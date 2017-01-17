 Пограничники на Буковине применили оружие для задержания контрабандистов. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, внедорожник, который двигался в сторону государственной границы, заметил пограничный наряд отдела "Красноильск". На требования остановиться водитель не реагировал. Пограничникам пришлось несколько раз выстрелить вверх, после чего нарушители остановились.
Во внедорожнике, кроме водителя, находились еще 7 человек и 15 ящиков с сигаретами. Задержанные - местные жители в возрасте от 18 до 40 лет.
(Фото Госпогранслужбы)
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