 Депутаты записывали дни рождения коллег, прижимали пальцы друг другу и "сидели" в гаджетах, - работа Рады 18 января. ФОТОрепортаж

Таким увидел сегодняшний день в парламенте фотокорреспондент Цензор.НЕТ.
Представитель Президента в Раде - Артур Герасимов
Коллега креслом прижал пальцы Ярославу Едакову из "Народного Фронта"
Дружеские объятия нардепа от "Батькивщины" Вадима Ивченко с коллегой Алексеем Кириченко из Радикальной партии
Светлана Залищук и Мустафа Найем традиционно неразлучны с гаджетами
Внефракционный Яков Безбах конспектировал дни рождения коллег
Депутаты от БПП Владимир Арьев и Мустафа Джемилев
Внефракционная Анна Гопко и депутат от БПП Артур Герасимов
Совещание фракции Радикальной партии
Держатся за головы коллеги из БПП Александр Ливик и Григорий Тимиш ФОТО: Наталья Шаромова, Цензор.НЕТ
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вот в Кацапии есть политическая воля президента
и там, что сказали депутатам принимать, то они и принимают!
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Хочешь - спать ложись, хочешь- песни пой…
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А ты в какой кацапской программе узнал об изменениях Конституции для генпрокурора?
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а в какой статье изменилась ?
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Хоча я більше виню гаранта. Якби він захотів, то ВР працювала би як годинник. Адже він уже продемонстрував, що коли йому треба -- ВР працює -- згадайте як Луценка призначали...
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НЕПРИКАСАЕМЫЕПРОКАЖЕННЫЕ!
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