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Все про:задержание (4829) наркотики (1224) Нацполиция (5505) Херсон (473) изъятие (282)

 Херсонские полицейские изъяли у наркодилера амфетамин на 70 тыс. грн. ФОТО

Сотрудники полиции задержали наркозависимого 30-летнего жителя Херсона, который продавал особо опасное психотропное вещество (амфетамин).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, злоумышленник обустроил одну из комнат своего дома под нарколабораторию. Наркотики он продавал в развлекательных заведениях, а также распространял методом "закладок".

В ходе спецоперации его задержали на улице с "товаром". У мужчины во время досмотра была изъята пластиковая банка и пакетик ZІР-Lоск, в которых находился амфетамин общим весом 120 граммов.

Начальник Управления противодействия наркопреступности Главного управления Нацполиции в Херсонской области Андрей Денисьев рассказал: "В нарколаборатории изъяты стеклянные колбы объемом по 1 л каждая, трубка-"холодильник" с остатками белого порошкообразного вещества, которые злоумышленник использовал для изготовления амфетамина, а также зеркало, на котором находилось еще 10 граммов амфетамина. Всего мы изъяли 130 граммов амфетамина на сумму 70 тысяч гривен".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В одесской нарколаборатории изъяли "товара" на 150 тыс. грн

В работе с клиентами злоумышленник использовал систему конспирации, поэтому в большинстве случаев распространял амфетамин методом "закладок". После телефонной договоренности с клиентом и получения денег за "товар" безработный закладывал полиэтиленовый мини-контейнер с амфетамином в тайник, месторасположение которого сообщал заказчику в SMS.

Открыто уголовное производство по ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств).


наркотикинаркотики

(Фото полиции Херсонской области)
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Цензор.НЕТФотоОбществоХерсонские полицейские изъяли у наркодилера амфетамин на 70 тыс. грн. ФОТО
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