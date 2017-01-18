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Все про:Грузия (3287) добровольцы (525) Сакварелидзе (271)

 Суд арестовал грузинского добровольца Церцвадзе по запросу, который подала в Интерпол Россия и теперь его могут выдать РФ, - Сакварелидзе. ФОТОрепортаж

Экс-заместитель Генпрокурора Украины Давит Сакварелидзе заявил, что арестованный украинскими правоохранителями 15 января в аэропорту "Киев" гражданин Грузии Гия Церцвадзе не совершал убийство в России в 2003 году, за что он внесен в списки Интерпола по представлению РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "15 января, по прибытию в Украину украинские правоохранители задержали Гию Церцвадзе - человека, который принимал участие как в грузинско-российской войне, так и в АТО в Украине в 2014-2015 годах!"

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"Его обвиняют в якобы совершении убийства на территории России в 2003 году, хотя есть четкие и неоспоримые доказательства того, что Грузию в этот период он не покидал, и хотят в дальнейшем передать по запросу Интерпола в руки России!

Дело откровенно сфабриковано. По сути это системная работа по уничтожению людей, принимавших и принимающих участие в войне против РФ", - продолжил Сакварелидзе.

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Он написал: "17 января прошел суд, по результатам которого Гию оставили под стражей формально основываясь на том, что он не имеет регистрации в Украине, хотя адвокатами был предложен вариант поручительства как залог того, что Гия не будет скрываться.

В течении следующих 5 дней юристы подадут апелляцию. Понятное дело, что в случае передачи Гии России никакого суда там не будет. Он просто исчезнет"!

"Надеюсь, на благоразумие украинских властей. Надеюсь, что ни один из представителей власти не допустит этого! Я сам с моими друзьями буду в апелляционном суде и сделаю все, чтобы эта бредовая расправа с героями войны с Россией руками украинских властей не состоялась!", - резюмировал Сакварелидзе.

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добровольцы гррузия церцвадзе

добровольцы гррузия церцвадзе

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добровольцы гррузия церцвадзе

добровольцы гррузия церцвадзе


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добровольцы гррузия церцвадзе

добровольцы гррузия церцвадзе

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Порохатий виблядок добиває руками продажних владоохоронних органів тих, кого не встиг знищити у котлах руками своїх кацапських друзів
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Такі теми , вони , обходять 10-ю дорогою ...
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Не беспокойтесь. Израиль своих граждан выдаёт. Главное правильно составить запрос на выдачу, не угрожать смертной казнью или особо жестоким наказанием. Не думаю, что правительство Израиля будет рьяно защищать клептократов. До прошлого года уже более ста воров выдали в другие страны.
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Не беспокоимся. А Израиль тут причем ? Интерпол то же отказывает в розыске по запросам Израиля ?
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А як же...ваш патрон, путін, його особливо ненавидить...
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кто-то может мне спокойно и аргументированно объяснить, в чем вина Пороха в конкретно взятой ситуации и как именно он должен поступить?
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Проблема в следующем: если Украина не будет выдавать разыскиваемых по требованию Интерпола, то Интерпол не будет принимать и подавать в розыск лиц, против которых открыты дела в Украине. Или система работает, или не работает. Без всяких лозунгов и криков о том, что обижают патриотов.
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Вова Интерпол очень часто игнорит обращения , и отклоняет просьбу о запросе в выдаче . Так, что ничего смертельного не произойдёт если наши подадут документы с доказательствами того , что человек в 2003 находился на территории Грузии , а не педерашки .
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Твой ответ не имеет вообще ничего общего с моим вопросом. Не понимаешь с первого раза? Перечитай десять раз и попробуй ответить еще раз
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рехформы..сепары,барыги,брехуны правят бал..рехформы от главного брехуна шеколадного.
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Единственное, что отлично работает по розыску - сайт "Миротворец". Я далек от мысли, что он создан только волонтерами без поддержки "конторы" и МВД. По крайней мере система работает и работает на "хорошо".
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Состоится когда станет защищать свои интересы. Надо выйти из членства в интерполе потому что эта организация предпринимает неадекватные действия по отношению к Украине и никакой пользы от членства в этой организации для Украины нет. Эта улица не должна быть с односторонним движением,когда Украина со своей стороны выполняет обязательствп,а по отношению к ней нет.
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Ну да, беркутню бесчинствующую в Киеве поосвобождали или даже не привлекали, а добровольцам-защитникам Украины ни гражданства, ни вида на жительство, а в тюрьму и Москалии выдать на съедение
И это уже не вопрос - суды и прокурорва вся апполитичная (давно продавшаяся за деньги) или промоскальская и защищает себе подобных, а украинцев патриотов уничтожает любыми средствами
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Странно. В сегодняшней прессе сообщается, что РФ не готова к сотрудничеству с Украиной в области интэрпола. Кто хочет подмахнуть Вове?
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Интерпол работает по международным Законам и Правилам. И, если кто-то не готов работать по его правилам, то он уходит найух
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давид сказал, что Гия не виновен. Этого достаточно для любого суда.
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Арестован за то,что два раза воевал против русских .
Абсурдная ситуация.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСуд арестовал грузинского добровольца Церцвадзе по запросу, который подала в Интерпол Россия и теперь его могут выдать РФ, - Сакварелидзе. ФОТОрепортаж
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