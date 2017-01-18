 "Руденко - сбитый летчик", - Общественный совет при НАБУ проголосовал против назначения полицейского главой Одесского отделения бюро. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил член Общественного совета, журналист Роман Бочкала.
Он отметил: "По результатам вчерашнего заседания Совета общественного контроля. Проголосовали не рекомендовать персонажа на фото справа на должность главы Одесского территориального управления НАБУ. Единогласно. Руденко - сбитый лётчик. Ура".
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