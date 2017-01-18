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Все про:конвертцентр (272) налоги (2292) налоговая милиция (1032) махинации (344) ГФС (2249)

 Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 80 млн грн. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 80 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые с целью прикрытия незаконной деятельности создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных предприятий.

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На их счета поступали безналичные денежные средства компаний реального сектора экономики в виде оплаты за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем денежные средства конвертировались в наличные за вознаграждение в размере 11-13%. Налоговый кредит формировался от предприятий, осуществляющих продажу импортируемой продукции за наличные средства.

Наличные получалась с расчетных счетов, открытых в трех банках. В дальнейшем незаконно проконвертированные наличные вместе с первичными документами передавалась должностным лицам компаний реального сектора экономики. Общий оборот проконвертированных денежных средств составил более 80 миллионов гривен. В настоящее время установлены компании - выгодоприобретатели.

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В результате проведенного ряда обысков были обнаружены и изъяты более 1,6 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, товары, общей стоимостью 1,2 миллиона гривен, компьютерная техника, бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, печать и пустые бланки с оттисками компаний-нерезидентов.

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Кроме того, наложен арест на ряд счетов, открытых в 28 банках, на которых находится 170 тысяч гривен.

Следственные действия продолжаются.
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Відмініть ПДВ і не буде обналу! ПДВ це самий кримінальний податок всіх часів, в Україні з моменту запровадження ПДВ його жодного разу не зібрали повністю! ПДВ це кормушка для мафії і тому має бути відмінений і замінений на податок з обігу! Разом з ПДВ відмініть податкову поліцію, бо вона вже буде непотрібна! Непотрібними тануть сотні тисяч бухгалтерів які сьогодні живуть за рахунок ідіотського складного адміністрування ПДВ! Відмініть ПДВ і непотрібно буде стільки бухгалтерів, бухоблік стане простим та зрозумілим! Відмініть ПДВ і непотрібно буде стільки податкових адміністрації, їх можна буде скоротити! Відмініть ПДВ і зникне контрабанда, бо саме сплата ПДВ на митниці примущує імпортерів шукати контрабандні схеми. Відмініть ПДВ і зникне мафія, бо ПДВ це головне джерело доходів мафії - обнали, контрабанда, відшкодування ПДВ на 90 млрд грн на рік, все це мафіозні теми!
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на фото только шесть пачек денег. Остальное папир, но все равно без него тяжело жить.
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ох бы мне того папIру,крышу бы на сарае перекрыл
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Дайте возможность покупать баксы нормально и перестаньте обязывать людей продавать баксы при их зароботке и не будет этих левых центров.
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Боротьба з конвертцентрами як і боротьба міліції з проституцією, триває завжди і успішно для всіх сторін цієї битви, крім самого суспільства.
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Как они могли??? Вот как они могли заниматься конвертацией без разрешения и башляния морковно-рыго-шоколадным???
Заплати морковно-рыго-шоколадным, и занимайся чем хочешь, хоть оружием, хоть наркотиками, хоть сутенёрством. Вопросов со стороны правоохранительных органов к тебе не будет.
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Это впечетляет, но не обнадеживает. Вот сказали бы, что офшоры ликвидировали и этим прекратили не дополучение в бюджет миллиардов гривен, это была бы новость...А так все как здесь написано.... http://fakeoff.org/economy/epokha-ukrainskogo-nepa-proshla-chto-dalshe
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 80 млн грн. ФОТОрепортаж
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