EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины, Фоторепортаж
  353  17
Материалы по теме:
Все про:Австрия (322) ВР (21284) ОБСЕ (2182) Парубий (1260) переговоры (3035) Донбасс (11906) минские соглашения (1818) Курц (20)

 Парубий обсудил с Курцем вопрос вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе. ФОТО

Глава Верховной Рады Андрей Парубий провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, Федеральным министром европейских, интеграционных и иностранных дел Республики Австрия Себастьяном Курцом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

Парубий поблагодарил за солидарность и поддержку Украине в сложное время и отметил, что важным результатом "нормандского формата" является решение о проработке вопроса о вооруженной миссию ОБСЕ в зоне АТО. По его словам, "вооруженная миссия ОБСЕ является важным шагом на пути к прекращению агрессии России против Украины".

курц

Председатель Верховной Рады высказался за дипломатическое решение конфликта и подчеркнул, что "мы, как никто, заинтересованы, чтобы не было больше смертей". Вместе с тем он выразил обеспокоенность фактом игнорирования минских соглашений со стороны российской стороны и заявил, что "делаем все возможное, чтобы найти дипломатический путь к решению проблем".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко обсудил с председателем ОБСЕ Курцом ситуацию на Донбассе. ФОТО

В свою очередь, Курц отметил, что "решение проблем на Востоке Украины является приоритетным".

"Стараемся делать все, что в наших силах, чтобы достичь прогресса в сложившейся ситуации. Очень обидно наблюдать горе людей на тех территориях, в частности, пожилых людей, нуждающихся в серьезной помощи и поддержки. Необходимо продолжить работу миссии, потому что ситуация требует увеличения количества времени и ресурсов, чтобы обеспечить безопасность в регионе", - сказал глава ОБСЕ.

Смотрите: Новому главе ОБСЕ Курцу показали последствия обстрелов боевиков в селе Виноградное. ФОТОрепортаж

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
одаааа . вооружённая мисия обсе , шо та решит .. щаас было смешно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хорошо, что в вопросе "введения полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе" нет ни одной буквы "р"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Постійний представник США при ООН Саманта Пауер заявила, що Росія не допомагає будувати новий порядок, а лише підриває існуючий.
Про це вона сказала в своєму останньому виступі на посаді, передає Reuters.
Як приклади того, що Росія порушує порядок, Пауер навела її інтервенцію в Україну, підтримку сирійського президента Башара Асада і втручання Росії у вибори західних країн.
"Дії Росії не дозволяють вибудувати новий світовий порядок. Вони підривають вже існуючий", - заявила постпред США при ООН.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ответ:
"Стараемся делать все, что в наших силах,..." и "Необходимо продолжить работу миссии..."
это всё что нужно знать о ОБСЕ и её вооруженной миссии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Друзі! Сьогодні своє 30-річчя відзначає видатний український боксер Олександр Усик!
Цікавий факт: український спортсмен з'явився на світ в один день із найвідомішим боксером в історії - Мухаммедом Алі.
Олександр Усик народився у Сімферополі, батьки ж його родом з Чернігівщини та Сумщини. В дитинстві він займався футболом, та все ж віддав перевагу боксу, яким займається вже 15 років. Закінчив Львівський державний університет фізичної культури, став його аспірантом.

На Олімпійських іграх у Лондоні Олександр виборов золоту медаль, здобувши перемогу у двобої з італійським боксером Клементе Руссо. Глядачам тоді найбільше запам'ятався його образ - Усик завжди виглядає на ринзі, як справжній козак, а після лондонського поєдинку він ще й станцював гопак.
Усього за кілька років Олександру вдалося піднятися на боксерський Олімп. Цього року він зміг стати кращим з кращих - завоював пояс WBO, який він виборов у поляка Кшиштофа Гловацького, а згодом успішно захистив його у двобої з Тобісо Мчуну.
Крім цього, Олександр Усик встановив історичний рекорд і перевершив досягнення легендарного американського боксера Евандера Холіфілда. Він став чемпіоном світу у першій важкій вазі за рекордні 10 поєдинків.
За тиждень Усика можна буде побачити у кінотеатрах, бо на екрани виходить перша українська спортивна драма «Правило бою», де він зіграє самого себе.
Щиро вітаю Олександра з днем народження, бажаю йому нових спортивних звершень, що приносять радість українцям та завдяки яким український гімн переможно лунає на весь світ!
Русский: bit.ly/RUS_usyk
English: bit.ly/EN_usyk
Показать перевод
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вот выговорить федеральный министр европейских интеграционных иностранных дел Республики Австрии Курц - это млять издевательство!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А Парубий английский знает или его спас переводчик?)
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну да с каким-то ньюкасентленским акцентом
 показать весь комментарий
Ответить
 
Невооруженная миссия ОБСЕ, занимается, исключительно подсчетом взрывов.
Что поменяется, если ее заменят на вооруженную?
 показать весь комментарий
Ответить
 
для полной ясности, оружие этим миссионерам если и дадут то сугубо для самообороны, они с сепарами воевать не будут, как показывает история недавних конфликтов, (например на балканах) вооруженные "миссионеры" не смогли предотвратить этнических чисток и драпали з зоны конфликта так же быстро как и из невооруженные коллеги. Нужно продолжать строить свою армию а не ждать что "голубые каски" спасут Украину!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Москве в ходе облавы проститутки изнасиловали полицейского страпоном

Читайте далее: http://izvestia.ru/news/601535#ixzz4W3LlWwi3
 показать весь комментарий
Ответить
 
Любая вооружённая миссия вводится исключительно с согласия всех сторон участвующих в конфликте. Раися согласится только при условии, что её вооружённые и вежливые "миссионеры" будут там присутствовать (молдавский вариан). Украина на такое вроде и не должна была бы согласится но, с нынешнею властью возможно всё.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В 2014 году Парубий так здорово за Крым порешал... Теперь Донбассом занялся.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПарубий обсудил с Курцем вопрос вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе. ФОТО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция Беркут боевик бюджет ВР Гройсман Давос Додон Донбасс евромайдан Евросоюз задержание зарплата Кабмин Киев Климкин Крым МИД Нацполиция Порошенко преступность Россия СБУ стрельба суд США Трамп финансирование Франция Швейцария
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти