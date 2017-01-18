 Новым главой Нацполиции в Запорожской области стал Золотоноша. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщает корреспондент Радио Свобода
Олег Золотоноша сменил на посту Виктора Ольховского, который возглавлял органы внутренних дел в Запорожской области с марта 2014 года и в октябре прошлого года подал в отставку по собственному желанию.
Читайте также - Руководитель Нацполиции в Запорожской области Ольховский ушел в отставку по собственному желанию
Олег Золотоноша окончил юридическую академию МВД Украины. В правоохранительных органах - с 2002 года.
С 2002 по 2014 год занимал должность оперуполномоченного, руководителя отдела защиты бюджетных средств, заместителя руководителя управления - руководителя отдела по борьбе с преступлениями в земельной сфере, заместителя руководителя управления - руководителя отдела по борьбе с преступлениями в бюджетной сфере, заместителя руководителя оперативно-аналитического управления по борьбе с преступлениями в базовых отраслях и сферах экономики департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью Главного управления МВД в Днепропетровской области.
С июня 2014 года по ноябрь 2015 года возглавлял Управление противодействия преступности в сфере экономики Главного управления МВД в Днепропетровской области. С ноября 2015 года и до сих пор был первым проректором Днепровского государственного университета внутренних дел.
1517 12
На трассе под Мелитополем сгорел грузовик. ФОТО(5)
"Ум у вас в голове есть?", - патрульные Запорожья применили оружие при задержании пьяных мужчин, показавших неприличный жест и пытавшихся скрыться на ВИП-внедорожнике. ВИДЕО(151)
Экс-начальник отделения одного из банков в Запорожской области присвоил миллион гривен вкладчиков, - прокуратура(19)
Тесть застрелил зятя из охотничьего ружья во время ссоры в Запорожье(179)
Лозунги «регионалов» звучат как насмешка над тем, как живут люди - Кужель(3)
34-летний мужчина убил своего брата прямо в больничной палате, - Нацполиция Запорожья(0)
НАБУ завершило расследование по делу о завладении имуществом госпредприятия в Запорожье(30)
Ответить
Ответить
боиллиантоноши есть, будет теперь и золотоноша.
Ответить
Ответить
Ответить
Победил ?
Или не справился и его перебросили на "хлебное" место?
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сто пудов, золотоноша...
Ответить
милицииполиции.
Нет такой возможности служить ректором ВУЗа МВД и не возить чемоданы с баблом в Киев.
Поэтому, если выбор пал на Золотоношу - всем должно быть понятно: "Зачем его назначили а затем..."
Начальник ГУМВД области был недостаточно лоялен двум упырям из местного СБУ: Брылю (ОГА) и Шмитько (местная управа).
Чтоб упорядочить потоки и обеспечить следующие выборы в один тур.
https://www.youtube.com/watch?v=jaXy2Ehsn1w часть проблем области и не только.
Ответить