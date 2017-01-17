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Все про:избиение (11038) донецкие (132) патрульная полиция (1117) Крищенко (105) Синицын Роман (38)

 Донецкий бизнесмен Щур сломал нос патрульному. Ему объявлено о подозрении, а 18 января назначен суд по избранию меры пресечения. ФОТОрепортаж

Донецкий бизнесмен Николай Щур сломал нос одному из патрульных полицейских в Киеве. Столичная полиция объявила о подозрении, несмотря на то, что он лег в больницу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал волонтер Роман Синицын.

Он отметил: "Здесь такая деликатная история. Странно, что она нигде не прошла новостью в пресс-службе полиции (Артем Шевченко) , Патрульной полиции Украины или в сводках Киев Оперативный.

Не каждый день копов пи##ят донецкие блатные. Но спишем это на праздничный период, отпуска, оливье и шампанское.

Итак знакомьтесь. Коля. А точнее Николай Щур.

донецкие синицын


"Донецкий бизнесмен", Вице-президент федерации бокса. Киева.

донецкие синицын


О Коле нам было бы ничего не известно, если бы не светские хроники. Коля в 2011 женился на украинской топ-модели Снежане Онопко.

донецкие синицын


Но гораздо интереснее - бизнес Коли. Про Колю есть обрывчатые данные в интернете в контексте его связи с Юрой Енакиевским.

донецкие синицын


"Источники в СБУ рассказывают, что по оперативным данным, связанных с ним донецких бизнесменов Николая Щура и Александра Бродского подозревают в организации и финансировании похищения людей во время акций протеста на Майдане Незалежности".

"По имеющейся в Интернете информации, известно, что предприниматели Коля Щур и Саша Бродский в структуре бизнес-империи Юрия Иванющенко специализируются на теневых схемах отмывания денег, рейдерских захватах, а также курируют одну из крупнейших в столице сетей МАФов."

Коля, говорят, в дружеских отношениях еще с одним светским львом Сашей Онищенко.

А теперь сама история. 2 января в половине третьего ночи экипаж патрульной полиции на Оболони преследует и останавливает автомобиль MERCEDES-BENZ G 63, н.из. АА2222НН. За рулем гелика находится такая себе Войцеховская Елена Витальевна, 81 года рождения. В нетрезвом состоянии.

Для составления админматериалов, задувания в драгер и.т.д. патрульные везут ее в Оболонский райотдел.

Туда же сразу приезжает и Коля. Выручать Елену.

У Коли в райотделе возникает спор с копами, которые составляют протокол и он начинает их пи###ть (!!!). Ломает одному из них нос. Другие его крутят.

Сейчас Коля предусмотрительно лег в "Борис", чтобы не закрыли.

Следователи завели дело по 345 статье "Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа". Санкция там до 5 лет лишения свободы.

Но вот зуб даю, что замнут. Если не сейчас - так на следующих этапах, слишком много у Коли денег и влиятельных знакомых. Да и вообще, говорят что в иерархии бандитского Киева, Коля стоит очень ровно. Но мы будем следить за ходом дела".

