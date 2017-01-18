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Все про:ВР (21300) Гопко (52) Герасимов (29)

 Депутаты записывали дни рождения коллег, прижимали пальцы друг другу и просматривали квартиры, - работа Рады 18 января. ФОТОрепортаж

На заседании рады 18 января депутаты занимались обсуждали обустройство квартир, традиционно обнимались, а также фиксировали дни рождения коллег.

Таким увидел сегодняшний день в парламенте фотокорреспондент Цензор.НЕТ.

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Представитель Президента в Раде - Артур Герасимов


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Коллега креслом прижал пальцы Ярославу Едакову из "Народного Фронта"



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Внефракционный Юрий Шаповалов занимался просмотром вариантов обустройства квартиры

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Дружеские объятия бютовца Вадима Ивченко Ивченко с коллегой Алексеем Кириченко из Радикальной партии

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Светлана Залищук и Мустафа Найем традиционно неразлучны с гаджетами

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Внефракционный Яков Безбах конспектировал дни рождения коллег

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Депутаты от БПП Владимир Арьев и Мустафа Джемилев

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Внефракционная Анна Гопко и депутат от БПП Артур Герасимов

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Совещание фракции Радикальной партии

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Держатся за головы коллеги из БПП Александр Ливик и Григорий Тимиш

ФОТО: Наталья Шаромова, Цензор.НЕТ



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Веселуха, зарплаты ещё повысить и тогда всё пучком.
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просто нет политической воли президента.

вот в Кацапии есть политическая воля президента
и там, что сказали депутатам принимать, то они и принимают!
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У фотографа камера с хорошим зумом. У меня такая же.
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а что,елочки некому убрать,или до майских будут стоять.
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Народ требует принять закон о спецконфискации! Иначе скоро окружим ваше логово и пока не проголосуете за необходимые для Украины законы, не выпустим ни одного депутата!
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А у психов жизнь - так бы жил любой:
Хочешь - спать ложись, хочешь- песни пой…
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http://112.ua/ekonomika/mvf-dopuskaet-chto-kurs-dollara-v-ukraine-v-2017-mozhet-vyrosti-46-grn-istochnik-340246.html
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Ох тяжела и изнуряющая работа "слуг народа". Главное присечь попытки досрочных и досидеть до конца.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДепутаты записывали дни рождения коллег, прижимали пальцы друг другу и просматривали квартиры, - работа Рады 18 января. ФОТОрепортаж
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