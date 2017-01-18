 Молодую женщину убили посреди улицы в Киеве. ФОТО

В Киеве возле дома по улице Декабристов, 3-Б произошло убийство, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо".
Так, посреди ночи жители услышали ссору в доме между девушкой и парнем. Люди вызвали полицию, чтобы их успокоить. Патрульные успокоили пару и уехали. А утром прохожие в пешеходной зоне обнаружили труп девушки.
По предварительной информации, погибшая 1987 года рождения. Вероятная причина смерти - сильный удар по голове.
Следствие выясняет обстоятельства убийства и разыскивает лиц, причастных к преступлению.
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Вот - следователь Знаменский.
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ссори не всегда заканчиваются так. откуда ви знаете что там произошло( может патрульние помирили их они под ручку весело ушли домой, но по дороге что то пошло не так и вот результат)
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Приезжают на пьяный шум и говорят: "Извините, мы сейчас не имеем прав даже в вытрезвитель забрать." И уезжают .
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Может просто осудите криминальность поступка, а не гендерные противостояния...
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пля, НАРОД ВАЩЕ ХОДИТ ОБОЗЛЁНЫЙ ДО ПРЕДЕЛА И НЕ ЗНАЕТ НА ЧЁМ ВЫМЕЩАТЬ СВОЮ ЛЮТЬ...
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А Вы себя к которым относите - к "разумным" или "неразумным"? И каков у них градационный критерий?
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"Градационный критерий" очень простой - поскольку в голове у бибизян одни бабки, то они постоянно дохнут от войн и катаклизмов.
Когда вы услышите, что человеческая цивилизация научилась создавать в местах своего обитания зону без землетрясений - вот Вам и критерий. Поверьте, сделать это элементарно.
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За всё нужно нести ответственность и особенно за собственный выбор!
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Попробывать дадите?
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Не факт. Полно случаев, когда преступление совершено третьим лицом в расчёте на вот такое вот "вероятно".
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