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 Три большие тайника с боеприпасами выявлены в районе проведения АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины за последние дни обнаружили три тайника с большим количеством боеприпасов в районе проведения антитеррористической операции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Луганщине вблизи села Старый Айдар на заброшенных позициях правоохранители обнаружили пятьсот три дымовые мины калибра 80 мм.

боеприпасы

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Оперативники полиции и СБУ обнаружили на Луганщине большой схрон с боеприпасами, заготовленный для ДРГ боевиков. ФОТОрепортаж

тайник

Возле села Песчаное на берегу реки Северский Донец сотрудники спецслужбы изъяли из тайника два реактивных огнемета "Шмель".

тайник

В Донецкой области недалеко от города Новогродовка оперативники СБУ обнаружили пять закопанных мин различных модификации, семьдесят гранатометных выстрелов и три гранаты Ф-1 с запалом.

Смотрите: Возле воинской части в пригороде Одессы обнаружен тайник с боеприпасами, - СБУ. ФОТОрепортаж

тайник

тайник

Смотрите также: Два тайника с боеприпасами выявлены в зоне проведения АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Задокументированы материалы переданы в Нацполиции для возбуждения уголовных дел, предусмотренных ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
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ЧЬЕ ПРОИЗВОДСТВО ? могли наши забыть , могли наши демонстративно найти, а может враги под носом орудуют?
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Имитация бурной деятельности . Через день такие сообщения о "тайниках" . "Сам пъю, сам гуляю."- называется .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТри большие тайника с боеприпасами выявлены в районе проведения АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж
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