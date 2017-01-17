 Отверстие в каске погибшего "майдановца" Голоднюка на суде признали входным. ФОТО

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом стало известно в ходе заседания Святошинского районного суда Киева.
На заседании по делу о расстреле "майдановцев", по которому проходят бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", изучили каску погибшего. Единственное отверстие в каске определили как входное.
Отец Устыма Владимир Голоднюк подтвердил, что шлем действительно был на его сыне 20 февраля 2014 года.
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Напомним, во время трагических событий на Майдане 20 февраля 2014 года Устым Голоднюк помогал вытаскивать раненых, когда снайпер попал в него. Посмертно ему было присвоено звание Героя Украины.
(Фото Цензор.НЕТ)
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- взявшийся за голову смайлик.
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Вах, Игсперды! А что, в каске может быть "вЫходное" отверстие? Да, конечно может, но для этого, в любом случае, должно быть входное.
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Такая на Майдане чуть ли не единственная была.
Вечная Память,Вечная Слава тебе,Устым и твоим Побратимам.
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Сердце разрывается. Дай бог чтобы эти трагедии не были напрасными.
Не допустите того, что у нас произошло - через 25 лет после гибели патриотов наш гондон милуется с хуйлом в мордоре.
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Люди! Ці суки судді вже просто віткрито знущаються і "стебуться" з України і її Народу!
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