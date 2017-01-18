 Экс-боевика из террористической организации "ЛНР" в Беларуси отправили на психиатрическую экспертизу, - "Радио Свобода". ФОТО

Как рассказали изданию источники в силовых структурах, в свое время Сергей Трофимов самостоятельно сообщил спецслужбам, что рассматривает возможность отъезда в Украину для оказания помощи боевикам и предложил содействие в получении полезной информации. От этого предложения представители власти отказались, предупредив, что в случае повторного выезда в Украину против него будет возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что он все же поехал на Донбасс. По информации силовых структур, Трофимов в группировке "ЛНР" имел "военную специальность" "механика-водителя" (ремонтировал танки Т-64), а также систематически нос "караульную службу" охраны "военных объектов".Документальных материалов, подтверждающих получение им материального вознаграждения за участие в боевых действиях, нет. Фотографии Трофимова, выложенные в сети, сделанные на фоне складов с поврежденной или списанной оружием, которая не является боевой. Правоохранительные органы не нашли оснований для привлечения Трофимова к уголовной ответственности, но в 2016 году с ним была проведена профилактическая беседа с вынесением официального предупреждения через его участие в вооруженном конфликте.

После публикации материала Трофимова допросили следственные органы, им он заявил, что дал Радио Свобода ложные данные об участии в боевых действиях и сотрудничество с органами госбезопасности "для придания себе весомости". При этом экс-бойцу группировки "ЛНР" была назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

По информации "Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии", Трофимов еще с 1993 года состоит на учете в этом центре с диагнозом "деменция" (приобретенная умственная отсталость), а с 2005 до 2011 года - в нарколога за вредные последствия употребления наркотических веществ.Согласно белорусскому законодательству, участие гражданина страны в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон на территории иностранного государства, а также участие в вооруженном конфликте, военных действиях без согласия государства, наказываются ограничением свободы сроком до пяти лет.