 Следствие получило неопровержимые доказательства госизмены Януковича - фотокопию заявления экс-президента с просьбой ввести войска РФ в Украину, - Луценко. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Генпрокурор Украины Юрий Луценко.
"Последние дни защита беглого Януковича плодит псевдосенсации. Причина проста - процесс над Януковичем все ближе, а доказательств в его госизмене все больше", - написал он.
Так, по словам Луценко, Главная военная прокуратура получила через Постоянное представительство Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 г. с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Виталия Чуркина.
"Все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ. Следствием военной прокуратуры получены неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича. Разрешение на обнародование мной данных досудебного следствия получены от старшего прокурора в производстве о госизмене Януковича", - отметил Луценко.
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И для вывода войск достаточно было в течении трех месяцев написать письмо хуйлу и войска вывели бы.
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