 Порошенко обсудил с президентом ЕБРР Чакрабарти национализацию "Приватбанка" и финансирование реформ в Украине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.
Порошенко выразил надежду на увеличение объема финансовых ресурсов ЕБРР для сотрудничества с Украиной в 2017 году.
На встрече отдельно обсуждались вопросы реформирования банковского сектора. Чакрабарти высоко оценил действия украинских властей в вопросе национализации "Приватбанка" и подтвердил намерения ЕБРР и дальше оказывать экспертную помощь в реформировании этого банковского учреждения.
Президент Украины отметил ключевую роль ЕБРР как администратора Чернобыльского фонда "Укрытие" и Счета ядерной безопасности. Было договорено продолжать сотрудничество в этой сфере.
Президент Европейского банка реконструкции и развития также заверил Порошенко в дальнейшей поддержке со стороны ЕБРР реформ, осуществляемых в Украине.
700 32
Впервые в истории двусторонних отношений Президент Украины встретился с принцем Лихтенштейна. ФОТО(69)
Украина и Швейцария договорились ускорить совместные шаги по расследованию преступлений режима Януковича и возвращению замороженных активов, - Порошенко(11)
Швейцария предоставит Украине безвизовый режим после отмены виз для Киева со стороны ЕС, - Порошенко(50)
"Если вы спрашиваете, кто больше всего заинтересован в снятии санкций, то это Президент Украины", - Порошенко о России(139)
Просто "гений": Порошенко получил госпремию за свинцово-кислотные аккумуляторы(0)
НАТО нужен миру. Это единственный оставшийся эффективный механизм безопасности, - Порошенко(120)
Порошенко ввел в действие решение СНБО об усилении защиты объектов критической инфраструктуры(13)
Ответить
Ответить
Ответить
Экспетные оценки и то хорошо. Но.. "плана Маршалла" - идать не прдвидится? Значит? Будут - грабить. Пардон - выкручивать руки.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Мітхун Чакраборті.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Оригинал статьи был опубликован в британском интернет-издании openDemocracy
20 декабря 2016 года, когда мир готовился к Рождеству, депутаты украинского парламента собрались на заседание в 10 утра, а разошлись только в 5 утра следующего дня. Заседание Верховной Рады продолжалось почти 20 часов. Так происходит каждый год, когда в теневом режиме, специально изматывая временем и бессонницей, голосуют бюджет самой большой европейской страны. Ночь - лучшее время для теневого передела в стране, которая пережила свержение авторитарного президента Януковича, Революцию достоинства и оккупацию части территории российскими войсками, что спровоцировало трансконтинентальный кризис в международной политике.
Такое принятие бюджета происходит три года подряд, когда депутаты, не стесняясь камер, обступают премьер-министра прямо в зале, выторговывая льготы и государственные заказы. Символом царящей коррупции могла быть стать история, как одна из политических групп - Радикальная партия популиста Олега Ляшко - за два года смогла в три раза увеличить размер поддержки из бюджета для предприятия по производству пожарных машин. Разгадка состоит в том, что эта компания находится в собственности политиков из партии Ляшко. В бюджете на 2017 год цифра прямого государственного вливания достигнет 25 миллионов долларов. В ответ на выделенные деньги партия, которая позиционирует себя как оппозиция, исправно из года в год голосует за бюджет.
Коррупция остается главной проблемой Украины
Коррупция остается главной проблемой Украины. По данным опросов за декабрь 2016 года, 89 процентов населения считает борьбу с коррупцией провалом нынешней власти. Эти цифры - неутешительный диагноз на фоне того, как в начале декабря 2016 года президент Порошенко преодолел экватор - половину срока на своей должности.
Этот период прошел в непрерывном конфликте интересов, который он для себя так и не разрешил. Кто он - политик или бизнесмен? Корпоративный правила, которые принес Порошенко в управление страной, резонируют с ценностями Революции достоинства. Политика не может строиться по законам кондитерского бизнеса, который является лишь легальной верхушкой денежного айсберга нынешнего президента.
Объявленная весной 2015 "деолигархизация" закончилась сговором с членами клуба, а анонсированная Порошенко борьба с кланами привела к противоположному результату - он начал создавать собственный. Президент не произвел чистки своего окружения, а наоборот - в ответ на обвинения оставил всех фигурантов на должностях и при потоках.
