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 Экс-боевика из террористической организации "ЛНР" в Беларуси отправили на психиатрическую экспертизу, - "Радио Свобода". ФОТО

"Радио Свобода" из надежных источников в силовых структурах Беларуси стало известно, что бывший боевик группировки "ЛНР" Сергей Трофимов, который рассказывал о том, что якобы принимал участие в убийстве украинцев в составе этой группировки, во время разговора со следственными органами отказался от своих слов, сказанных в интервью журналисту. Он заявил, что лгал относительно участия в боевых действиях и сотрудничества с органами госбезопасности "для придания себе весомости".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Радио Свобода.

Как рассказали изданию источники в силовых структурах, в свое время Сергей Трофимов самостоятельно сообщил спецслужбам, что рассматривает возможность отъезда в Украину для оказания помощи боевикам и предложил содействие в получении полезной информации. От этого предложения представители власти отказались, предупредив, что в случае повторного выезда в Украину против него будет возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что он все же поехал на Донбасс. По информации силовых структур, Трофимов в группировке "ЛНР" имел "военную специальность" "механика-водителя" (ремонтировал танки Т-64), а также систематически нос "караульную службу" охраны "военных объектов".

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Документальных материалов, подтверждающих получение им материального вознаграждения за участие в боевых действиях, нет. Фотографии Трофимова, выложенные в сети, сделанные на фоне складов с поврежденной или списанной оружием, которая не является боевой. Правоохранительные органы не нашли оснований для привлечения Трофимова к уголовной ответственности, но в 2016 году с ним была проведена профилактическая беседа с вынесением официального предупреждения через его участие в вооруженном конфликте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура расследует участие гражданина Беларуси в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков

беларусь трофимов

После публикации материала Трофимова допросили следственные органы, им он заявил, что дал Радио Свобода ложные данные об участии в боевых действиях и сотрудничество с органами госбезопасности "для придания себе весомости". При этом экс-бойцу группировки "ЛНР" была назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

По информации "Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии", Трофимов еще с 1993 года состоит на учете в этом центре с диагнозом "деменция" (приобретенная умственная отсталость), а с 2005 до 2011 года - в нарколога за вредные последствия употребления наркотических веществ.

Согласно белорусскому законодательству, участие гражданина страны в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон на территории иностранного государства, а также участие в вооруженном конфликте, военных действиях без согласия государства, наказываются ограничением свободы сроком до пяти лет.

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Вот и дайте ему там определение - ходячее растение, а потом засушите его для гербария.
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нада наших, Украинских экспертов привлечь, они бы отмазали, как того мажора с луганды, шо убил мерсом человека на остановке в Киеве!
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Конченный наркоман-типичный доброволец армии лугандона.
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Выиграли? А в чём заключается выигрыш? В том,что 70% территории Донбасса-под контролем Украины и ВСУ стоят на окраинах Луганска и Донецка?

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Телевизора сказала что победа , и сушка сбитая победа , и посол прибитый победа , везде у них победа , только денег нет .
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эвенк из румынии, ты сам с@ебешь или тя выволочь отсель?
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У этого чудилы, по ходу, ботинки разные. Ну, нормалек.
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Нет слов... просто оставлю тут рецепт Драников...
Очистите картофель и натрите его на мелкой терке вперемешку с луком.
Сок отожмите и слейте.
Яйца хорошо взбейте и добавьте соль, перец, измельченный чеснок.
Все соедините и тщательно перемешайте.
Теперь можно ввести немного молока или сметаны.
Если консистенция получилась густая, тогда муку (крахмал) не добавляйте.
Выложите на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом.
Обжарьте с двух сторон до образования румяной корочки.
Не прикрывайте крышкой сковороду.

Прыемнага апетыту...
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Судя по фотке - так этот организм реально еба@утый.
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ИХТАМНЕТ!!! "Трое погибших во вторник в цехе Магнитогорского металлургического комбината в Челябинской области РФ мужчин не были работниками предприятия и, по предварительным данным, оказались на территории комбината незаконно, сообщил в среду руководитель Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела СКР по региону Михаил Малиновский."
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а был бы местный лугандонец, отправился бы домой, где его ждут, с помощью СБУ. Он же типа только охранял и чинил.
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Яка зручна річ ці іхтамнети для економії .
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Брудне опудало, їм лякати птахів на городах, щоб шкоду не робили, а воно ще вбивати почало кращих за себе
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Фотка больше похожа на 90-е. Из какой-нибудь Югославии. Такую форму все уже давно выбросили. Фейком попахивает. По крайней мере снимок.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомЭкс-боевика из террористической организации "ЛНР" в Беларуси отправили на психиатрическую экспертизу, - "Радио Свобода". ФОТО
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