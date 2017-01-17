 Донецкий бизнесмен Щур сломал нос патрульному. Ему объявлено о подозрении, а 18 января назначен суд по избранию меры пресечения. ФОТОрепортаж

О Коле нам было бы ничего не известно, если бы не светские хроники. Коля в 2011 женился на украинской топ-модели Снежане Онопко.

Но гораздо интереснее - бизнес Коли. Про Колю есть обрывчатые данные в интернете в контексте его связи с Юрой Енакиевским.

2 января произошло упомянутое событие, 4 января фигуранту было объявлено о подозрении, несмотря на то, что он находился в больнице. На 18 января назначено избрание меры пресечения в Оболонском суде".