Еще в начале 2016 года взорвалась бомба с признаниями тогдашнего министра экономики Айвараса Абромавичуса о том, как ближайший соратник президента депутат Игорь Кононенко влияет на назначения в правительстве. К концу года эта фамилия стала постоянным объектом журналистских разоблачений, что продолжает подрывать доверие лично к Петру Порошенко.
В результате, это вылилось в новый скандал, где обвинения в коррупции прозвучали в адрес уже самого Порошенко. Его спровоцировал бывший соратник и все еще действующий депутат, скрывающейся в Лондоне.
На роль украинского "Березовского" пришел Александр Онищенко, любитель верховой езды, организатор конкурсов женской красоты, бывший ухажер швейцарской теннисистки Мартины Хингис и супермодели с ведущих подиумов мира Снежаны Онопко. Онищенко заявил, что Порошенко привлекал его к подкупу депутатов, когда голоса в парламенте покупались как скот на базаре. Кроме того, по словам депутата, он должен был отдавать "откат" соратнику Порошенко Кононенко за поставленный уголь и газ на предприятия энергетики. Также, сказал Онищенко, он привлекался Порошенко для покупки масс-медиа, чтобы закрыть критически звучащие голоса в стране.
Выехав за рубеж, Онищенко дал показания Национальному антикоррупционному бюро Украины о сговоре между Порошенко и одним из соратников Януковича Николаем Злочевским, на счетах которого британские спецслужбы после Революции достоинства арестовали более 20 миллионов евро. Когда это стало известно в Киеве, парламентер от Порошенко Игорь Кононенко срочно выехал в Вену. Журналисты засняли его, беседующим со Злочевском в одном из ресторанов.
При этом Порошенко, с одной стороны, пытается замять скандал с Онищенко, а с другой - заблокировать распространение его разоблачений. Интервью, которые брали у Онищенко украинские журналисты, так и не вышли на телеканалах - эта тема настолько старательно замалчивается, что невольно порождает разговоры о цензуре. Особенно на фоне непрекращающихся уголовных дел против частного канала Савика Шустера, бывшего журналиста российского "Радио Свобода", который уехал в Украину десять лет назад.
Реформы в Украине идут, но их темпы не удовлетворяют общество
Реформы в Украине идут, но их темпы не удовлетворяют общество. Вместо бескомпромиссности в политике доминирует сговор. И многие достижения являются результатом создания коалиции, среди участников которой - активное гражданское общество, немногочисленные реформаторы в парламенте и правительстве, независимые журналисты и международные доноры, которые напрямую связали предоставление помощи Украине с борьбой с коррупцией.
Можно констатировать 5 уровней коррупционной контрреволюции в Украине.
Первый - это побег от прозрачности. В течение последнего года власть пыталась заблокировать закон о введении электронных деклараций. Сперва законом о бюджете на 2016 год пытались отложить электронное декларирование. Затем приняли закон, который отменял уголовную ответственность за неправдивое декларирование. В конце концов, подконтрольные президенту спецслужбы длительное время отказывались регистрировать систему отчетности. В итоге, электронные декларации заработали, но только под прямым давлением Евросоюза, который сказал, что в ином случае не может даже идти речи о безвизовом режиме с Украиной.
Второй уровень коррупционной контрреволюции - это противостояние нового антикоррупционного органа НАБУ со старыми коррумпированными органами. Против НАБУ ополчились все: генпрокурор, который закрыл доступ в реестр уголовных расследований; спецслужба, которая через суд хочет наказать сотрудницу НАБУ за прочитанную лекцию; с недавних пор у НАБУ конфликт даже со специализированной антикоррупционной прокуратурой, которая блокирует важные расследования.
Третий уровень коррупционной контрреволюции - это массово расставленные на госпредприятиях друзья президента Порошенко. Они зарабатывают на потоках Одесского припортового завода и энергокомпании "Центрэнерго". Желание обогащения заблокировало приватизацию этих госактивов. А конкурсы по назначению руководителей закончились фикцией - власти через суд заблокировали конкурентные процедуры по определению новых CEO.
Четвертый уровень контрреволюции коррупции - это распределение активов сбежавших соратников Януковича. В этом смысле чаще других вспоминают о нефтепродуктах Курченко, которые вместо конфискации в доход государства были реализованы одним из соратников Сергея Пашинского - главы администрации президента после побега Януковича. А затем деньги было положены на депозит в банк этого же лица. Кроме того, по такой же непрозрачной схеме сменил собственников имущество компании Роснефть - нефтебаза и сеть заправок, которые перешли к новым владельцам.
