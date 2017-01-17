 Рассказ Ляшко о лесе с картинками и задумчивый Омелян. Как прошло первое в этом году заседание Рады. ФОТОрепортаж

В ходе утреннего заседания Верховная Рада проголосовала закон об "электронном билете" на общественный транспорт, за введение понятия "дорога оборонного значения" и приняла за основу закон об авиационной безопасности. Вместе с тем, нардепы не смогли утвердить повышение своих зарплат и смету расходов парламента на 2017 год.
Как все происходило, видел фотокорреспондент Цензор.НЕТ.
Нардепы собрались на первое в 2017 году заседание. Многие из народных избранников либо продолжают отдыхать, либо подолгу не задерживаются в сессионном зале. Как предупреждал накануне спикер Андрей Парубий: "Уровень дисциплины в Раде на этой неделе может быть не слишком высокий: и вторая святая вечеря, и Крещение, - это реальность".
Нардепы от "Оппоблока" активно жестикулируют: Василий Нимченко тянет руку с галерки сессионного зала, пытаясь получить слово, его коллега по фракции Игорь Шурма, возможно, показывает кому-то "пис", а, возможно, показывает, что вычитал пару свежих пошлых анекдотов. За своими коллегами по фракции наблюдает Юлия Левочкина.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян о чем-то призадумался, наблюдая за народными избранниками из ложи правительства.
Нардепы Виктор Пинзеник (БПП) и Александр Абдулин ("Батькивщина") беседуют о чем-то веселом со спикером Андреем Парубием.
Нардепы от НФ Виктория Сюмар и Александр Кирш (первый слева) изучают что-то в телефонах, Сергей Фаермак (второй справа) наблюдает за дебатами в Раде.
Людмила Денисова (НФ) подошла о чем-то побеседовать к Александре Кужель ("Батькивщина")
Нардеп (НФ) Андрей Река.
Нардеп (БПП) Ирина Луценко беседует с вице-премьером Геннадием Зубко в ложе правительства.
Глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко и его коллега Алексей Ленский увлечены изучением чего-то в телефоне.
Олег Ляшко рассказывает коллегам об украинских лесах, подготовил даже иллюстративный материал.
Полупустой сектор "Оппоблока" в сессионном зале Рады.
На нардепа (БПП) Виктора Кривенко напала зевота.
Нардеп Татьяна Рычкова о чем-то рассказывает Юрию Деревянко (внефракционный), пока ее коллеги еврооптимисты (слева направо: Ольга Червакова, Сергей Лещенко, Светлана Залищук, Мустафа Найем) увлечены своими гаджетами.
ФОТО: Наталья Шаромова, Цензор.НЕТ
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лупдумчивый" патаму шта Бачун не даёт Укрзализныцю доить? Понимаю......
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