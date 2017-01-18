 Три большие тайника с боеприпасами выявлены в районе проведения АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
На Луганщине вблизи села Старый Айдар на заброшенных позициях правоохранители обнаружили пятьсот три дымовые мины калибра 80 мм.
Возле села Песчаное на берегу реки Северский Донец сотрудники спецслужбы изъяли из тайника два реактивных огнемета "Шмель".
В Донецкой области недалеко от города Новогродовка оперативники СБУ обнаружили пять закопанных мин различных модификации, семьдесят гранатометных выстрелов и три гранаты Ф-1 с запалом.
Задокументированы материалы переданы в Нацполиции для возбуждения уголовных дел, предусмотренных ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
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