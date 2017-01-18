 Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 80 млн грн. ФОТОрепортаж

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые с целью прикрытия незаконной деятельности создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных предприятий.На их счета поступали безналичные денежные средства компаний реального сектора экономики в виде оплаты за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем денежные средства конвертировались в наличные за вознаграждение в размере 11-13%. Налоговый кредит формировался от предприятий, осуществляющих продажу импортируемой продукции за наличные средства.Наличные получалась с расчетных счетов, открытых в трех банках. В дальнейшем незаконно проконвертированные наличные вместе с первичными документами передавалась должностным лицам компаний реального сектора экономики. Общий оборот проконвертированных денежных средств составил более 80 миллионов гривен. В настоящее время установлены компании - выгодоприобретатели.В результате проведенного ряда обысков были обнаружены и изъяты более 1,6 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, товары, общей стоимостью 1,2 миллиона гривен, компьютерная техника, бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, печать и пустые бланки с оттисками компаний-нерезидентов.

Кроме того, наложен арест на ряд счетов, открытых в 28 банках, на которых находится 170 тысяч гривен.Следственные действия продолжаются.