 Выставка, посвященная Иловайской трагедии и боям за Саур-Могилу, открылась в Раде. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Народным депутатам, а также посетителям украинского парламента предлагается ознакомится с фотографиями с мест сражений, разорвавшимися боевыми снарядами, амуницией, личными вещами, наградами и портретами украинских защитников и прочее.
Фото: Олег Богачук
Напомним, в конце августа 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. По официальным данным, тогда погибли 366 украинских военных и правоохранителей, 429 были ранены, 128 попали в плен, 158 считаются пропавшими без вести.
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Є виходи з Кабміну на схили Дніпра.
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Ем с икрою бутерброд -
Сразу мысли: "Как народ?"
И икра не лезет в глотку.
И коньяк не льется в рот...
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Тут некоторые вполне либеральные голоса из-за поребрика упрекают украинцев в том, что они не поддерживают некие российские прогрессивные общественные силы. Так сказать, "отталкивают от себя союзников" по совместной борьбе.
Трудно сказать, чего здесь больше - сознательного или неосознанного заблуждения, или же типичной диверсии.
Союзники - это те, у кого есть общая цель, и которые действуют сообща в ее достижении.
С этой точки зрения мы с ними никак не союзники.
Цель у всех этих Дождей, и прочих критиков Путина - настолько кардинально изменить Россию, чтобы не изменилось ничего, кроме фамилии царя. Они хотят укрепления и усиления империи, чему Путин сильно мешает. За это, собственно, они его и не любят.
А наша цель - смерть империи, чему Путин сильно помогает. За что, собственно, лично я держу за него кулаки.
Будет Путин или будет Непутин, суть российского мышления не изменится. Неважно, кто из московитов критикует самодержца - Ходорковский или Навальный, Мальцев или Зубов, Шендерович или Веллер.
Неважно, каких политических взглядов он придерживается: коммунизм или либертанство, национализм или анархизм. Украины как таковой для них нет.
Есть "хахлы" с их недоязыком. Есть богатая территория, которая должна принадлежать им (пардон, должна быть "общей", что по сути одно и то же). Есть недоРоссия, которую следует вернуть в стойло московской политики и "русского мира". Иначе она пропадет.
Наши стремления им непонятны. Зачем вам, недорусские, прогнившая Гейропа, где вы никому не нужны? Когда есть пространство с общими историей, языком и экономическим упадком.
Наши ценности им неприемлимы. Какие такие майданы, активисты, гражданская активность? Это лишь рождает хаос.
Наши идеалы им противны. Не нужно никакой свободы. Нужен сильный и хороший царь, который будет все решать и указывать, что делать.
Наша боль их не трогает. Никто не скорбил о сбитом ними самолете с наши ребятами. О расстреляном ними автобусе под Волновахой. О десятках тысяч погибших, миллионах беженцев, о своей роли во всех этих преступлениях. Они даже не понимают, в чем дело.
Они тут вообще ни при чем. Это все Путин, а они против него. То есть наши союзники. А мы им, видите ли, не хотим помогать.
Что между нами может быть общего? Какая цель?
Почему мы должны им помогать бороться против Путина? Ради чего?
Им нужна "единая и неделимая", а нам - "вільна й самостійна".
Свержение Путина никак не изменит политики России в отношении Украины.
Так с какой стати они называют нас "союзниками?
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