Пятый уровень коррупционной контрреволюции - это продолжение старых олигархических договоренностей, которые позволяют и дальше Дмитрию Фирташу обогащаться на государственные газовых сетях, Игорю Коломойскому - не рассчитываться с бюджетом по долгам компании "Укрнефть", а Ринату Ахметову - зарабатывать на энергетике по схеме "Роттердам плюс", которая закладывает в тариф стоимость угля для тепловых электростанциях, исходя из того, что он якобы куплен в Нидерландах на бирже и поставлен в Украину, а не привезен с украинских шахт.
Шестой уровень - это самый циничный, когда новые власти пытаются договориться с олигархами или соратниками Януковича о совместном заработке. Так, например, длительное время ценные бумаги и долги перед банками компании Рината Ахметова ДТЭК скупает инвестиционная компания, приближенная к президенту Порошенко. За время с начала года котировки выросли в несколько раз - а произошло это благодаря решениям, принятым национальным регулятором энергетики, которым руководит бывший менеджер кондитерской компании "Рошен".
Точно также многие восприняли национализацию "Приватбанка" Игоря Коломойскогокак договоренность с президентом Порошенко. Обвиненный в выведении денег из банка, олигарх должен вернуть значительную часть средств назад - или же расплатиться лояльным освещением президента на принадлежащем ему канале 1+1.
Коррупционный консенсус реализуется на фоне ухода из украинской власти иностранных реформаторов
Этот коррупционный консенсус реализуется на фоне ухода из украинской власти иностранных реформаторов. В течение 2016 свои должности оставили американка Наталья Яресько и литовец Айварас Абромавичус, которые отвечали за экономический блок в постреволюционном правительстве. Ушли грузины Давид Сакварелидзе и Хатия Деканоидзе, которые отвечали за реформы правоохранительных структур. Обвинив президента в коррупции, написал заявление об отставке с поста губернатора Одесской области Михаил Саакашвили. Последний грузинский специалист, который остался во власти - это первый заместитель главы НАБУ Гизо Углава, которому тоже не удалось избежать проблем - по просьбе администрации президента в 2016 году его пытались лишить украинского гражданства.
Все это происходит на фоне беспрецедентной атаки на борцов с коррупцией со стороны клептократов, которые исп
Ответить
Все это происходит на фоне беспрецедентной атаки на борцов с коррупцией со стороны клептократов, которые используют для сведения счетов ручных силовиков, продажные суды, карманную спецслужбу и армию нанятых за деньги интернет-ботов. Люди, для которых честность - это после прихода к власти создать своих посредников на госпредприятиях. Для которых моральность - это плакать на Аллее Небесной сотни, и в 50 метрах от Аллеи обсуждать в своем кабинете новую схему на ОПЗ или Центрэнерго. Для которых амбиция - это стать олигархом номер 1, а не президентом-реформатором.
Все это происходит на фоне беспрецедентной атаки на борцов с коррупцией со стороны клептократов
Избирательная кампания по выборам президента начнется через полтора года. И это значит, что пространство для реформ сокращается, а профессионализм в рядах нынешней власти будет заменяться популизмом. В условиях сворачивания реформ Украина как никогда ранее требуется поддержка Запада. Правительство в Киеве все еще зависимо от помощи МВФ и прямой макрофинансовой поддержки со стороны Евросоюза и США. Поэтому каждый доллар или евро, направленный в Украину должен подкрепляться отчетом не только о принятых законах, но о начале успешного их выполнения.
В этом смысле нагляден пример электронного декларирования, которое начало работать в Украине, выявило огромные неподтвержденные объемы наличности у украинских политиков, но не привело к никаким значимым последствиям. Нападки на НАБУ должны быть жестко остановлены, а политическое преследование антикоррупционеров - повлечь за собой последствия вплоть до наложения санкций на представителей правящей верхушки, которая погрязла в клептократии.
В противном случае Украину ждет повторение молдавского сценария, возрождения пророссийских сил и окончательное крушение надежд миллионов, поверивших в демократические ценности во время Революции достоинства 2014 года.
Ответить
Ответить