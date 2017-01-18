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Все про:Киев (15833) конфликт (599) убийство (4565)

 Молодую женщину убили посреди улицы в Киеве. ФОТО

Вероятно, расправился с погибшей ее парень.

В Киеве возле дома по улице Декабристов, 3-Б произошло убийство, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо".

Так, посреди ночи жители услышали ссору в доме между девушкой и парнем. Люди вызвали полицию, чтобы их успокоить. Патрульные успокоили пару и уехали. А утром прохожие в пешеходной зоне обнаружили труп девушки.

убийство


По предварительной информации, погибшая 1987 года рождения. Вероятная причина смерти - сильный удар по голове.

Следствие выясняет обстоятельства убийства и разыскивает лиц, причастных к преступлению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 20 человек привлечены к дисциплинарной ответственности по результатам служебного расследования трагедии в Княжичах, - Нацполиция

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в кацапии вообще разрешили избивать жену 1 раз в год
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в последнее время бабы так оскотинились, что только на такой подарок они и заслуживают
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Там будут продолжение "Следствие ведут знатоки" снимать.
Вот - следователь Знаменский.

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Полицейские раз их вызывали обязаны данные взять,а потом мирить и отпускать,а может сейчас такого и не надо,опять в зрадофилы запишут
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если бы партульные выполнили свою работу качественно человек бы остался жив.
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а что они виполнили не так??
ссори не всегда заканчиваются так. откуда ви знаете что там произошло( может патрульние помирили их они под ручку весело ушли домой, но по дороге что то пошло не так и вот результат)
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к каждому человеку по мусорёнку не приставишь ...
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Они выполняют то, что положено по закону.
Приезжают на пьяный шум и говорят: "Извините, мы сейчас не имеем прав даже в вытрезвитель забрать." И уезжают .
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Тільки слабка духом людина (або взагалі при відсутності такого) підніме руку на жінку. Завжди можна встати і піти.
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чисто вопрос с обратной пропорциональностью - а женщина, поднявшая руку на мужчину - она какая? Боюсь предположить - "сильная духом"?.
Может просто осудите криминальность поступка, а не гендерные противостояния...
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правда завжди? навіть в разі, коли жінка дубасть тебе?
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Ну і дуже тебе жінка віддубасить? Так, погладить.
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Гоню мысль, но вдруг это полиция их так "успокоила", да не я гоню. Жаль девушку.
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Молодую женщину убили посреди улицы в Киеве. ФОТО

пля, НАРОД ВАЩЕ ХОДИТ ОБОЗЛЁНЫЙ ДО ПРЕДЕЛА И НЕ ЗНАЕТ НА ЧЁМ ВЫМЕЩАТЬ СВОЮ ЛЮТЬ...
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Это страшно..... 29 лет....... Я не знаю, что нужно сделать этому уроду......
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Шо тут сказать??? Наверняк- чертило просто невменяемый. Уже будучи засвечен, даже более того- профилактирован полицией. Взял, да и убил даму! Вот... так вот... И кто мне скажет, после такого, что классификация "Человек и стоящие ниже него животные"- верна??? Она ошибочна. Ибо эту классификацию провел именно человек! И это утверждение- гениально. Не моё. Это Марти Лани. Великолепный финский писатель.
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Марти Ларни. Рекомендую всем! Особенно- "Четвертый позвонок".
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человек это то же животное , только с очень развитым мозгом.. который у него так развился чтобы выжить как виду .. к сожалению в наше время мозг людьми в основном используется не по назначению..
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Человеческая цивилизация ещё слишком молода, чтобы присваивать себе титул "разумной".
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"Иногда старость приходит и одна..."
А Вы себя к которым относите - к "разумным" или "неразумным"? И каков у них градационный критерий?
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Инопланетяне определят .
"Градационный критерий" очень простой - поскольку в голове у бибизян одни бабки, то они постоянно дохнут от войн и катаклизмов.
Когда вы услышите, что человеческая цивилизация научилась создавать в местах своего обитания зону без землетрясений - вот Вам и критерий. Поверьте, сделать это элементарно.
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Нет, не элементарно. Вы хотите войн и катаклизмов? Так же как и Вы ответят ещё 99% людей.
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Ні. Місцеві не могли. Культура, всі високоосвідчені. То ліміта якась панаєхала.
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А она сама себе "парня" выбирала или родители силой "сосватали"???
За всё нужно нести ответственность и особенно за собственный выбор!
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мало, пля, війни їм, шо ще і на мирній землі одне одного мочать..
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А дело плохо. Исчез основной Инстинкт- самосохранения. Не! Я не о 100%. Однако- дело реально ухудшилось. Все играют в игры. "Мир Танков", например. И он, прошедший какой-то лэвэл- уже Михаэль Виттман, типо... Полный капец.
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привет, мне стало интересно: ты столько комментариев на цензоре постишь.... Ты ничем другим днем не занимаешься? Если занимаешься, когда ты успеваешь....? Я периодически захожу и всегда вижу, что ты уже пару-тройку комментариев написал....
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Привет! Объясняю: я ничем не занимаюсь! Ибо я- моряк. И дома- тока в ИНЕТе. У меня- аж три монитора на столе. Я- так отдыхаю.
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Стоп!!! Соврал! Я ещё занимаюсь самогоноварением. Чес слово.
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Сейчас многие домашним рукоделием занимаются. Особенно на фоне контрафакта, это вкуснее и безопаснее.
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Точно! А вааще-то, очень нравится. творчество, как-никак.
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люблю самогон. Честно. С КПИ полюбил еще. Одногрупник как-то угостил...
Попробывать дадите?
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т.е. это не плохо, меня просто активность твоя впечатлила...
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Тут розыска фиг да нефига. У патрульных камеры были - были. Установочные данные брали - брали. В чем проблема розыска?. Не пойму.!
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Вероятно, расправился с погибшей ее парень.Источник: http://censor.net.ua/p423833

Не факт. Полно случаев, когда преступление совершено третьим лицом в расчёте на вот такое вот "вероятно".
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Ну, менты вообще на семейные разборки ездить не любя. Часто супруга кричит, что её избивают, а на утро может и на ментов заяву накатать, за то, что мужа загребли неправомерно. Для многих женщин развод хуже пары ударов.
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90% что преступника не найдут. После реформирования милиции, раскрываемость в Киеве 10%.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМолодую женщину убили посреди улицы в Киеве. ФОТО
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