 Молодую женщину убили посреди улицы в Киеве. ФОТО

В Киеве возле дома по улице Декабристов, 3-Б произошло убийство, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на " Эспрессо ".Так, посреди ночи жители услышали ссору в доме между девушкой и парнем. Люди вызвали полицию, чтобы их успокоить. Патрульные успокоили пару и уехали. А утром прохожие в пешеходной зоне обнаружили труп девушки.

По предварительной информации, погибшая 1987 года рождения. Вероятная причина смерти - сильный удар по голове.Следствие выясняет обстоятельства убийства и разыскивает лиц, причастных к преступлению.