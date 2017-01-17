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 Рассказ Ляшко о лесе с картинками и задумчивый Омелян. Как прошло первое в этом году заседание Рады. ФОТОрепортаж

Сегодня народные депутаты собрались на первое в этом году пленарное заседание.

В ходе утреннего заседания Верховная Рада проголосовала закон об "электронном билете" на общественный транспорт, за введение понятия "дорога оборонного значения" и приняла за основу закон об авиационной безопасности. Вместе с тем, нардепы не смогли утвердить повышение своих зарплат и смету расходов парламента на 2017 год.

Как все происходило, видел фотокорреспондент Цензор.НЕТ.


вр депутаты зал нардепы шаромова сессионный

Нардепы собрались на первое в 2017 году заседание. Многие из народных избранников либо продолжают отдыхать, либо подолгу не задерживаются в сессионном зале. Как предупреждал накануне спикер Андрей Парубий: "Уровень дисциплины в Раде на этой неделе может быть не слишком высокий: и вторая святая вечеря, и Крещение, - это реальность".

вр депутаты зал нардепы шаромова сессионный

Нардепы от "Оппоблока" активно жестикулируют: Василий Нимченко тянет руку с галерки сессионного зала, пытаясь получить слово, его коллега по фракции Игорь Шурма, возможно, показывает кому-то "пис", а, возможно, показывает, что вычитал пару свежих пошлых анекдотов. За своими коллегами по фракции наблюдает Юлия Левочкина.

вр депутаты зал нардепы шаромова сессионный

Министр инфраструктуры Владимир Омелян о чем-то призадумался, наблюдая за народными избранниками из ложи правительства.

вр депутаты зал нардепы шаромова сессионный

Нардепы Виктор Пинзеник (БПП) и Александр Абдулин ("Батькивщина") беседуют о чем-то веселом со спикером Андреем Парубием.

вр депутаты зал нардепы шаромова сессионный

Нардепы от НФ Виктория Сюмар и Александр Кирш (первый слева) изучают что-то в телефонах, Сергей Фаермак (второй справа) наблюдает за дебатами в Раде.

вр депутаты зал нардепы шаромова сессионный

Людмила Денисова (НФ) подошла о чем-то побеседовать к Александре Кужель ("Батькивщина")

вр депутаты зал нардепы шаромова сессионный

Нардеп (НФ) Андрей Река.

вр депутаты зал нардепы шаромова сессионный

Нардеп (БПП) Ирина Луценко беседует с вице-премьером Геннадием Зубко в ложе правительства.

вр депутаты зал нардепы шаромова сессионный

Глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко и его коллега Алексей Ленский увлечены изучением чего-то в телефоне.

вр депутаты зал нардепы шаромова сессионный

Олег Ляшко рассказывает коллегам об украинских лесах, подготовил даже иллюстративный материал.

вр депутаты зал нардепы шаромова сессионный

Полупустой сектор "Оппоблока" в сессионном зале Рады.

вр депутаты зал нардепы шаромова сессионный

На нардепа (БПП) Виктора Кривенко напала зевота.

вр депутаты зал нардепы шаромова сессионный

Нардеп Татьяна Рычкова о чем-то рассказывает Юрию Деревянко (внефракционный), пока ее коллеги еврооптимисты (слева направо: Ольга Червакова, Сергей Лещенко, Светлана Залищук, Мустафа Найем) увлечены своими гаджетами.

ФОТО: Наталья Шаромова, Цензор.НЕТ
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При вході в зал ради ..потрібно забирати мобілки у депутатів....хай заглядають в закони а не по мобілкам без кінця теревенять...
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цирк под купол вернулся драгоценные клоуны отдохнули и с новыми силами на манеж
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Емельян "залупдумчивый" патаму шта Бачун не даёт Укрзализныцю доить? Понимаю......
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Щось не бачу Тимошенко. За що ми їй платимо зарплату?
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То- зрадники. І мені на них начхати. Їхнє місце- на гілляці. А от Юля- Патріотка, Мессія, молода і енергійна Лідерка, Надія українського Народу!
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Купа блазнів і цирк на дроті....Лише не розумію одного - на якої холери нам вони здалися?...😕😕😕
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"Нардеп (БПП) Ирина Геращенко беседует с вице-премьером Геннадием Зубко в ложе правительства.",по моему это госпожа Генплокулолша...
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажРассказ Ляшко о лесе с картинками и задумчивый Омелян. Как прошло первое в этом году заседание Рады. ФОТОрепортаж
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