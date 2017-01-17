EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины, Фоторепортаж
  9184  106
Все про:ГПУ (7966) Луценко (6306) ООН (1861) Чуркин (146) Янукович (32029) Военная прокуратура (409) государственная измена (85)

 Следствие получило неопровержимые доказательства госизмены Януковича - фотокопию заявления экс-президента с просьбой ввести войска РФ в Украину, - Луценко. ДОКУМЕНТ

Следствием военной прокуратуры получены неопровержимые документальные доказательства государственной измены беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Последние дни защита беглого Януковича плодит псевдосенсации. Причина проста - процесс над Януковичем все ближе, а доказательств в его госизмене все больше", - написал он.

Так, по словам Луценко, Главная военная прокуратура получила через Постоянное представительство Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 г. с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Виталия Чуркина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ передаст в суд обвинительный акт в отношении Януковича за госизмену в январе, - Матиос

"Все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ. Следствием военной прокуратуры получены неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича. Разрешение на обнародование мной данных досудебного следствия получены от старшего прокурора в производстве о госизмене Януковича", - отметил Луценко.

янукович



 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Если суд признает это документ, значит рашка захватила Крым и Донбасс по требованию Украины. Точнее властей Украины.
И для вывода войск достаточно было в течении трех месяцев написать письмо хуйлу и войска вывели бы.
.
 показать весь комментарий
Ответить
 
при штабе генерала Деникина служил ротмистр Добровольческой рюсскай армии Владимир Петрович Индюкович,дед нынешнего семикалассника Вити.Прославился тем,что живьём сдирал шкуру с краснопузых чЛенинцев.Писатель Александр Фадеев,который сочинил сказку про "Молодую гвардию" Краснодона, написал также и повесть "Полесский палач" про деда Витька Индюковича.Рукопись Фадеева хранится в одной из библиотек Москвы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
О-ОЧЕНЬ интересно, получается ООН знало об этом и молчало?...И с какой целью чуркин тогда передал даный документ в ООН, готовились выполнить просьбу януковича и ввести официально свои войска в виде военной миссии от ООН? Не получилось и поэтому отправили зеленых человечков?!....
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСледствие получило неопровержимые доказательства госизмены Януковича - фотокопию заявления экс-президента с просьбой ввести войска РФ в Украину, - Луценко. ДОКУМЕНТ
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик военнослужащие ВР Давос Донбасс евромайдан Евросоюз задержание зарплата Кабмин Киев Крым Минобороны минские соглашения НАБУ НАТО Нацполиция ООН пенсионная реформа переговоры Порошенко преступность Россия суд США Трамп убийство финансирование Франция
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти