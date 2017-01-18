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Все про:Запорожье (1413) проституция (265) публичный_дом (7)

 "Кроме обычной "клубнички" предлагались разнообразные извращения", - в Запорожье полиция ликвидировала публичный дом. ФОТОрепортаж

Полиция разоблачила публичный дом и задержала организатора этой преступной деятельности. Начато уголовное производство по ст. 303 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций с общественностью Запорожской полиции.

В информации отмечается: "Недавно к сотрудникам отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Запорожской области, поступила оперативная информация о деятельности на территории областного центра публичного дома. Поиск клиентов для борделя осуществлялся с помощью сети интернет, причем кроме обычной "клубнички" за отдельную плату предлагались и разнообразные извращения.

В ходе дальнейших следственно-оперативных действий полицейские установили организатора противозаконного бизнеса. Под бордель упомянутая гражданка арендовала двухэтажный частный дом в Вознесеновском районе Запорожья. После того, как противоправная деятельность была задокументирована в полном объеме, 17 января сутенершу задержали, а в помещении проведен санкционированный обыск.

В его ходе полицейские изъяли документацию, денежные средства, добытые преступным путем и другие вещественные доказательства. На проституток составлены административные протоколы за занятие проституцией, а вот сутенерша будет привлечена к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.303 УК Украины "Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет. Продолжается досудебное расследование".

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запорожье дом публичный

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запорожье дом публичный

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жители Лисичанска организовали бордели в своих домах, - полиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

запорожье дом публичный

Смотрите также: "Секс - это не преступление": активисты пикетировали МВД с требованием декриминализации проституции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

запорожье дом публичный

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оце рехформа! даже сутенеры документацию ведут!!! а блакнотика с известными хфамилиями не бульо случайно?
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хватит полиции маяться хренью.
давно уже эскорт-услуги, оказание секс.услуг и публичные дома должны быть легализованы и приведены к цивилизованному виду.
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.. и подрабатывающие студентки с радостью побегут в легальные публичные дома, что бы стать на учет и впоследствии получать пенсию?
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оно студенткам надо? Им еще замуж выходить - потому лица и закрывают. При легализации список "все проститутки Украины" будет стоить $5.
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Та твои студентки с неграми и арабами е...я мама не горюй! Че ты тут чешешь???
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Чего они лица закрывают? В головешку твою не доходит? П.С. Студентки не мои.
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и что что лица закрывают? Если ты против что бы тебя снимали то ты проститутка???
ПС я понял что не твои были бы твои ты бы сейчас или в мерене сидел или в кпз.
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Я просто ищу логику, почему проститутки с радостью побегут регистрироваться. А ты меня сутенером обзываешь. Уймись.
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Не они побегут регистрироватся. РЕгистрироватся побегут сутенеры! Проститутки без сутенеров не работают! Разве что шалавы какие то залетные! И после легализации сами сутенеры не дадут им работать "налево"!
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Ты че гонишь? Где я тебя сутенером обозвал? Ты че больной?
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станут дороже в приличных домах свиданий - приличный интерьер, охрана, мед. осмотры и т.п. стоит денег. быть хорошими проститутками, красиво заниматься сексом не каждой и не каждому дано.
и конечно, пенсии, если будут взносы в Песионный фонд и соц.обеспечение. а как же?
речь не о писюшках в подворотнях, а о приличном уровне, в таких местах не может быть 5 баксов. за 5 баксов и проблемы на свою голову- это для идиотов.
студентки и студенты, ежели нет ни внешности, ни манер, ни понятий также не особо нужны. это отдельный бизнес, древнейшая профессия, здесь нужна легализация и упорядочение. речь не о трассах и подворотнях, это все днище, которому никакие законы не нужны.
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Проституция, в любом виде, это частное предпринимательство -- гос. социальные гарантии не предусмотрены... ...-- бляди твою пенсию не обкорнают...*)
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ОК, верь, что все проститутки побегут регистрироваться.
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Сейчас за сутенерство от 5 до 7 лет можно получить! Будет все легально еще как побегут!!!
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Проституток можно только оштрафовать. Зачем им работать легально? .. я вообще далек от этой темы, но поднадоело "надо легализовать", как рецепт от всех проблем в этой сфере.
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...в Бундесе проституция легализована, но нелегалки тоже имеются -- с ними борятся и с ними опасно... -- народ пользуется легальными пуфами, причём, достаточно массово.
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и подрабатывающие студентки с радостью побегут в легальные публичные дома, что бы стать на учет и впоследствии получать пенсию?

