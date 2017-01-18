 Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 80 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые с целью прикрытия незаконной деятельности создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных предприятий.
На их счета поступали безналичные денежные средства компаний реального сектора экономики в виде оплаты за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем денежные средства конвертировались в наличные за вознаграждение в размере 11-13%. Налоговый кредит формировался от предприятий, осуществляющих продажу импортируемой продукции за наличные средства.
Наличные получалась с расчетных счетов, открытых в трех банках. В дальнейшем незаконно проконвертированные наличные вместе с первичными документами передавалась должностным лицам компаний реального сектора экономики. Общий оборот проконвертированных денежных средств составил более 80 миллионов гривен. В настоящее время установлены компании - выгодоприобретатели.
В результате проведенного ряда обысков были обнаружены и изъяты более 1,6 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, товары, общей стоимостью 1,2 миллиона гривен, компьютерная техника, бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, печать и пустые бланки с оттисками компаний-нерезидентов.
Кроме того, наложен арест на ряд счетов, открытых в 28 банках, на которых находится 170 тысяч гривен.
Следственные действия продолжаются.
1159 10
Налоговики в Киеве разоблачили руководителей лотерейной компании, пользовавшихся услугами конвертаторов. ФОТОрепортаж(5)
Каждый второй работающий украинец не платит налоги в Пенсионный фонд, - Розенко(408)
Торговец морепродуктами в Киеве не заплатил более четырех миллионов гривен налогов, - ГФС(29)
ГПУ инициировала дополнительную проверку е-деклараций 29 нардепов: "Установлено несоответствие декларируемых денежных средств и официально полученных доходов"(23)
Все, что нужно знать о реформах в ГФС Насирова(0)
Злоупотребления на 22 миллиона обнаружены на угольном предприятии в Донецкой области, - СБУ(5)
Директор "Комбината детского питания" наживается на сдаче фургонов в аренду своему предприятию, - Харьковский антикоррупционный центр. ДОКУМЕНТ(49)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Заплати морковно-рыго-шоколадным, и занимайся чем хочешь, хоть оружием, хоть наркотиками, хоть сутенёрством. Вопросов со стороны правоохранительных органов к тебе не будет.
Ответить
Ответить