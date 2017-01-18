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Все про:взятка (3241) Одесская область (1326) Нацполиция (5500) чиновник (1234) сельсовет (37)

 Глава сельсовета на Одесчине задержан при получении 300 долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

17 января, полиция разоблачила 59-летнего главу одного из сельсоветов Одесской области, который вымогал 300 долларов за подписание договора аренды нежилого помещения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Председатель сельсовета предложил частному предпринимателю подписать договор аренды нежилого помещения для открытия магазина. В обмен требовал от предпринимателя взятку. Мужчина был вынужден согласиться на такие условия, после чего обратился к сотрудникам полиции.

взятка

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Оперативники Управления защиты экономики в Одесской области совместно со следователями одесской полиции задержали злоумышленника во время получения им неправомерной выгоды в размере 300 долларов США", - говорится в сообщении.

взятка

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Взяточнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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С такой суммой взятки, он смело может претендовать на номинацию коррупционер года.
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Бл..., куда пойти работать, чтобы мне взятки давали?
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в сизо иди вертухаем, тому все взятки дают. Да и если попалят, всё равно считай на рабочем месте останешься
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Там взятки копеечные. Даже если наркоту пропускать. А так взятку могут дать в лучшем случае красными прилуками (сигареты) или чаем мицный добрыня.
Следующее предложение насчет судьи или депутата гораздо интереснее, но я уже очень старый для этого.
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Тут не головне "щоб хабарі давали", а щоб "за це нічого не було"! А в такому випадку - треба йти в судді (або одразу - Президентом)!
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арест, суд и время в тюрьме налогоплательщикам обойдутся гораздо дороже 300 у.е. считаю что здесь государство в убытке)))
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не переживай, він накрав набагато більше.
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совсем люди обнищали.. 300 $..???? В камере засмеют .Кстати., такую шелупонь ловят ,а кто лямами ворочает обкрадывая гос бюджет ,те неприкасаемые
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Судді та прокурори з нардепами полегшено зітхнули, тепер то вони зі своїми дріб'язковими подачками нікому не цікаві - пішла крупна риба!
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Спасибо, посмеялась. Кто миллиардами крадет, конечно, же словить невозможно))
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та нє - тих, хто краде багато - всі знають, та стимулу у людей нема голову знести.
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йому дадуть 15 років концтабору і відправлять заготовляти ліс на Закарпатті )))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГлава сельсовета на Одесчине задержан при получении 300 долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО
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