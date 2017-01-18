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Все про:НАБУ (1310) Одесса (5282) общественный совет (17)

 "Руденко - сбитый летчик", - Общественный совет при НАБУ проголосовал против назначения полицейского главой Одесского отделения бюро. ФОТО

На заседании Общественного совета при Национальном антикоррупционном бюро Украины было принято единогласное решение против назначения Дмитрия Руденко руководителем Одесского территориального отделения НАБУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил член Общественного совета, журналист Роман Бочкала.

Он отметил: "По результатам вчерашнего заседания Совета общественного контроля. Проголосовали не рекомендовать персонажа на фото справа на должность главы Одесского территориального управления НАБУ. Единогласно. Руденко - сбитый лётчик. Ура".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Избранный конкурсной комиссией руководитель Одесского теруправления НАБУ Руденко причастен к фабрикации дела против правозащитника Дмитрия Гройсмана, - "Думская"

руденко набу

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Конкурсная комиссия не назначает, а только рекомендует к назначению победителя конкурса" - НАБУ о ситуации с главой Одесского территориального управления

руденко набу


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а кукушка с гнездом-- то мля.... винницкая оказалась.. это не летчик это недобиток мусарок.. рыло свое даже в мимике не поменял как был мусаром так им и остался "борец с коррупцией" Вальцман походу вовсе сбрендил мозги сладким свело не соображает что сегодня не 24 мая 2015 года... что все и всЁ уже понимают знают оценили и поняли какое дерьмо мы опять заимели...
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Керівнакам САП і НАБУ треба забути дорогу в АП і не буде виникати сумнівних кандидатур на ключові посади.
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наоборот. им надо туда ТРОПУ натоптать.ВСЕ схемы ТАМ.
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Міхо запросіть. Вони б всі суки кров'ю срали там.
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Яка огидна рипа, проте як органічно вписується в керівництво області. Хто переможе, "общественный совет при НАБУ " чи " антиобщественній сходняк при говногаранте"???
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НАБУ безсильно. даже если туда набрать самих толковых.БЕХ СУДА-ВСЁ обречено. А Руденко это просто отрыжка системы. Всплывёт на другом выгодном месте.можите даже не волноватся.(((
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Да, красавец! Кого-то напоминает.... Во! На Плотву похож, тока надо ещё немного на каком-нибудь хлебном местечке посидеть.
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назвали поліцейським, а вираз обличчя як у міліціянта.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Руденко - сбитый летчик", - Общественный совет при НАБУ проголосовал против назначения полицейского главой Одесского отделения бюро. ФОТО
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