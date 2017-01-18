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Все про:Госпогранслужба (2353) граница (2735) Закарпатье (1238) нелегалы (175) пограничники (1037)

 Нелегальные мигранты из Монголии задержаны на Закарпатье при попытке нарушить границу, - Госпогранслужба. ФОТО

нелегалы

16 января на Закарпатье пограничники отдела "Косино" Мукачевского отряда задержали двух нелегальных мигрантов из Монголии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу пограничного ведомства.

Неизвестных, которые пытались преодолеть заградительный забор, пограничный наряд обнаружил с помощью тепловизора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала россиянина, который с помощью ФСБ переправлял нелегалов через украинскую границу

К месту обнаружения правонарушения немедленно прибыла группа оперативного реагирования. Заметив пограничников, неизвестные попытались скрыться, но за 200 метров до линии границы их задержали.

нелегалы

Читайте: Закарпатский суд дал по 5 лет двум местным жителям, переправлявшим нелегалов в ЕС

нелегалы

Нарушителями оказались двое мужчин, которые сообщили, что они являются гражданами Монголии. Дальнейшую судьбу путешественников и оценку их действиям будет определять суд.

Смотрите: Два автомобиля, угнанные в Болгарии, задержаны при прохождении погранконтроля, - ГПСУ. ФОТО

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а чем занимаются погранцы на востоке страны? Как монголы аж в Закарпатье просочились?
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Климкин- когда наконец введут визовый режим с рашей? Сколько еще будем бюджетные деньги на нелегалов тратить, . Пусть он всех из своей зарплаты оплачивает.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНелегальные мигранты из Монголии задержаны на Закарпатье при попытке нарушить границу, - Госпогранслужба. ФОТО
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