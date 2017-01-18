 Проблема восстановления оборонного потенциала является для нас приоритетной, - Турчинов встретился с Послом Германии Райхелем. ФОТОрепортаж

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Украине Эрнстом Райхелем,сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

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Во время встречи собеседники обсудили текущую ситуацию в Украине и методы гибридной войны, которую Российская Федерация ведет против нашей страны и стран Европы. Отдельное внимание стороны уделили обсуждению геополитической ситуации, сложившейся в результате агрессивных действий РФ.По словам Турчинова, Германия для Украины является стратегическим партнером. "Мы благодарны Канцлеру Меркель за ее последовательную позицию по поддержке Украины и усилия по мирному урегулированию ситуации на востоке нашей страны", - подчеркнул он.При обсуждении текущей ситуации в Украине Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что проблема восстановления оборонного потенциала "является для нас приоритетной". "Мы много уже сделали в этом направлении, но этот вопрос мог бы решаться гораздо быстрее, если бы не было блокирования военно-технического сотрудничества с нашими партнерами", - отметил Турчинов.Говоря о единстве стран ЕС в вопросе санкций против государства-агрессора, Э. Райхель отметил, что позиция Германии заключается в том, "что не может быть и речи о смягчении или отмене санкций, поскольку РФ не соблюдается Минских договоренностей"."Украина может и в дальнейшем рассчитывать на нашу поддержку", - подытожил Посол Германии.