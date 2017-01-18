 Депутаты записывали дни рождения коллег, прижимали пальцы друг другу и "сидели" в гаджетах, - работа Рады 18 января. ФОТОрепортаж

Таким увидел сегодняшний день в парламенте фотокорреспондент Цензор.НЕТ.

Представитель Президента в Раде - Артур Герасимов





Коллега креслом прижал пальцы Ярославу Едакову из "Народного Фронта"

Дружеские объятия нардепа от "Батькивщины" Вадима Ивченко с коллегой Алексеем Кириченко из Радикальной партии

Светлана Залищук и Мустафа Найем традиционно неразлучны с гаджетами

Внефракционный Яков Безбах конспектировал дни рождения коллег

Депутаты от БПП Владимир Арьев и Мустафа Джемилев

Внефракционная Анна Гопко и депутат от БПП Артур Герасимов

Совещание фракции Радикальной партии

Держатся за головы коллеги из БПП Александр Ливик и Григорий Тимиш