 Депутаты записывали дни рождения коллег, прижимали пальцы друг другу и просматривали квартиры, - работа Рады 18 января. ФОТОрепортаж

Таким увидел сегодняшний день в парламенте фотокорреспондент Цензор.НЕТ.
Представитель Президента в Раде - Артур Герасимов
Коллега креслом прижал пальцы Ярославу Едакову из "Народного Фронта"
Внефракционный Юрий Шаповалов занимался просмотром вариантов обустройства квартиры
Дружеские объятия бютовца Вадима Ивченко Ивченко с коллегой Алексеем Кириченко из Радикальной партии
Светлана Залищук и Мустафа Найем традиционно неразлучны с гаджетами
Внефракционный Яков Безбах конспектировал дни рождения коллег
Депутаты от БПП Владимир Арьев и Мустафа Джемилев
Внефракционная Анна Гопко и депутат от БПП Артур Герасимов
Совещание фракции Радикальной партии
Держатся за головы коллеги из БПП Александр Ливик и Григорий Тимиш ФОТО: Наталья Шаромова, Цензор.НЕТ
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вот в Кацапии есть политическая воля президента
и там, что сказали депутатам принимать, то они и принимают!
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Хочешь - спать ложись, хочешь- песни пой…
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