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Все про:Германия (2581) посол (1025) Турчинов (3040)

 Проблема восстановления оборонного потенциала является для нас приоритетной, - Турчинов встретился с Послом Германии Райхелем. ФОТОрепортаж

Секретарь СНБО Украины А. Турчинов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Украине Э. Райхелем.


Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Украине Эрнстом Райхелем,сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов о блокаде Донбасса: Без решения государства никаких импровизированных блокпостов в зоне АТО не будет

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Во время встречи собеседники обсудили текущую ситуацию в Украине и методы гибридной войны, которую Российская Федерация ведет против нашей страны и стран Европы. Отдельное внимание стороны уделили обсуждению геополитической ситуации, сложившейся в результате агрессивных действий РФ.

По словам Турчинова, Германия для Украины является стратегическим партнером. "Мы благодарны Канцлеру Меркель за ее последовательную позицию по поддержке Украины и усилия по мирному урегулированию ситуации на востоке нашей страны", - подчеркнул он.

При обсуждении текущей ситуации в Украине Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что проблема восстановления оборонного потенциала "является для нас приоритетной". "Мы много уже сделали в этом направлении, но этот вопрос мог бы решаться гораздо быстрее, если бы не было блокирования военно-технического сотрудничества с нашими партнерами", - отметил Турчинов.

Говоря о единстве стран ЕС в вопросе санкций против государства-агрессора, Э. Райхель отметил, что позиция Германии заключается в том, "что не может быть и речи о смягчении или отмене санкций, поскольку РФ не соблюдается Минских договоренностей".

"Украина может и в дальнейшем рассчитывать на нашу поддержку", - подытожил Посол Германии.
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Глава Ген штаба Порошенка---Виктор Муженко, который при Януковиче верно служил режиму, стал депутатом Партии регионов, и помогал "правильному" голосованию на выборах за ПР в Житомирской области. Муженко в отставку подавать не собирался, он все приказы Януковича выполнял. Сам Петро создатель ПР--ещё есть вопросы у кого то почему всё именно так в нашей стране????
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Німецькі двигуни для української бронетехніки будуть чи ні?
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Если бы моя воля,то на немецкой технике наши двигателя стояли бы.
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Может и нищеброд,но это смотря с кем сравнивать,и уж точно не с Вами,протирающим брюки на новостном ресурсе.
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Не пей душечка боярышник и тройняшку с утра, не неси бред, а то тебе трольщику хуазяин не будет денежку платить, и придётся тебе перейти на стекломой, а это не есть зер гут.
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Любимый конёк. Патронный заводик уже третий год начинает строить.
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На фото все люди одеты как подобает ситуации, один Т-в хер знает во что.
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У пастора большой опыт в военной отрасли...Крым , ухитрился без боя сдать..Теперь, самый раз, оборонкой заняться..Прекрасный кадровый потенциал Пэци..
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судя по тому, как мужик поддерживает свой подбородок, чтобы он не отвалился, таких дилетантов выдающих себя за профессионалов, он в своей жизни ещё не видел.
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опять что то замутят и распилят, ибо по другому экономист мыслить не умеет
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПроблема восстановления оборонного потенциала является для нас приоритетной, - Турчинов встретился с Послом Германии Райхелем. ФОТОрепортаж
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