 18-летний житель Тернополя стрелял по окнам квартир, маршрутке с людьми и автомобилям, - полиция. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, молодой человек приобрел пневматический пистолет. Сначала он выстрелил по окнам соседнего дома. После этого злоумышленник вызвал такси и отправился в торговый центр, чтобы докупить шаров для подзарядки.
По дороге домой прямо из окна такси он открыл стрельбу по маршрутке, в которой ехали люди, и припаркованной легковушке.
В тот вечер он пошел в ночной клуб. По дороге повредил окна еще трех автомобилей. Также пять машин были повреждены, когда хулиган возвращался домой.
Полицейские задокументировали 10 фактов повреждения транспортных средств и стрельбу по окнам жилого дома.
18-летний парень свои действия объяснил тем, что испытывал на меткость и исправность новоприобретенный пневматический пистолет.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).
(Фото полиции Тернопольской области)
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Дохрена советчиков расплодилось!
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и сзади заградотряд!
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Вопрос "на засыпку": ЧЕМ АТО-шнику ПОМОГЛО ЛЕГАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ НАПАДЕНИЕ?
Им он только приблизил себе вероятность срока за превышение необходимой обороны!
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ПОМОГЛО
, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ получение конрольного в глаз. Извините, что Вашу капсу скопировал.
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Либо "советчики" из-за поребрика, надеясь, что хахлы сами друг друга перестреляют.
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А вот этот хлопец из Запорожья не стрелял в маршрутку, он #бнул коленом в рыло водителя маршрутки, который оскорблял его: когда хлопец предъявил удостоверение участника боевых действий, водила начал материться и орать, что не заставлял никого идти воевать. Ну и хлопец-АТОшник сделал ему физическое замечание .
Водила был снят с рейса и увезен в больницу.
Героям слава!
Подробности тут:
В Запорожье АТОшник сделал физическое замечание водителю маршрутки, который оскорблял его
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Николай Чудотворец, кстати, говорил: если уверен, что ты прав, бей кацапа первым. Не уверен, бей дважды, и добивай ногами.
Кстати, Николай Чудотворец из наших был: он однажды на вселенском соборе набил морду одному чудаку на букву "м" - за ересь. И Чудотворца лишили чина архиепископа. Но он это пережил и остался Чудотворцем .
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