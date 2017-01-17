EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Общество
  2067  8
Все про:Черновицкая область (235) граница (2732) задержание (4821) контрабанда (1602) пограничники (1034) Румыния (450) сигареты (487)

 Пограничники на Буковине применили оружие для задержания контрабандистов. ФОТО

В Черновицкой области, на границе с Румынией, пограничники задержали 8 человек, пытавшихся переправить сигареты через границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, внедорожник, который двигался в сторону государственной границы, заметил пограничный наряд отдела "Красноильск". На требования остановиться водитель не реагировал. Пограничникам пришлось несколько раз выстрелить вверх, после чего нарушители остановились.

Во внедорожнике, кроме водителя, находились еще 7 человек и 15 ящиков с сигаретами. Задержанные - местные жители в возрасте от 18 до 40 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 145,5 тыс. пачек контрабандных сигарет изъяты на польской границе. ФОТОрепортаж

сигареты

(Фото Госпогранслужбы)
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот тут правильно все сказали про путина https://goo.gl/hlcw8y
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот такие как раз и возмущаются что "ФОПам" не дают работать спокойно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И всё равно - пробуют, пробуют и пробуют. Значит есть не одна лазейка. Так обеспечьте их наконец легальной работой, чтобы они не занимались этим негожим занятием!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Такі працювати за 3-4 тис.вже не будуть,та й за 10 не будуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну так а что с ними делать? Тогда пусть не задерживают. Вон посмотри какие цыганские бароны себе дома в Румынии отстроили. А эти почему не могут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Контрабандистів чого? Лісу? А - ні. Ми ж за європу хвилюємося, щоб їм цигарки не везли. А ліс - ешелонами, то фігня, там польський ефективний лабух рулить за мільйонну зарплату, ще й премії зі своєю шоблою отримує. Мене наша природа якось більше цікавить, ніж куріння європейців. Нехай вони ловлять, оскільки це їм не вигідно. А то щось європейці жодної деревини контрабандної не завернули, зате різна мура типу цигарок їх звилює.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбществоПограничники на Буковине применили оружие для задержания контрабандистов. ФОТО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик военнослужащие ВР Давос Донбасс евромайдан Евросоюз задержание зарплата Кабмин Киев Крым Минобороны минские соглашения НАБУ НАТО Нацполиция ООН пенсионная реформа переговоры Порошенко преступность Россия суд США Трамп убийство финансирование Франция
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти