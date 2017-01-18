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Все про:ВР (21303) Гопко (52) Герасимов (29)

 Депутаты записывали дни рождения коллег, прижимали пальцы друг другу и "сидели" в гаджетах, - работа Рады 18 января. ФОТОрепортаж

На заседании Рады 18 января депутаты традиционно обнимались, фиксировали дни рождения коллег и много внимания уделяли гаджетам.

Таким увидел сегодняшний день в парламенте фотокорреспондент Цензор.НЕТ.

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Представитель Президента в Раде - Артур Герасимов

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Коллега креслом прижал пальцы Ярославу Едакову из "Народного Фронта"

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Дружеские объятия нардепа от "Батькивщины" Вадима Ивченко с коллегой Алексеем Кириченко из Радикальной партии

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Светлана Залищук и Мустафа Найем традиционно неразлучны с гаджетами

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Внефракционный Яков Безбах конспектировал дни рождения коллег

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Депутаты от БПП Владимир Арьев и Мустафа Джемилев

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Внефракционная Анна Гопко и депутат от БПП Артур Герасимов

вр заседание

Совещание фракции Радикальной партии

вр заседание

Держатся за головы коллеги из БПП Александр Ливик и Григорий Тимиш

ФОТО: Наталья Шаромова, Цензор.НЕТ



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Веселуха, зарплаты ещё повысить и тогда всё пучком.
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просто нет политической воли президента.

вот в Кацапии есть политическая воля президента
и там, что сказали депутатам принимать, то они и принимают!
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а вот некто Игорь из БЮТ говорит, что катаклизм мыттєво случицца, если не повысить им зарплату
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Окружить Раду и не выпускать пока не проголосуют за необходимые законы.
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Хорошо они твари устроились,в тепле,в добре,законы преступные пишут для преступников,получают от преступников бабло,ни одна скотина не отказалась от зарплаты,хотя 70% по декларациям миллионеры и миллиардеры,ни одна сатана не перевела свою зарплату в фонд армии. Понаизбирали во власть коррупционеров и крышевателей преступности.Гнать надо этих сук,гнать не просто,а чтоб усцались и бежали не только из Рады,а из Украины.
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ну , работают депутаты ,,,.пора поднять вопрос об оплате труда украинца , , не. 3200 , с потолка взятые ,,, , а скажем , минимум доллар в час , , и инфляция. не повлияет на зарплату ,,,
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стадо куда рашэн скажет туда и побегут

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сыра хочешь?
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надо отлавливать таксистов (желательно, донецких) и насильно их сажать в кресла депутатов
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У фотографа камера с хорошим зумом. У меня такая же.
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лучше бы снайперская винтовка с таким же прицелом была.
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а что,елочки некому убрать,или до майских будут стоять.
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Народ требует принять закон о спецконфискации! Иначе скоро окружим ваше логово и пока не проголосуете за необходимые для Украины законы, не выпустим ни одного депутата!
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а разве поднятие минималки на сахар это не закон?
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Только НФ? А те что в ВР не народные избранники? Вот пусть народ смотрит кого понавыбирал...
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А у психов жизнь - так бы жил любой:
Хочешь - спать ложись, хочешь- песни пой…
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Ох тяжела и изнуряющая работа "слуг народа". Главное присечь попытки досрочных и досидеть до конца.
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450 нахлебников сидят на шее,имитирую кипучую деятельность.я еще в 1992 году говорил,НЕ ТАКАЯ БОГАТАЯ Украина чтобы содержать такую ораву бездельников.Хватит и 100 дупутатов....
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А теперь представьте такое в Германии, Польше, Японии, Швеции и др.Им нужна страна? та клали они на нее. Им бы урвать кусок от пирога, остальное похер. Твари бес грамма чести и совести.
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А изменить Конституцию страны под кума-алкоголика без югидического обгазования для назначения его Генпгокугогом может?
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не может, потому и не изменял Конституцию.

А ты в какой кацапской программе узнал об изменениях Конституции для генпрокурора?
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Понятно, значит сама изменилась, если уж ты это так видишь. У пукина для его тупых кацапоидов тоже всё само происходит, без участия президента. Сколько, ты там раньше рассказывал, на расее времени прожил? С пользой прошло.
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Понятно, значит сама изменилась...


а в какой статье изменилась ?
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Высветить им бы на табло в Раде все коментарии из Цензор что о них пишут люди. Пускай бы почитали. Вот была бы хохма.
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90% из комментариев Цензора озвучивают Киселёв и Соловьёв.
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И многие из этих бесполезных существ будут балотироватся на президента.
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ну это ещё не страшно, странно что вы и именно из них одного и выбирите президентом.
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Бля, последняя фотография - это просто квинтессенция нашего истеблишмента... Как из сказки "Три толстяка".
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всего дупутатов разных уровней в Украине 425 000,представьте какая армия работничков незаменимых,без которых жизни не будет нам с вами,если что то вдруг с ними случицца..
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Количество депутатов превышает количество солдат в армии.
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в 90-е годы было 477 тысяч,я когда узнал об этом,был шок..
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Нельзя терпеть эту свору! Никаких иных способов решения политических кризисов и конфликтов, кроме многократных выборов не существует. Выборы, выборы и еще раз выборы. Ошибка - выборы, и так много раз!
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у нас выборы - это круговорот говна в природе. А даже если кто-то новый до кормушки дорывается, ссучиваются за неделю.
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я в принципе говно не предпочитаю. Ни в каком виде
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Депутаты себя тоже говном не считают, спросите любого...
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Им нужен активный отпуск на свежем воздухе, на недельку, где нибудь на передовой. Светодарский курорт или Широкинский санаторий за пару дней мозги вправят. Оставшиеся пять дней потребуются для приведения кишечника в порядок. Большинство налогоплательщиков наверняка возражать не станет.
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А хулі, всі необхідні закони для країни вже поприймали, уроди.
Хоча я більше виню гаранта. Якби він захотів, то ВР працювала би як годинник. Адже він уже продемонстрував, що коли йому треба -- ВР працює -- згадайте як Луценка призначали...
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стесняюсь спросить: когда именины у Олеси Ляшко?
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Сколько способна страна терпеть этих "государственных деятелей"?...
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Не голосовать больше ни за одного из этих выродков.
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наш предсядатель кольхозу путь Ильича выведет нас в передовики производства.достаточно сказать что надои молока увеличилсь втрое...,про мнясо и птицу не буду,его завались что у кота М :D атроскина Гуталину..
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Там надо бомбу под люстрой подвесить с дистанционным управлением.
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Если Порошенко сейчас бы собрал майдан, то этих выродков бы заставили работать так как надо, но этого не произойдет так как террорюга путин такого шанса повзрывать людей не пропустит.
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якщо майдан ы збиреться, то не за Петра, а проти нього
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Юра Шевчук когда песню пел...Боже,сколько правды в глазах государственных шлюх...
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вооон на том фоте чувак ...смеётся ,15 лет обворовывал народ, он следующий перзидент .
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Вот бедняги! Надо немедленно им поднять зарплату до хотя бы ста тысяч гривен. Это ж кто выдержит такие пытки! Кроме этого нужно им обустроить не кресла, а отдельные кабинки, плюс хотя бы по баночке черной икры за вредность в день.
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"Сенченко НЕ ПРИВАТИЗИРОВАЛ В КРЫМУ ни одного участка земли. Поскольку ему было противно нырять в гавно данного процесса."....неужели среди всех это единственный бомж? (Юлю не вспоминайте).
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Чіво це Юлю нє вспомінайтє? Що вона там забрала? Вспомніть може Юру Луценка та його бухгалтершу з 10 квартирами в криму? Чи петра з заводиком?
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Работнички, бля. Гнать вас дармоедов к еб.......ой матери, присосались к кормушке, ублюдки конченые.
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Просто запомните фамилии этих 450-ти уродов и названия первых 5-ти партий по колл прошедших депутатов,и не вздумайте голосовать за вышеперечисленных мразей,хотя,фактор охреновского играет большую роль...
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Народ достоин той власти, за которую стоял на Майдане, той, которую избрал, и той, которую терпит.
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К сожалению это реалии нашей Украины, где любую должность можно купить.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДепутаты записывали дни рождения коллег, прижимали пальцы друг другу и "сидели" в гаджетах, - работа Рады 18 января. ФОТОрепортаж
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