 "Кроме обычной "клубнички" предлагались разнообразные извращения", - в Запорожье полиция ликвидировала публичный дом. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций с общественностью Запорожской полиции.
В информации отмечается: "Недавно к сотрудникам отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Запорожской области, поступила оперативная информация о деятельности на территории областного центра публичного дома. Поиск клиентов для борделя осуществлялся с помощью сети интернет, причем кроме обычной "клубнички" за отдельную плату предлагались и разнообразные извращения.
В ходе дальнейших следственно-оперативных действий полицейские установили организатора противозаконного бизнеса. Под бордель упомянутая гражданка арендовала двухэтажный частный дом в Вознесеновском районе Запорожья. После того, как противоправная деятельность была задокументирована в полном объеме, 17 января сутенершу задержали, а в помещении проведен санкционированный обыск.
В его ходе полицейские изъяли документацию, денежные средства, добытые преступным путем и другие вещественные доказательства. На проституток составлены административные протоколы за занятие проституцией, а вот сутенерша будет привлечена к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.303 УК Украины "Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет. Продолжается досудебное расследование".
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давно уже эскорт-услуги, оказание секс.услуг и публичные дома должны быть легализованы и приведены к цивилизованному виду.
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ПС я понял что не твои были бы твои ты бы сейчас или в мерене сидел или в кпз.
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и конечно, пенсии, если будут взносы в Песионный фонд и соц.обеспечение. а как же?
речь не о писюшках в подворотнях, а о приличном уровне, в таких местах не может быть 5 баксов. за 5 баксов и проблемы на свою голову- это для идиотов.
студентки и студенты, ежели нет ни внешности, ни манер, ни понятий также не особо нужны. это отдельный бизнес, древнейшая профессия, здесь нужна легализация и упорядочение. речь не о трассах и подворотнях, это все днище, которому никакие законы не нужны.
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конечно. если будут платить взносы социальные и иметь стаж. как иначе?
регистрируешься, как предприниматель сферы услуг, проходишь мед.осмотр и периодические обязательные обследования и - вперед. только к пенсионному сроку это уже будут далеко не студентки.)
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наверное в какого то элитно- избраного денег потребовали за общение, а так как тема извращенства вобще не раскрыта то по ходу общение с девушками за деньги и без секса и есть в понятиях мусоров извращенством .
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Есть разновидность нормы. Бе...
С уважением к ЛГБТ лично
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А ваще то проституцию, мариванну и короткоствол нужно легализовать
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Марья Ивановна! Вы - ударница труда! Передовая доярка нашего колхоза! МАТЬ ПЯЯЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ!!!
КАК ВЫ СТАЛИ ВАЛЮТНОЙ ПРОСТИТУТКОЙ?!?!?! Вот обьясниете нашему коллективу?!?!?!
-Ой ДЕТОЧКИ, ну Шо вам сказать - ну просто ПОВЕЗЛО!!!
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