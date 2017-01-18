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Все про:госзакупки (751) коррупция (6553) мошенничество (604) регистрация (183) Саакашвили (1645) тендер (520) ГФС (2247) Насиров (156)

 Схема, по которой Насиров помогает своему тестю Глимбовскому, поражает простотой и наглостью, - Саакашвили. ИНФОГРАФИКА

Глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров создает необоснованные преимущества для бизнеса своего тестя Александра Глимбовского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший руководитель Одесской обладминистрации, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили на Facebook.

"Очередное разоблачение преступника Насирова. Схема, по которой он помогает своему тестю, владельцу одной из крупнейших строительных корпораций в Украине Александру Глимбовскому, поражает одновременно своей простотой и наглостью. Компания-прокладка, все счета которой заблокированы из-за неуплаты долгов, открывает счет в банке и просто не регистрирует его в Государственной фискальной службе. Такое возможно, только когда ГФС возглавляет твой родственник Насиров, и это позволяет выигрывать новые тендеры даже через систему ProZorro", - пишет он.

"Мы подготовили все документы и передаем их в НАБУ", - добавил политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наиболее распространенными видами коррупционных преступлений являются взяточничество, хищение бюджетных средств, злоупотребление властью, - Госфинмониторинг. ИНФОГРАФИКА

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(Инфографика со страницы Mikheil Saakashvili)
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Авакову и Насирову все можно, они свои люди....
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не может быть, вывсёврёти, насиров - честнейший кривоморд, а галимбовский - меценат и мезантроп
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...По итогам 2016 года Украина показала самый большой рост продаж новых автомобилей в Европе, однако все еще далека от показателей 2008 года.По данным AUTO-Consulting, в 2016 году в Украине было продано 64 478 новых автомобилей, что на 39% больше, чем год назад. Таким образом, украинский авторынок поднялся на одну позицию в общеевропейском рейтинге и теперь занимает 23-е место по объемам продаж.http://antikor.com.ua/articles/147176-ukrainskij_avtorynok_ustanovil_neohidannyj_rekord
Л І С І Б У Р Ш Т И Н...
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Иди домой Миша, или где ты там жил. Это же Украина.
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в ФБР надо подавать
то шо в НАБУ считай до сраки
если даже что и пукнут случайно, гарант вето наложит
вот если бы кто на Михо туда маляву наструячил
был бы совсем другой компот)
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А шо здесь такого то ? Уси ворують а Насирову разве низзя ...Покы есть возможность и власть то грабь скоко влезет.
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаСхема, по которой Насиров помогает своему тестю Глимбовскому, поражает простотой и наглостью, - Саакашвили. ИНФОГРАФИКА
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