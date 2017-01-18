 Из-за пожара в Мариуполе погибла женщина, 6-летний мальчик получил ожоги. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, возгорание случилось в одноэтажном жилом доме в Центральном районе.
Во время тушения спасатели обнаружили на полу в кухне тело женщины 1952 г. р. Также в доме нашли мальчика 2011 г. р. Его госпитализировали в городскую больницу №3 с предварительным диагнозом "ожог правой руки второй степени".
К тушению привлекались 10 сотрудников ГСЧС и 2 единицы техники.
(Фото Главного управления ГСЧС в Донецкой области)
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