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 Отверстие в каске погибшего "майдановца" Голоднюка на суде признали входным. ФОТО

Отверстие в каске участника Революции достоинства Устыма Голоднюка, убитого в феврале 2014 года в Киеве, является входным.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом стало известно в ходе заседания Святошинского районного суда Киева.

На заседании по делу о расстреле "майдановцев", по которому проходят бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", изучили каску погибшего. Единственное отверстие в каске определили как входное.

Отец Устыма Владимир Голоднюк подтвердил, что шлем действительно был на его сыне 20 февраля 2014 года.

Читайте также на Цензор.НЕТ: "УСТИМ КАРМЕЛЮК І УСТИМ ГОЛОДНЮК ПОМЕРЛИ ЗА УКРАЇНУ, А ЦЕЙ УСТИМ НЕХАЙ ЖИВЕ ДЛЯ УКРАЇНИ"

Напомним, во время трагических событий на Майдане 20 февраля 2014 года Устым Голоднюк помогал вытаскивать раненых, когда снайпер попал в него. Посмертно ему было присвоено звание Героя Украины.


судсуд

(Фото Цензор.НЕТ)
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конечно может , могли бы НЕ признать , или признать не оверстием.........это же наш суд , самый гуманный суд в мире...
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Може. Якщо куля попала в незахищене місце, а вийшла через каску. І тут не до сміху-не та тема!!!
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А если кастрюля вместо головы, то получается твой коммент.
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А шо, може бути навпаки? Может.... к примеру... на фото отверстие исходящее из каски. Но вопрос что мы обсуждаем...? То, что происходило на суде как осмотр и как формальная констатация факта для дела судопроизводства или то, как это информационно подано в статье?

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я конечно все понимаю ...а они думали что парень изнутри дырявил в свободное время изнутри ? ..ублюдки судьи, ублюдки власть ...ублюдок порошенко.
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есть процедура. ее выполнили. естественно что так никто не думал. в чем проблема?
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через 3 года ? ..есть процедура принятия экспертных заключений, а не карандашом при судьях в дырку тыкать устраивая цирк, холуй провластный.
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Це глум а не процедура, шоу для ідіотів, такий висновок може зробити лише експерт а не суддя який після цього засідання в іншому буде за бабло землю відчуджувати.
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А до чого тут Порошенко,сучко кремлівська?
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Де, в суді? Може бути й вихідним, а може й пацюки прогризли. То скілки судді заплатиш
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Накінець!Через три роки.. Через два роки признають що каска була-голубою..
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Ну, ни хрена себе входным!!!!!! Отверстие !!!! Признали!!! Это перемога! За що люди віддали своє життя не зрозуміло.... За те, що за три роки дірку в голові від кулі признали - отверстием, та щей ВХОДНИМ!
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"Единственное отверстие в каске определили как входное".Источник:http://censor.net.ua/p423645

- взявшийся за голову смайлик.
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да .... слов нет, нормальных слов нет... есть нецензурщина на это блудодействие фемиды. но знаете как написано в одной мудрой книге - кому много дано - с того и много спросят...
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"Отверстие в каске участника Революции достоинства Устыма Голоднюка, убитого в феврале 2014 года в Киеве, является входным."

Вах, Игсперды! А что, в каске может быть "вЫходное" отверстие? Да, конечно может, но для этого, в любом случае, должно быть входное.
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пока 99% судей в Украине не повесят на фонарных столбах - правосудия не видать.
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хорошо что признали, а то для Украинского "суда" возможен вариант, когда подобное отверстие вполне могли признать выходным.
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могли вообще не признать отверстием ..а каску признать горшком для цветка.
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После долгих дебатов, внимательно изучив каску со всех сторн, пришли к выводу... Это те высокоинтеллектуальные образованные квалифицированные судьи, чья з/п ну никак не может быть ниже 100тыс.
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Помню этого хлопчика по его каске.
Такая на Майдане чуть ли не единственная была.
Вечная Память,Вечная Слава тебе,Устым и твоим Побратимам.
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Это Устим? 0:24
Сердце разрывается. Дай бог чтобы эти трагедии не были напрасными.
Не допустите того, что у нас произошло - через 25 лет после гибели патриотов наш гондон милуется с хуйлом в мордоре.
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пора признать - люди погибли ..и ничего не изменилось ..во власти - ублюдок порошенко...судебная сиситема ублюдочна и продажна... на востоке - война, которая АТО в 3 дня... наша армия самая сильная, а шоколад самый сладкий.
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Хуйня ольгінська-у владі ще 300 тисяч чиновників,яких майже не люстрували.За Кернеса,Вілкула та іншу прокацапську шушеру теж Порошенко голосував?
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Так задай вопрос сегодняшней ШОБЛЕ почему???. Почему Ахметов, Вилкул, Кернес, Добкин и еще еже с ними до сих пор рулят....
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Хуйня пєтіна, а ХТО мав їх люструвати? Нагадати, як наш МВС реагував на люстрацію у сміттєбаки? Нагадати, як керманич відреагував на блокаду Криму? На вибори у Чернігові, у Дніпрі тощо. Нагадати про ригів у БПП? І про те, що резидент сказав, что він відповідає за своїх людей і свої призначення?
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а единственную женщину, которая взялась ломать вышеописанное, обсырает на Цензоре армия порохоботов и офисного гнилья.
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В английском суде на это ушло бы 5 секунд,без экспертизы очевидного,в Украине 3 года,именно поэтому Украине не Британия и не Европа.
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Еще бы оно было выходным. Просто гениальная экспертиза.
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Это типа новость? Я думаю цензору не нужно позорится размещая такие новости. Если нечего писать лучше не писать ничего
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Входное есть,а выходного нет,парадокс. А где же парубий,парасюк,турчинов,пусть расскажут откуда велся огонь и как стреляли в спину. Беркут был без оружия.
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Следующие 3 года будут выяснять что стреляли из огнестрельного оружия.
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Такими темпами,хорошо если отец Голоднюка доживёт до какого-то приговора.
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Такими темпами, років за 5-6 "суд" визнає, що Устим Голоднюк (а також його побратими по Небесній Сотні) всеж-таки "ЗАГИНУЛИ"!!!
Люди! Ці суки судді вже просто віткрито знущаються і "стебуться" з України і її Народу!
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Бери выше. По таким делам судьи ни единого лишнего движения без ШОБЛЫ с АП или ГПУ не сделают.
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Три роки слідсва увінчались успіхом...! Додивились накінець в який бік дирка??? Негідники. Скільки людей знищили, скільки покалічили! А вони три роки в одну дирку заглядали.
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Хммм, а точно это "входное" отверстие? А не исходящее? Б***, чем они там занимаются, эти следователи???
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Цензор.НЕТФотоОбществоОтверстие в каске погибшего "майдановца" Голоднюка на суде признали входным. ФОТО
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