 50 рыбаков.
К месту вызова было направлено водолазно-спасательное отделение ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве. На момент прибытия спасателей было установлено, что на реке Днепр напротив дачных участков жилого массива Осокорки, на расстоянии около 300 метров от берега на льду находится 4 человека, а у береговой линии - около 50 рыбаков.
В 13:53 подразделениями ГСЧС с помощью 2-х надувных лодок из льдины спасены 4-х рыбаков и оказана помощь около 50 лицам по выведению их на берег.
Погибших и пострадавших нет, от медицинской помощи мужчины отказались.
15 рыбаков остались на льду береговой линии. Поэтому спасатели провели с ними разъяснительную работу относительно безопасности пребывания на льду во время зимней рыбалки.
На месте происшествия работало 34 человека, 7 единиц техники, 5 надувных лодок от ГУ ГСЧС в г. Киеве, Службы спасения КГГА и государственного коммунального предприятия "Плесо".
В ГСЧС напоминают: " Уважаемые граждане! Будьте осторожны на льду, не рискуйте собственной жизнью.Ведь порой это может стать причиной трагических последствий. Соблюдайте правила безопасности и в случае несчастного случая немедленно звоните по номеру "101".
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"Не лізьте .уки,..ядь у воду!"
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Гыыыыы....
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