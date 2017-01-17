 Одесские полицейские со стрельбой задержали злоумышленника, который сбежал из зала суда и скрывался. ФОТО

12 декабря в Киеве обвиняемого должны были судить за совершение преступлений, предусмотренных ст. 185 (кража) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Однако злоумышленник сбежал из зала суда и некоторое время скрывался от правоохранителей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сегодня, 17 января, на ул. Проценко в Одессе полиция задержала беглеца. Злоумышленник пытался скрыться от полицейских. Оперативники управления уголовного розыска Одесской области во время преследования были вынуждены применить табельное оружие для остановки его автомобиля. В результате слаженных действий правоохранителей автомобиль был заблокирован в районе ул. Грушевского, а злоумышленник - задержан и доставлен в отдел полиции.