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 На дорогах Хмельницкой, Закарпатской и Кировоградской областей ситуация критическая, - полиция. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки (17 января) на дорогах Украины вследствие ДТП погибли 3 человека, травмирован 51.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 18 января критической по уровню аварийности остается ситуация в Хмельницкой, Закарпатской и Кировоградской областях.

Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП - от 10% до 50%) зафиксирован в Тернопольской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вследствие столкновения легковушки и грузовика на Закарпатье погибли 3 человека. ФОТОрепортаж

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(Инфографика Нацполиции)
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На дорогах немає освітлення на перехрестях, на складних ділянках траси. Освітлення допоможе уникнути зайвих аварій. Укравтодор має встановлювати освітлення та платити за електрику, але грошей немає не тільки на встановлення освітлення, а навіть на оплату електрики.
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Фосфорицирующей краской в Европе красят все вдоль дорог и еще ставят отражатели . Электроэнергии не надо. На закарпатье за счёт гранда ООН ( вроде) есть дороги с освещением от солнечных батарей, что давно делают в ЕС . Итальянские и австрийские автострады оборудованы освещением и рекламой на солнечных батареях.
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Під товстим шаром снігу та бруду ніякої фарби на дорозі не помітиш. Без освітлення не помітиш на дорозі фуру яка стоїть на узбіччі і займає всю полосу руху! Без освітлення не помітиш як якийсь селюк виїжджає на перехрестя на своій брудній вантажівці без катафотів та габаритів!!!!!
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Краще б поліція перевірила дахи причепів фур.. Вчора , повертаючись з Херсона, дивом проскочив під здоровенним куском заледенілого снігу, який упав з даху причепу зустрічної фури.. Далекобійники - будьте людьми, перевіряйте стан даху на причепі перед виїздом..
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Це що, натяк на те, що треба ДАІ на дороги повернути?
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За межами великих міст на дорогах все ті ж ДАІшники.. Навіть форма не замінена.. Патрульні - тільки в великих містах..
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Цензор.НЕТФотоОбществоНа дорогах Хмельницкой, Закарпатской и Кировоградской областей ситуация критическая, - полиция. ИНФОГРАФИКА
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