 Глава сельсовета на Одесчине задержан при получении 300 долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Председатель сельсовета предложил частному предпринимателю подписать договор аренды нежилого помещения для открытия магазина. В обмен требовал от предпринимателя взятку. Мужчина был вынужден согласиться на такие условия, после чего обратился к сотрудникам полиции.
Оперативники Управления защиты экономики в Одесской области совместно со следователями одесской полиции задержали злоумышленника во время получения им неправомерной выгоды в размере 300 долларов США", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Взяточнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Следующее предложение насчет судьи или депутата гораздо интереснее, но я уже очень старый для этого.
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