 Суд арестовал грузинского добровольца Церцвадзе по запросу, который подала в Интерпол Россия и теперь его могут выдать РФ, - Сакварелидзе. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: "15 января, по прибытию в Украину украинские правоохранители задержали Гию Церцвадзе - человека, который принимал участие как в грузинско-российской войне, так и в АТО в Украине в 2014-2015 годах!"
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"Его обвиняют в якобы совершении убийства на территории России в 2003 году, хотя есть четкие и неоспоримые доказательства того, что Грузию в этот период он не покидал, и хотят в дальнейшем передать по запросу Интерпола в руки России!
Дело откровенно сфабриковано. По сути это системная работа по уничтожению людей, принимавших и принимающих участие в войне против РФ", - продолжил Сакварелидзе.
Он написал: "17 января прошел суд, по результатам которого Гию оставили под стражей формально основываясь на том, что он не имеет регистрации в Украине, хотя адвокатами был предложен вариант поручительства как залог того, что Гия не будет скрываться.
В течении следующих 5 дней юристы подадут апелляцию. Понятное дело, что в случае передачи Гии России никакого суда там не будет. Он просто исчезнет"!
"Надеюсь, на благоразумие украинских властей. Надеюсь, что ни один из представителей власти не допустит этого! Я сам с моими друзьями буду в апелляционном суде и сделаю все, чтобы эта бредовая расправа с героями войны с Россией руками украинских властей не состоялась!", - резюмировал Сакварелидзе.
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И это уже не вопрос - суды и прокурорва вся апполитичная (давно продавшаяся за деньги) или промоскальская и защищает себе подобных, а украинцев патриотов уничтожает любыми средствами
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Абсурдная ситуация.
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Ужасное видео!! что творится в этих супермаркетах!
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