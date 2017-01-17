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 За систематические взятки задержан сотрудник одной из колоний на Ривненщине, - СБУ. ФОТО

Сотрудника одного из исправительных учреждений Ривненской области задержала на взятке Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и внутренней безопасностью пенитенциарной службы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "На протяжении длительного времени злоумышленник систематически сдирал деньги с родственников осужденных за передачу им мобильных телефонов и других предметов, запрещенных на территории колонии.

Ценник "передачи" колебался от одной до двух тысяч гривен.

Правоохранители задержали вымогателя во время получения одной тысячи гривен взятки за передачу осужденным трех мобильных телефонов.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия".

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