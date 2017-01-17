 Донецкий бизнесмен Щур сломал нос патрульному. Ему объявлено о подозрении, а 18 января назначен суд по избранию меры пресечения. ФОТОрепортаж

Он отметил: "Здесь такая деликатная история. Странно, что она нигде не прошла новостью в пресс-службе полиции (Артем Шевченко) , Патрульной полиции Украины или в сводках Киев Оперативный.
Не каждый день копов пи##ят донецкие блатные. Но спишем это на праздничный период, отпуска, оливье и шампанское.
Итак знакомьтесь. Коля. А точнее Николай Щур.
"Донецкий бизнесмен", Вице-президент федерации бокса. Киева.
О Коле нам было бы ничего не известно, если бы не светские хроники. Коля в 2011 женился на украинской топ-модели Снежане Онопко.
Но гораздо интереснее - бизнес Коли. Про Колю есть обрывчатые данные в интернете в контексте его связи с Юрой Енакиевским.
"Источники в СБУ рассказывают, что по оперативным данным, связанных с ним донецких бизнесменов Николая Щура и Александра Бродского подозревают в организации и финансировании похищения людей во время акций протеста на Майдане Незалежности".
"По имеющейся в Интернете информации, известно, что предприниматели Коля Щур и Саша Бродский в структуре бизнес-империи Юрия Иванющенко специализируются на теневых схемах отмывания денег, рейдерских захватах, а также курируют одну из крупнейших в столице сетей МАФов."
Коля, говорят, в дружеских отношениях еще с одним светским львом Сашей Онищенко.
А теперь сама история. 2 января в половине третьего ночи экипаж патрульной полиции на Оболони преследует и останавливает автомобиль MERCEDES-BENZ G 63, н.из. АА2222НН. За рулем гелика находится такая себе Войцеховская Елена Витальевна, 81 года рождения. В нетрезвом состоянии.
Для составления админматериалов, задувания в драгер и.т.д. патрульные везут ее в Оболонский райотдел.
Туда же сразу приезжает и Коля. Выручать Елену.
У Коли в райотделе возникает спор с копами, которые составляют протокол и он начинает их пи###ть (!!!). Ломает одному из них нос. Другие его крутят.
Сейчас Коля предусмотрительно лег в "Борис", чтобы не закрыли.
Следователи завели дело по 345 статье "Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа". Санкция там до 5 лет лишения свободы.
Но вот зуб даю, что замнут. Если не сейчас - так на следующих этапах, слишком много у Коли денег и влиятельных знакомых. Да и вообще, говорят что в иерархии бандитского Киева, Коля стоит очень ровно. Но мы будем следить за ходом дела".
Позже, глава киевской полиции Андрей Крищенко в Фейсбуке написал: "По ситуации об избиении патрульного полицейского в Оболонском управлении полиции.
2 января произошло упомянутое событие, 4 января фигуранту было объявлено о подозрении, несмотря на то, что он находился в больнице. На 18 января назначено избрание меры пресечения в Оболонском суде".
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Раньше Щур встречался с Наталией Вороной, которая была в браке с "регионалом" Нестором Шуфричем
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А вообщем два сапога..
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ейного мужа, даунецкого страшного гопника на цугундер! и без всякого залога.
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