 Нелегальные мигранты из Монголии задержаны на Закарпатье при попытке нарушить границу, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу пограничного ведомства.
Неизвестных, которые пытались преодолеть заградительный забор, пограничный наряд обнаружил с помощью тепловизора.
К месту обнаружения правонарушения немедленно прибыла группа оперативного реагирования. Заметив пограничников, неизвестные попытались скрыться, но за 200 метров до линии границы их задержали.
Нарушителями оказались двое мужчин, которые сообщили, что они являются гражданами Монголии. Дальнейшую судьбу путешественников и оценку их действиям будет определять суд.
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