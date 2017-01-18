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Все про:боеприпасы (815) Львовщина (1273) оружие (3543) СБУ (13008) изъятие (282)

 В машине жителя Львовщины нашли автомат, 200 патронов и гранату. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и полиции предотвратили незаконную продажу оружия и боеприпасов во Львовской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, правоохранители задержали в Червонограде местного жителя, ранее судимого за разбой и вымогательство. В его автомобиле обнаружили автомат Калашникова, более 200 патронов и 7 магазинов к нему, гранату РГД с запалом. У злоумышленника также изъяты два больших пакета с марихуаной.

Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас самая низкая цена на оружие на черном рынке в Европе", - глава Департамента уголовного розыска Нацполиции Князев

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(Фото СБУ)
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Народ готовится навести порядок собственными силами-и это правильно !!!
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А бандюга,тогда верно арестовать!А если обычный человек-не трогать ни в коем разе,в хозяйстве должно быть.
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- Как вы обьясните наличие в вашем авто
- Двух лопат, три автомата биту и железный лом
- Ещё в багажнике у вас два трупа и чья-то голова
- Что скажете полиции ?
- Да?!!!
- Ну что сказать....

- Никогда больше у этой компании не буду брать автомобиль в прокат
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КОШМАР, УЖАС, СРОЧНО В НОМЕР, СЕНСАЦИЯ
сбущники автомат с 200 патронами поймали? а не еще всяких рашских говноактеров не пускают, а можно мне устроится к вам я буду смотреть сериалы, лазить в нете и выявлять неблагонадежных, а вы мне з\п, а главное фотка какая, поймали лоха, прицел коллиматор, на бронике подсумки, все горжусь, вам не стыдно вы Служба Безопасности Украины от вас зудеть должно в заднем проходе на самом верху, чтоб от трех букв СБУ даже у всяких премьеров и премьер министров нервный тик начинался, чтоб в рашке боялись, чтоб как трамп от ЦРУ истерить начинали, а вы тфу позорище, да это участкового мента работа стволы незаконные отслеживать
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якось не по людськи виходить.... У наркоманів зброя є, у криміналу є, у силовиків , журналістів, суддів, депутатів також є... А що простому законослухняному українцю робити?
Де ж той закон про Право на легальну зброю ?
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ машине жителя Львовщины нашли автомат, 200 патронов и гранату. ФОТОрепортаж
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