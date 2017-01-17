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Все про:дипломатия (934) Лихтенштейн (16) Порошенко (10407)

 Впервые в истории двусторонних отношений Президент Украины встретился с принцем Лихтенштейна. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко встретился с наследным принцем Алоизом Лихтенштейнским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

"Это историческая встреча в отношениях между нашими государствами, поскольку до этого не было контактов на высшем уровне. Это должно стать стимулом для активизации двусторонних отношений", - подчеркнул Президент.

Порошенко поблагодарил за принципиальную позицию Лихтенштейна в реагировании на нарушения Россией территориальной целостности Украины, включая присоединение к санкциям ЕС, поддержку соответствующих резолюций в рамках ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Наша общая цель - и в дальнейшем приближать Украину к европейским и евроатлантическим структурам", - заявление глав МИД Украины и Германии

Он отметил активное участие Лихтенштейна в преодолении гуманитарных последствий российской агрессии, финансовое участие в строительстве защитного саркофага над 4-м энергоблоком ЧАЭС, а также в поддержке реформ в Украине.

Стороны также обсудили пути активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами.

Наследный принц Лихтенштейна сообщил, что его страна введет безвизовый режим для украинских граждан сразу после аналогичного решения Европейского Союза.

порошенко лихтенштейн

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцария предоставит Украине безвизовый режим после отмены виз для Киева со стороны ЕС, - Порошенко

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педро встречается с принцем ? лучше бы на принцесе женился )))
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Зараз вихід зрадобидла, яке напевно знає не тільки чим стріляти на фронті але і коли і з ким зустрічатися Порошенку.
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це перемога!
Ліхтенштейн і його глава ціквиться/інвестує? в космос!
але є питання знає наш пап, що є високі технології?!
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Интересно . Не было ли заявления в полицию после встречи с принцем ? Петя хозяйственный , может почистить карманы ему .
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следующим приедет в Лихтенштейн фюрер всея РАБссии Путлер..
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и встали не ходячие и прозрели слепые...вот это трудоголик)
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВпервые в истории двусторонних отношений Президент Украины встретился с принцем Лихтенштейна. ФОТО
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