конечно. если будут платить взносы социальные и иметь стаж. как иначе?
регистрируешься, как предприниматель сферы услуг, проходишь мед.осмотр и периодические обязательные обследования и - вперед. только к пенсионному сроку это уже будут далеко не студентки.)
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Вы сильно удивитесь, но студентки и без вашего разрешения давно промышляют такими подработками. Легализация вряд ли качнет чашу весов в сторону увеличения проституции (факт незаконности никак не влияет на выбор человека в таких делах - скорее личная мораль)
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ми рухаємось в європу? тоді треба легалізовувати жриць кохання!
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а если при этом в Украине будет 0 легальных публичных домов? Смысл легализации? - продолжат работать так же.
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индивидуалки с патентом на предпринимательскую деятельность
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Далеко не во всех странах ЕС проституция узаконена, кстати
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Что значит "не тех"? Ловить необходимо всех нарушителей закона!, а вы предлагаете делать выбор, между тем, кого ловить.. странная логика.
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Бля вот это разоблачиловка 1750 грывней в девок изьяли , ну все вопрос по дехфицыту буджета закрыт , лутше бы нарко кортели цыганские и не только накрыли , гадость на каждом углу малолеткам впариваю , или там сыкотно можно и ножа под ребра поиметь в подезде дома своего , ГЕРОИ .
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Cреди новой элиты страны наиболее порядочные - элитные проститутки.
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одно наверное не дает покоя кому то , как так в такой стране и такие приличные девушки и не на шару ,а еще и денег требуют ,
наверное в какого то элитно- избраного денег потребовали за общение, а так как тема извращенства вобще не раскрыта то по ходу общение с девушками за деньги и без секса и есть в понятиях мусоров извращенством .
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Бакс добрый вечер,а где Вы увидели "новую элиту"...если 25 лет тасуют одну и ту же колоду..
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После легализации ЛГБТ извращений-збочень нет. И УК нужно изменить в части статьи за изнасилование неприродным способом. Нету уже такого.

Есть разновидность нормы. Бе...

С уважением к ЛГБТ лично
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Самое большое зло в стране! Ура победили, теперь заживем! Уроды, люди выживают, как могут, при свинорылых. Они своим торгуют и не воруют!
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с нелегальной проституцией не все так просто. Там имеет место быть и очень большое зло
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Да, какой смысл вообще что-то делать, если Ахметов не сидит..
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[В Германии предлагают ввести субсидии на секс для инвалидов | Европейская правда]: Посмотри! http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/01/10/7059909/


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пора уже легализовать это непотребство и не отнимать у людей время, которое они могли бы потратить на раскрытие настоящих преступлений ... будет спрос, будет и предложение и возможность шантажа, и нелегального бизнеса, извращений, вовлечение малолетних и прочее и прочее....
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"предлагались и разнообразные извращения Источник" - огласите пжалуста весь список (с) :D
А ваще то проституцию, мариванну и короткоствол нужно легализовать
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Одним можно Украиной торговать, землёй, оружием... А другим даже жопой нельзя.)))
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Сборы в колхозе в актовом зале.
Марья Ивановна! Вы - ударница труда! Передовая доярка нашего колхоза! МАТЬ ПЯЯЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ!!!
КАК ВЫ СТАЛИ ВАЛЮТНОЙ ПРОСТИТУТКОЙ?!?!?! Вот обьясниете нашему коллективу?!?!?!
-Ой ДЕТОЧКИ, ну Шо вам сказать - ну просто ПОВЕЗЛО!!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Кроме обычной "клубнички" предлагались разнообразные извращения", - в Запорожье полиция ликвидировала публичный дом. ФОТОрепортаж
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