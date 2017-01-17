 Парубий обсудил с Курцем вопрос вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.
Парубий поблагодарил за солидарность и поддержку Украине в сложное время и отметил, что важным результатом "нормандского формата" является решение о проработке вопроса о вооруженной миссию ОБСЕ в зоне АТО. По его словам, "вооруженная миссия ОБСЕ является важным шагом на пути к прекращению агрессии России против Украины".
Председатель Верховной Рады высказался за дипломатическое решение конфликта и подчеркнул, что "мы, как никто, заинтересованы, чтобы не было больше смертей". Вместе с тем он выразил обеспокоенность фактом игнорирования минских соглашений со стороны российской стороны и заявил, что "делаем все возможное, чтобы найти дипломатический путь к решению проблем".
В свою очередь, Курц отметил, что "решение проблем на Востоке Украины является приоритетным".
"Стараемся делать все, что в наших силах, чтобы достичь прогресса в сложившейся ситуации. Очень обидно наблюдать горе людей на тех территориях, в частности, пожилых людей, нуждающихся в серьезной помощи и поддержки. Необходимо продолжить работу миссии, потому что ситуация требует увеличения количества времени и ресурсов, чтобы обеспечить безопасность в регионе", - сказал глава ОБСЕ.
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Про це вона сказала в своєму останньому виступі на посаді, передає Reuters.
Як приклади того, що Росія порушує порядок, Пауер навела її інтервенцію в Україну, підтримку сирійського президента Башара Асада і втручання Росії у вибори західних країн.
"Дії Росії не дозволяють вибудувати новий світовий порядок. Вони підривають вже існуючий", - заявила постпред США при ООН.
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"Стараемся делать все, что в наших силах,..." и "Необходимо продолжить работу миссии..."
это всё что нужно знать о ОБСЕ и её вооруженной миссии.
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Цікавий факт: український спортсмен з'явився на світ в один день із найвідомішим боксером в історії - Мухаммедом Алі.
Олександр Усик народився у Сімферополі, батьки ж його родом з Чернігівщини та Сумщини. В дитинстві він займався футболом, та все ж віддав перевагу боксу, яким займається вже 15 років. Закінчив Львівський державний університет фізичної культури, став його аспірантом.
На Олімпійських іграх у Лондоні Олександр виборов золоту медаль, здобувши перемогу у двобої з італійським боксером Клементе Руссо. Глядачам тоді найбільше запам'ятався його образ - Усик завжди виглядає на ринзі, як справжній козак, а після лондонського поєдинку він ще й станцював гопак.
Усього за кілька років Олександру вдалося піднятися на боксерський Олімп. Цього року він зміг стати кращим з кращих - завоював пояс WBO, який він виборов у поляка Кшиштофа Гловацького, а згодом успішно захистив його у двобої з Тобісо Мчуну.
Крім цього, Олександр Усик встановив історичний рекорд і перевершив досягнення легендарного американського боксера Евандера Холіфілда. Він став чемпіоном світу у першій важкій вазі за рекордні 10 поєдинків.
За тиждень Усика можна буде побачити у кінотеатрах, бо на екрани виходить перша українська спортивна драма «Правило бою», де він зіграє самого себе.
Щиро вітаю Олександра з днем народження, бажаю йому нових спортивних звершень, що приносять радість українцям та завдяки яким український гімн переможно лунає на весь світ!
Русский: bit.ly/RUS_usyk
English: bit.ly/EN_usyk
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Что поменяется, если ее заменят на вооруженную?
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Читайте далее: http://izvestia.ru/news/601535#ixzz4W3LlWwi3
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