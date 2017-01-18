 Налоговики на Ривненщине изъяли незаконно изготовленных сигарет и алкоголя на 19 миллионов. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, был проведен осмотр автомобиля Ford Transit. В результате была обнаружена партия сигарет, на которую водитель не смог предоставить лицензии и документы, подтверждающие качество и происхождение табачных изделий. При этом товарно-транспортные накладные были выданы от имени предприятия, которое прекратило свою деятельность еще в 2015 году.
В результате проведенных мероприятий было установлено, что поставка сигарет осуществлялась для компании из Ровно с целью реализации без отображения в налоговой и бухгалтерской отчетности.
В результате проведенного обыска было обнаружено и изъято 864,5 тысячи пачек сигарет и более 21,3 тысячи бутылок алкогольных напитков, которые были оклеены поддельными марками акцизного налога. Общая стоимость изъятого составляет почти 18,8 миллиона гривен.
В настоящее время следственные действия продолжаются".
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Вот бы купить акцизные марки и продать как конфискат - был бы реальный доход стране
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Казлы.
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изъяли партия незаконно изготовленных сигарет
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Ящики от "Империал Табако" завод в Киеве. Получается завод клепает налево миллионными партиями ? Может стОит завод проверить, тоесть причину, а не последствие ?
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