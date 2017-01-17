 Отверстие в каске погибшего "майдановца" Голоднюка на суде признали входным (дополнено). ФОТО

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом стало известно в ходе заседания Святошинского районного суда Киева.
На заседании по делу о расстреле "майдановцев", по которому проходят бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", изучили каску погибшего. Единственное отверстие в каске определили как входное.
Отец Устыма Владимир Голоднюк подтвердил, что шлем действительно был на его сыне 20 февраля 2014 года.
Адвокат одного из подсудимых при просмотре видео, на котором видны стреляющие фигуры на "КАМАЗе" возле здания клуба Кабинета Министров в те моменты, когда погиб Устым, заявил: "Это были предупредительные выстрелы или в землю". Также адвокаты предположили, что входное отверстие в каске Устыма могла сделать срекошетившая пуля.
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Напомним, во время трагических событий на Майдане 20 февраля 2014 года Устым Голоднюк помогал вытаскивать раненых, когда снайпер попал в него. Посмертно ему было присвоено звание Героя Украины.
(Фото Цензор.НЕТ)
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- взявшийся за голову смайлик.
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Вах, Игсперды! А что, в каске может быть "вЫходное" отверстие? Да, конечно может, но для этого, в любом случае, должно быть входное.
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Такая на Майдане чуть ли не единственная была.
Вечная Память,Вечная Слава тебе,Устым и твоим Побратимам.
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Сердце разрывается. Дай бог чтобы эти трагедии не были напрасными.
Не допустите того, что у нас произошло - через 25 лет после гибели патриотов наш гондон милуется с хуйлом в мордоре.
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Люди! Ці суки судді вже просто віткрито знущаються і "стебуться" з України і її Народу!
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Эта страна обречена.
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2017-2020 - отверстие от пули
2020-2023- отверстие в черепе входное
2023-2026- отверстие в черепе и каске совпадает
.......
2035 - заочное осуждение, отбывание срока в Монако.
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Дебилы, а вам в голову не приходило, что чем больше эпизодов в следствии (а каждое убийство Майдановца - отдельный эпизод), чем больше улик по каждому эпизоду, тем больше времени занимает следствие?
Когда дошла очередь до рассмотрения этого эпизода, рассмотрели и улики, в том числе эту каску. Само экспертное решение могло быть принято за минуты, а вот очередь до рассмотрения выводов эксперта дошла только сейчас. Суд не признал, а принял к сведенью озвученное экспертом мнение о характере повреждения каски боеприпасом, а ведь послеокончания рассмотрения улик и прений сторон именно судбудет выносить решение по делу.
Долго? Конечно, но таков закон.
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