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Все про:Москаль (1850) сервисные центры МВД (56) Ужгород (283)

 В Ужгороде открылся новый сервисный центр МВД. ФОТОрепортаж

МВД 18 января в г. Ужгород открылся новый сервисный центр МВД, заменивший бывший МРЭО.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Главном сервисном центре МВД.

В сообщении отмечается: "Новый сервисный центр МВД в Закарпатской области открыли руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий и Председатель ОГА Закарпатской области Геннадий Москаль.

Независимо от места регистрации быстро и надежно гражданам предоставляют административные услуги по регистрации и перерегистрации транспортных средств, выдаче и обмену удостоверений водителя, допуску к перевозке опасных грузов, а также другие услуги сервисных центров МВД. Осуществление замены водительского удостоверения отныне занимает около 30 минут, а перерегистрация авто - 2 часа.

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"Гражданам будут предоставлять услуги 7 сотрудников фронт-офиса. Ежедневно в центре могут проводить более 150 операций. На рабочих столах сотрудников, контактирующих с гражданами, установлены дополнительные камеры - это позволит контролировать качество предоставления услуг и противодействовать коррупции даже на бытовом уровне" - комментирует руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

В новом сервисном центре МВД работает электронная очередь, современная система коммуникаций и бесплатный Wi-Fi. Все новые сервисные центры МВД оборудованы видеокамерами наблюдения - благодаря им можно посмотреть на сайте hsc.gov.ua загруженность центра и проконтролировать его работу.

"Для нас важно поддерживать такие реформы, которые предоставляют качественный государственный сервис. Это важно, что в сервисном центре МВД работают профессиональные сотрудники, теперь уже гражданские, которые ориентированы на качественное предоставление услуг гражданам. Наконец, все забудут об ужасах МРЭО " - отметил Председатель ОГА Закарпатской области Геннадий Москаль.

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Здесь предусмотрены удобства для людей с особыми потребностями - есть кнопка вызова администратора, пандусы и удобные места для получения услуг. Это уже 14 новый сервисный центр МВД, в 2017 году такие центры появятся по всей Украине. Новый сервисный центр МВД в Ужгороде работает по адресу ул. О. Кошевого, 4. Граждан здесь обслуживают со вторника по субботу без обеденных перерывов. Понедельник и вторник - выходные дни.

Сервисные центры МВД открыты для коммуникации с гражданами. Получить консультацию по услугам сервисных центров МВД можно по телефону (044) 290-18- 99 или спросить на официальной странице Facebook Главного сервисного центра МВД.

Прочитать доступно изложенную информацию можно на сайте hsc.gov.ua и посмотреть на YouTube-канале видео-инструкции по получению услуг".

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ДУША РАДУЕТСЯ, ЧТО ХОТЬ КАКИЕ-ТО УЛУЧШЕНИЯ. ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО КАК В ОДЕССЕ С ЦЕНТРОМ МИШИ. И ЛИШЬ БЫ ТО ЧТО ОТКРЫЛОСЬ - НЕ СКУРВИЛОСЬ, КАК У НАС ЭТО ЧАСТО БЫВАЕТ
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