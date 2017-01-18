 Схема, по которой Насиров помогает своему тестю Глимбовскому, поражает простотой и наглостью, - Саакашвили. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший руководитель Одесской обладминистрации, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили на Facebook.
"Очередное разоблачение преступника Насирова. Схема, по которой он помогает своему тестю, владельцу одной из крупнейших строительных корпораций в Украине Александру Глимбовскому, поражает одновременно своей простотой и наглостью. Компания-прокладка, все счета которой заблокированы из-за неуплаты долгов, открывает счет в банке и просто не регистрирует его в Государственной фискальной службе. Такое возможно, только когда ГФС возглавляет твой родственник Насиров, и это позволяет выигрывать новые тендеры даже через систему ProZorro", - пишет он.
"Мы подготовили все документы и передаем их в НАБУ", - добавил политик.
(Инфографика со страницы Mikheil Saakashvili)
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то шо в НАБУ считай до сраки
если даже что и пукнут случайно, гарант вето наложит
вот если бы кто на Михо туда маляву наструячил
был бы совсем другой компот)
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