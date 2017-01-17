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Все про:ВР (21278) выставка (334) Иловайск (330) Олег Богачук (283)

 Выставка, посвященная Иловайской трагедии и боям за Саур-Могилу, открылась в Раде. ФОТОрепортаж

В здании Верховной Рады открылась выставка, посвященная событиям в Иловайске и на Саур-Могиле в 2014 году.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Народным депутатам, а также посетителям украинского парламента предлагается ознакомится с фотографиями с мест сражений, разорвавшимися боевыми снарядами, амуницией, личными вещами, наградами и портретами украинских защитников и прочее.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Фотовыставка "Иловайск 2014" открылась в Днепре. ФОТОрепортаж


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Фото: Олег Богачук

Напомним, в конце августа 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. По официальным данным, тогда погибли 366 украинских военных и правоохранителей, 429 были ранены, 128 попали в плен, 158 считаются пропавшими без вести.
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Атракцион цинизма. Бляди, которые разворовывают страну во время войны, виновные в том числе и в Иловайской трагедии, проводят выставка. Для себя, родных.
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и во время Иловайска, ВСУ уже начинали входить в Луганск .но какая-то тварь сверху позвонила и стопнула их, и приказала отходить. а все могло закончиться еще в августе 14
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без Луганска и Донецка все говнореспублики бы захлохли. осталась бы всякая шушера у границы рашки шляться..но пофиг..10 км линия- не критично. сами бы рассосались без крупных городов
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Это не наша рада. В нашей раде бы все депутаты собрались....
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Та там у урядовому кварталі щурячих ходів повно. Є підземний хід Банкова-Кабмін-Рада.
Є виходи з Кабміну на схили Дніпра.
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И не только. Там есть еще ход в неправительственное здание на ольгинской.
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Эта выставка - память народа. Но в зраде буфет рулит
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Вот тут правильно все сказали про путина https://goo.gl/hlcw8y
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А наши народные избранники посмотрят ту выставку - и на Канары. "Думать про народ".

Ем с икрою бутерброд -
Сразу мысли: "Как народ?"
И икра не лезет в глотку.
И коньяк не льется в рот...
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этого гнидам кацапским никто никогда не простит
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дезертиры - депутаты с удовольствием посетят выставку, если будут на работе
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Спасибо, родные, и простите за то, что это блядство, под названием украинская власть, до сих пор сидит у нас на троне.
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Почему военные просчеты командования называют трагедией? Это конечно трагедия, но только ее причина известна.
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поки герої захищають Україну на війні, інші їм допомагають аюо просто працюють виробляючи національний продуктта ввп, інши бухають та підробляють тітушками. тьфу.
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загинули, щоб вони по 5 разів голосували і не приймали рішення, шоб вони дозволяли собі не з"являтися на п"ятничні засідання, щоб вони вносили подання на підняття собі зарплатні, тому що їм важко жити за ці гроші у Київі, щоб лобіювали інтереси тих, хто грабував і продовжує грабувати Україну... нехай дивляться, за це гроші не беруть...
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В кремле Путин и его банда получили большое удовольствие от массового убийства украинских военных в Иловайске.
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Сегодня лучшие защищают Украину от внешнего врага, лучшие должны и править страной. Если власть не будет так же самоотверженно защищать интересы страны, то какая она вла сть?
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береза как один из виновников котла экскурсию проводил?
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если бы они были виновники то с хера им выставку еще проводить?
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Интересно,как уроды отреагировали в ВР.Для них же Украинский Воин враг номер 1,он же мочит орков их хозяина путлера.
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О наших "российских созниках"

Тут некоторые вполне либеральные голоса из-за поребрика упрекают украинцев в том, что они не поддерживают некие российские прогрессивные общественные силы. Так сказать, "отталкивают от себя союзников" по совместной борьбе.

Трудно сказать, чего здесь больше - сознательного или неосознанного заблуждения, или же типичной диверсии.

Союзники - это те, у кого есть общая цель, и которые действуют сообща в ее достижении.

С этой точки зрения мы с ними никак не союзники.

Цель у всех этих Дождей, и прочих критиков Путина - настолько кардинально изменить Россию, чтобы не изменилось ничего, кроме фамилии царя. Они хотят укрепления и усиления империи, чему Путин сильно мешает. За это, собственно, они его и не любят.

А наша цель - смерть империи, чему Путин сильно помогает. За что, собственно, лично я держу за него кулаки.

Будет Путин или будет Непутин, суть российского мышления не изменится. Неважно, кто из московитов критикует самодержца - Ходорковский или Навальный, Мальцев или Зубов, Шендерович или Веллер.

Неважно, каких политических взглядов он придерживается: коммунизм или либертанство, национализм или анархизм. Украины как таковой для них нет.

Есть "хахлы" с их недоязыком. Есть богатая территория, которая должна принадлежать им (пардон, должна быть "общей", что по сути одно и то же). Есть недоРоссия, которую следует вернуть в стойло московской политики и "русского мира". Иначе она пропадет.

Наши стремления им непонятны. Зачем вам, недорусские, прогнившая Гейропа, где вы никому не нужны? Когда есть пространство с общими историей, языком и экономическим упадком.

Наши ценности им неприемлимы. Какие такие майданы, активисты, гражданская активность? Это лишь рождает хаос.

Наши идеалы им противны. Не нужно никакой свободы. Нужен сильный и хороший царь, который будет все решать и указывать, что делать.

Наша боль их не трогает. Никто не скорбил о сбитом ними самолете с наши ребятами. О расстреляном ними автобусе под Волновахой. О десятках тысяч погибших, миллионах беженцев, о своей роли во всех этих преступлениях. Они даже не понимают, в чем дело.

Они тут вообще ни при чем. Это все Путин, а они против него. То есть наши союзники. А мы им, видите ли, не хотим помогать.

Что между нами может быть общего? Какая цель?

Почему мы должны им помогать бороться против Путина? Ради чего?

Им нужна "единая и неделимая", а нам - "вільна й самостійна".

Свержение Путина никак не изменит политики России в отношении Украины.

Так с какой стати они называют нас "союзниками?



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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВыставка, посвященная Иловайской трагедии и боям за Саур-Могилу, открылась в Раде. ФОТОрепортаж
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