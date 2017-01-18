 На дорогах Хмельницкой, Закарпатской и Кировоградской областей ситуация критическая, - полиция. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 18 января критической по уровню аварийности остается ситуация в Хмельницкой, Закарпатской и Кировоградской областях.
Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП - от 10% до 50%) зафиксирован в Тернопольской, Николаевской и Днепропетровской областях.
(Инфографика Нацполиции)
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