Позже, глава киевской полиции Андрей Крищенко в Фейсбуке написал: "По ситуации об избиении патрульного полицейского в Оболонском управлении полиции.
2 января произошло упомянутое событие, 4 января фигуранту было объявлено о подозрении, несмотря на то, что он находился в больнице. На 18 января назначено избрание меры пресечения в Оболонском суде".
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Лугандон и есть лугандон, человека с него не будет
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Хуже гопоты донбасовской,это уроды которые их прикрывают..
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Не трогайте Колю, у него первый раз в жизни случился приступ эпилепсии. ОННЕПАТСУДЕН.
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правильно КРЫСА ОНА ВЕЗДЕ И ВСЕГДА КРЫСА (ЩУР) а пацанка прости Господи вобла переляканная а оно ей под 2 размер сисек.. зато рыло явно говорит братело стрелок..
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Какая интересная фамилия у "бизнесмена". Говорящая так сказать.
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И охота чего-то написать,а нечего. Беспросветность.
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Жаль,что его там не придушили в ментовке.Отмажут эту падаль,придумают или падучую,или еще что-нибудь.А в лугандоне вот таких рысаков припасено на еще не один десяток лет.И нам с ними жить,нам по закону.а им по беспределу.
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после Минска нам не с ними не просто "жить",а прислушиваться,советоваться и последнюю рубашку отдавать прийдется.
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молочный брат Шуфрича
Раньше Щур встречался с Наталией Вороной, которая была в браке с "регионалом" Нестором Шуфричем
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Из всех властей,которые были после 91 года,,пеця и его команда самые худшие,и боюсь что еще не вечер..
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Поднял бы руку на полицейского в Европе или США,в Борисе вряд ли его откачали.
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Если мусор будет сильно шмыгать перебитым носом, то этот светский лев, достанет из широкой штанины справку про эпилепсию, потом сядет в свою машину и вообще мусора задавит.
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прикольное фото) уроды . ))) а чего под руку держится у мадам а не наоборот , обычно ж наоборот, а кто это Онопко впервые слышу, хотя судя по фото, то и не совсем модель
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вообще-то Онопко была довольно таки известной топ-моделью, но вышла в тираж лет так пять тому назад.
ейного мужа, даунецкого страшного гопника на цугундер! и без всякого залога.


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"судя по фото, то и не совсем модель" судя по фото, она таки неплохая модель бледной трепонемы.
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Понаприехало с переферии, так еще и свою культуру понапривозило
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не имеет значения откуда это дерьмо - дойдет ли дело до суда - вот в чем вопрос
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что ж так? полицейский а сдачи не дал, я понимаю что то типо ж крутой недомерок)) не ну боксёр, но и полицейские ж должны быть не барышни рахманные, те что патрулируют, должны быть в форме ну а как иначе
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полицейский не дал сдачи потому, что у него не было при себе игровой приставки, где он имеет черный пояс по конг фу.
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Две недели назад произошло и все тихо.Авакяну уже наверное отлистали.что бы ход не давал делу,все в шоколаде,только вот получается в мусарне ничего со времен майдана не изменилось.
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Войцеховская Елена Витальевна, 1981-05-07, тел.2947832, М.КИЇВ пров.БАСТІОННИЙ, 5 кв.40
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Ну що в нас за поліцаї? Їх уже не на дорозі, а в поліції хе..чать. Де гідність? Та у Колі мала бути там епілепсія перший та останній раз.
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мораль статьи. если бы этот щур не был связан с объявленными сепаратистами то наверняка ничего бы ему не было.
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А шо , у полициянта не було пистоля ?!?? Шмальнул бы козлу в лобешник и все дела !
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Ну що це за ганьба? Де спецзасоби,де професійність? Мусора,такі мусора-до поліцейських ще як до Китаю рачки.
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Так скрутили ж! Що тобі ще? А одному зломав, то елемент несподіванки. Хто ж його знав, що воно зовсім з глузду з'їхало...
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Неплохо бы было, чтоб Цензор где-то выделил ПОСТОЯННУЮ колонку про ход таких событий. Или сносочку. Вот наверху есть тематические ссылки, но они затем уступают место другим. А можно по алфавиту. И чтобы прослеживать до РЕШЕНИЯ проблемы. Цензор один из самых ответственных и объективных ресурсов... Ему верится.
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было бы не плохо что бы - как то влиять!!!--! НА! решение проблемы
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да, и шикарный семейный особняк Щуров в Донецке на ул.Калинина сейчас в зоне ДНР,
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Тут и кроме домбасской! гопоти хватает начиная с ВР...............
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДонецкий бизнесмен Щур сломал нос патрульному. Ему объявлено о подозрении, а 18 января назначен суд по избранию меры пресечения. ФОТОрепортаж
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