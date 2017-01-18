 Пожар в 16-этажном жилом доме в Днепре: 11 человек спасены, 200 - эвакуированы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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Так, по данным службы, 18 января 2017 г. в 05:40 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одной из квартир 16-этажного дома по улице Юрия Кондратюка в г. Днепр.
Сообщается, что к месту происшествия были направлены спасатели 1, 2, 3, 4, 5 и 19 государственных пожарно-спасательных частей ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. По прибытию было установлено, что огнем охвачена двухкомнатная квартира и балкон на четырнадцатом этаже. В подъезде дома наблюдалось сильное задымление, поэтому к эвакуации людей и тушению пожара на месте работало 5 звеньев газодымозащитной службы.
"На пожаре было спасены 11 человек, из них 2 детей. А также эвакуированы около 200 человек, из них 53 выведены на свежий воздух по лестничной клетке спасателями и сотрудниками национальной полиции. Погибших и пострадавших нет", - сказано в сообщении.
Отмечается также, что площадь пожара составила 60м2. Огнем уничтожено домашнее имущество квартиры. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети. Пожар был локализован в 06:50, а ликвидирован в 07:20.
К ликвидации пожара было привлечено 45 человек личного состава и 13 единиц пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Фото: пресс-служба ГСЧС
Напомним, по данным ГСЧС, в результате пожаров на прошлой неделе погибло 60 человек.
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