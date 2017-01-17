 Выставка, посвященная Иловайской трагедии и боям за Саур-Могилу, открылась в Раде. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ Народным депутатам, а также посетителям украинского парламента предлагается ознакомится с фотографиями с мест сражений, разорвавшимися боевыми снарядами, амуницией, личными вещами, наградами и портретами украинских защитников и прочее.

Фото: Олег БогачукНапомним, в конце августа 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. По официальным данным, тогда погибли 366 украинских военных и правоохранителей, 429 были ранены, 128 попали в плен, 158 считаются пропавшими без вести.