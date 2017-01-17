 Инспектор фискальной службы на Донетчине задержана на взятке в 2 тыс. долларов, - полиция. ФОТО

Как сообщили Цензор.НЕТ, в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины, налоговик обещала выдать справку об отсутствии у общества задолженности по налогу на прибыль и способствовать дальнейшему закрытию общества. После пополнения банковского счета на соответствующую сумму инспектор гарантировала внеочередное "решение вопроса".
Злоумышленница получила денежные средства на банковский счет в сумме почти 55 тысяч гривен. После выдачи обусловленной справки правоохранители изъяли банковскую карточку, фиктивные документы о проверке общества и средства в сумме более 59 тысяч гривен.
По данному факту областной прокуратурой открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Главному инспектору сообщено о подозрении. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет, с конфискацией имущества.
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