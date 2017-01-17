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Все про:авто (3943) задержание (4827) оружие (3541) повреждение (91) стрельба (2110) Тернополь (553) хулиганство (236)

 18-летний житель Тернополя стрелял по окнам квартир, маршрутке с людьми и автомобилям, - полиция. ФОТОрепортаж

В Тернополе парень обстрелял окна квартир и автомобили. Он задержан.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, молодой человек приобрел пневматический пистолет. Сначала он выстрелил по окнам соседнего дома. После этого злоумышленник вызвал такси и отправился в торговый центр, чтобы докупить шаров для подзарядки.

По дороге домой прямо из окна такси он открыл стрельбу по маршрутке, в которой ехали люди, и припаркованной легковушке.

В тот вечер он пошел в ночной клуб. По дороге повредил окна еще трех автомобилей. Также пять машин были повреждены, когда хулиган возвращался домой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина с огнестрельными ранениями головы обнаружен в Полтаве

Полицейские задокументировали 10 фактов повреждения транспортных средств и стрельбу по окнам жилого дома.

18-летний парень свои действия объяснил тем, что испытывал на меткость и исправность новоприобретенный пневматический пистолет.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).


стрельбастрельбастрельба

(Фото полиции Тернопольской области)
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Так на фронт его ,пусть человек настреляется !!!
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Иди и отправь!
Дохрена советчиков расплодилось!
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Мушку не спиливать.Всунуть в дупло и проворачивать до тех пор покуда не поймет,что пистоля предназначена для защиты,а не для понтов.
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на передовую засранца!
и сзади заградотряд!
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Ну, давайте, рассказывайте мне, что у нас нужно разрешить свободную продажу оружия!!!
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Нужно! Дебил купил пневмат и начал стрелять, зная, что ответа не будет. Если бы в него пальнули разок огнестрелом, больше бы не стрелял. У бандитов и без разрешений есть оружие, а честному человеку оно не положено. Пашинский почему стрелял? Наверное, потому что знал: ответки не будет. А так бы и ряды слуг своих прорядили.
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Недавно была новость, где на АТО-шника кто-то напал со стволом, в ходе драки АТО-шник получил огнестрельное ранение. Но, так как у него тоже было оружие, он подстрелил нападающего.

Вопрос "на засыпку": ЧЕМ АТО-шнику ПОМОГЛО ЛЕГАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ НАПАДЕНИЕ?
Им он только приблизил себе вероятность срока за превышение необходимой обороны!
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АТО-шнику ЛЕГАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
ПОМОГЛО
, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ получение конрольного в глаз. Извините, что Вашу капсу скопировал.
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Поэтому надо менять законодательство в вопросе применения оружия для самообороны.
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Представил себе нарисованную тобой картину, где, в ответ на пневмат, из окна высовывается 50-й калибр и стреляет в парня. Хорошо, если не попадёт, а вот если попадёт - стрелку ж0па...
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У МЕНЯ БЫЛО ДЕЛО УГОЛОВНОЕ- там пифдор пьяный имея карабин под 410 птрон картечью (под кабана) пулял на улице по авто, консервным банкам, кошкам. а потом просто так пришел в подъезд многоквартирного дома и через двери пульнул да так что картечью мужику- жильцу квартиры разворотило живот так и осталось 40 дробинок в 1 комнатной квартире разнесло все что можно пробило окна и в 10 метра картечь легла на детской площадке... судья за взятку спустил дело как хулиганство слава Богу я на стороне пострадавшего помог и Верховный Суд Украины впаял ему тяжкие телесные и 11 лет лишения свободы.. а тут в новости явно пацану 18 лет пора делать что то с мозгом- там планка социального поведения замерла на уровне макаки...
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Обычно такие идеи толкают те, кто думает, что с "пушкой" по улице он один ходить будет.

Либо "советчики" из-за поребрика, надеясь, что хахлы сами друг друга перестреляют.
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Именно так, юрик луцик! Каждый будет знать, что оружие не только у него.
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Лучше дэбилам, вроде тебя, запретить интернет.
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Зачем отпустили? Перестрелял всех накуй.
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А вот этот хлопец из Запорожья не стрелял в маршрутку, он #бнул коленом в рыло водителя маршрутки, который оскорблял его: когда хлопец предъявил удостоверение участника боевых действий, водила начал материться и орать, что не заставлял никого идти воевать. Ну и хлопец-АТОшник сделал ему физическое замечание .
Водила был снят с рейса и увезен в больницу.
Героям слава!
Подробности тут:
В Запорожье АТОшник сделал физическое замечание водителю маршрутки, который оскорблял его
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Якщо є яйця і чоловічий характер- волина не потрібна.
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100500 баллов поддержки .
Николай Чудотворец, кстати, говорил: если уверен, что ты прав, бей кацапа первым. Не уверен, бей дважды, и добивай ногами.
Кстати, Николай Чудотворец из наших был: он однажды на вселенском соборе набил морду одному чудаку на букву "м" - за ересь. И Чудотворца лишили чина архиепископа. Но он это пережил и остался Чудотворцем .
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Вот вам еще один дебил- в "подтверждение" вашей теории а-ля "даёшь всем ружья!"
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Либо из Раши, либо с Даунбасса. Третьего не дано.
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Надо голову в песок засунуть поглубже и ничего не видеть. В Олевске где кацапы, или донецкие были?
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Лучще по Кацаппм стрелять, на передовой, да с боевого оружия....
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Вот чем страшнее всего война - искалеченной психикой молодежи...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия18-летний житель Тернополя стрелял по окнам квартир, маршрутке с людьми и автомобилям, - полиция. ФОТОрепортаж
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