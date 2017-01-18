 В машине жителя Львовщины нашли автомат, 200 патронов и гранату. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, правоохранители задержали в Червонограде местного жителя, ранее судимого за разбой и вымогательство. В его автомобиле обнаружили автомат Калашникова, более 200 патронов и 7 магазинов к нему, гранату РГД с запалом. У злоумышленника также изъяты два больших пакета с марихуаной.
Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами).
(Фото СБУ)
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- Двух лопат, три автомата биту и железный лом
- Ещё в багажнике у вас два трупа и чья-то голова
- Что скажете полиции ?
- Да?!!!
- Ну что сказать....
- Никогда больше у этой компании не буду брать автомобиль в прокат
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сбущники автомат с 200 патронами поймали? а не еще всяких рашских говноактеров не пускают, а можно мне устроится к вам я буду смотреть сериалы, лазить в нете и выявлять неблагонадежных, а вы мне з\п, а главное фотка какая, поймали лоха, прицел коллиматор, на бронике подсумки, все горжусь, вам не стыдно вы Служба Безопасности Украины от вас зудеть должно в заднем проходе на самом верху, чтоб от трех букв СБУ даже у всяких премьеров и премьер министров нервный тик начинался, чтоб в рашке боялись, чтоб как трамп от ЦРУ истерить начинали, а вы тфу позорище, да это участкового мента работа стволы незаконные отслеживать
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Де ж той закон про Право на легальну зброю ?
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