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Все про:Запорожье (1411) Нацполиция (5509) Запорожская область (481)

 Новым главой Нацполиции в Запорожской области стал Золотоноша. ФОТО

Заместитель министра внутренних дел Украины Алексей Руденко 18 января представил нового руководителя главного управления Национальной полиции в Запорожской области. Им стал 35-летний днепрянин Олег Золотоноша, который до этого работал первым проректором Днепропетровского государственного университета внутренних дел.

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщает корреспондент Радио Свобода

Олег Золотоноша сменил на посту Виктора Ольховского, который возглавлял органы внутренних дел в Запорожской области с марта 2014 года и в октябре прошлого года подал в отставку по собственному желанию.

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Олег Золотоноша окончил юридическую академию МВД Украины. В правоохранительных органах - с 2002 года.

С 2002 по 2014 год занимал должность оперуполномоченного, руководителя отдела защиты бюджетных средств, заместителя руководителя управления - руководителя отдела по борьбе с преступлениями в земельной сфере, заместителя руководителя управления - руководителя отдела по борьбе с преступлениями в бюджетной сфере, заместителя руководителя оперативно-аналитического управления по борьбе с преступлениями в базовых отраслях и сферах экономики департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью Главного управления МВД в Днепропетровской области.

С июня 2014 года по ноябрь 2015 года возглавлял Управление противодействия преступности в сфере экономики Главного управления МВД в Днепропетровской области. С ноября 2015 года и до сих пор был первым проректором Днепровского государственного университета внутренних дел.

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запорожье нацполиция золотоноша

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С такой фамилией в любом министерстве был бы незаменимым человеком.
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Помните главмусора Винницкой области,любимчика однотуровых? Разлекайтесь.
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знаковая фамилия.
боиллиантоноши есть, будет теперь и золотоноша.
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мне одному кажется -те же яйца только в профиль?
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... противодействия преступности в сфере экономики ...

Победил ?
Или не справился и его перебросили на "хлебное" место?
.
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...с ноября 2015г. - сбитый летчик, на преподавательской работе.
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у беркутов праздник? Правда что всем мусоргамберкутам януковощ квартиры в Киеве обещал дать если огни людей разгонят?
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Ну теперь в Зопорожье никто не промахнется что в кабинет заносить надо....
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Центры коррупции в МВД уже много лет - ВУЗы милиции полиции.
Нет такой возможности служить ректором ВУЗа МВД и не возить чемоданы с баблом в Киев.
Поэтому, если выбор пал на Золотоношу - всем должно быть понятно: "Зачем его назначили а затем..."
Начальник ГУМВД области был недостаточно лоялен двум упырям из местного СБУ: Брылю (ОГА) и Шмитько (местная управа).
Чтоб упорядочить потоки и обеспечить следующие выборы в один тур.
https://www.youtube.com/watch?v=jaXy2Ehsn1w часть проблем области и не только.
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Цензор.НЕТФотоОбществоНовым главой Нацполиции в Запорожской области стал Золотоноша. ФОТО
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