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Все про:Черновицкая область (241) контрабанда (1606) сигареты (491) ГФС (2253)

 Налоговики в Черновицкой области пресекли попытку незаконной переправки сигарет через границу. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области сотрудники налоговой милиции совместно с пограничниками пресекли попытку незаконной переправки сигарет через государственную границу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе операций "Акциз-2017" и "Рубеж-2017" в 800 метрах от государственной границы было обнаружено место накопления табачных изделий, которые злоумышленники планировали незаконно переправить через государственную границу на территорию Румынии.

Всего было обнаружено и изъято 13,5 тысячи пачек сигарет без марок акцизного налога стоимостью более 400 тысяч гривен.

В настоящее время продолжатся проверка".

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Таке враження ,що цигарки вже в ровєнь з кокаїном .
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