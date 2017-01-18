 Налоговики в Черновицкой области пресекли попытку незаконной переправки сигарет через границу. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В ходе операций "Акциз-2017" и "Рубеж-2017" в 800 метрах от государственной границы было обнаружено место накопления табачных изделий, которые злоумышленники планировали незаконно переправить через государственную границу на территорию Румынии.
Всего было обнаружено и изъято 13,5 тысячи пачек сигарет без марок акцизного налога стоимостью более 400 тысяч гривен.
В настоящее время продолжатся проверка".
55 2
Налоговики на Ривненщине изъяли незаконно изготовленных сигарет и алкоголя на 19 миллионов. ФОТОрепортаж(11)
Пограничники на Буковине применили оружие для задержания контрабандистов. ФОТО(12)
Налоговики разоблачили предпринимателей, незаконно ввозивших в страну квадроциклы и багги. ФОТОрепортаж(76)
Украинец пытался провезти на оккупированную территорию 210 кг колбасы в бензобаке. ВИДЕО+ФОТО(244)
В Луганской области продажные менты ни в грош не ставят губернатора Туку - источник(3)
"Черная сотня" и налоговики не допустили незаконного экспорта почти 3 тыс. тонн подсолнечного масла(35)
Трое контрабандистов, пытавшихся провезти сигареты в Румынию, задержаны на границе. ФОТО(7)
Ответить