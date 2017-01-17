 Впервые в истории двусторонних отношений Президент Украины встретился с принцем Лихтенштейна. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
"Это историческая встреча в отношениях между нашими государствами, поскольку до этого не было контактов на высшем уровне. Это должно стать стимулом для активизации двусторонних отношений", - подчеркнул Президент.
Порошенко поблагодарил за принципиальную позицию Лихтенштейна в реагировании на нарушения Россией территориальной целостности Украины, включая присоединение к санкциям ЕС, поддержку соответствующих резолюций в рамках ООН.
Он отметил активное участие Лихтенштейна в преодолении гуманитарных последствий российской агрессии, финансовое участие в строительстве защитного саркофага над 4-м энергоблоком ЧАЭС, а также в поддержке реформ в Украине.
Стороны также обсудили пути активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами.
Наследный принц Лихтенштейна сообщил, что его страна введет безвизовый режим для украинских граждан сразу после аналогичного решения Европейского Союза.
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Ліхтенштейн і його глава ціквиться/інвестує? в космос!
але є питання знає наш пап, що є високі технології?!
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