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Все про:взятка (3239) задержание (4825) Нацполиция (5495) Донецкая область (3544) ГФС (2245)

 Инспектор фискальной службы на Донетчине задержана на взятке в 2 тыс. долларов, - полиция. ФОТО

Главный инспектор организационно-аналитического отдела Управления внутренней безопасности ГУГФС в Донецкой области требовал 2 тысячи долларов США неправомерной выгоды от представителя общества за оформление документов для закрытия субъекта хозяйствования.

Как сообщили Цензор.НЕТ, в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины, налоговик обещала выдать справку об отсутствии у общества задолженности по налогу на прибыль и способствовать дальнейшему закрытию общества. После пополнения банковского счета на соответствующую сумму инспектор гарантировала внеочередное "решение вопроса".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Судья в Кропивницком попался на взятке в три тысячи долларов, - СБУ. ФОТО

Злоумышленница получила денежные средства на банковский счет в сумме почти 55 тысяч гривен. После выдачи обусловленной справки правоохранители изъяли банковскую карточку, фиктивные документы о проверке общества и средства в сумме более 59 тысяч гривен.

взятка

По данному факту областной прокуратурой открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

взятка

Смотрите также: Глава и секретарь медико-социальной экспертной комиссии на Киевщине задержаны на взятке в 35 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Главному инспектору сообщено о подозрении. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет, с конфискацией имущества.


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они б еще дворника задержали з взятку в 5 грн.где реальные посадки почему бриллиантовые прокуроры до сих пор не сидят?всех под залоги повыпускали кругом договорняк и кривосудие.
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Так деньги безналом на карточку перечислили. Откуда нал на фото?
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Наши чиновники как стойкие оловянные солдатики. Будут брать пока за руку не поймают. При этом на место выдавленных приходят точно такие же. Это какая-то национальная эпидемия(((
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныИнспектор фискальной службы на Донетчине задержана на взятке в 2 тыс. долларов, - полиция. ФОТО
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