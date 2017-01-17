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 С трехчасовой задержкой началось судебное заседание, в ходе которого отец убитого на Майдане Устыма Голоднюка свидетельствует о смерти сына. ФОТО

Перенесенное неделю назад судебное заседание должно было начаться сегодня в 11.30, но отсутствовал адвокат подсудимых, поэтому слушания начались с опозданием в три часа.

Об этом сообщает журналист Цензор.НЕТ.

Из-за отсутствия адвоката одного из подсудимых - он участвовал в обыске по другому делу - слушания были отсрочены до 14.15.

В зал Святошинского суда сегодня доставлены все пятеро задержанных силовиков.

Владимир Голоднюк, которому должны показать сегодня видеоматериалы, зафиксировавшие момент убийства его сына, привез дополнительные данные.

В частности, фотографии, сделанные в тот момент, когда он закрывал глаза Устыму".

Смотрите также - Заседание суда по делу о расстрелах людей на Майдане перенесено на 17 января. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)


майдан голоднюк

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отец Героя Украины Устыма Голоднюка в суде по Майдану: "Это был просто расстрел... Митингующие угрозы не представляли"

майдан голоднюк

Читайте также на Цензор.НЕТ, "УСТИМ КАРМЕЛЮК І УСТИМ ГОЛОДНЮК ПОМЕРЛИ ЗА УКРАЇНУ, А ЦЕЙ УСТИМ НЕХАЙ ЖИВЕ ДЛЯ УКРАЇНИ"

майдан голоднюк




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Сергій Лещенко 9 mins ·

Надо называть вещи своими именами: то, что происходит последние годы в Украине - это контрреволюция коррупционеров. Поэтому в конце моей статьи для openDemocracy - призыв: каждый доллар или евро, выданный Украине западом, должен подкрепляться отчетом не только о принятых законах, но о начале успешного их выполнения. Иначе вы просто еще и еще даете коррупционерам денег для дальнейшего разворовывания.
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А куди спішити! У нас же "суд", по цьому питанню та і по інших, як сьогодні висловився один судя - працює на космічній швидкості!
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Это не болезнь. Это протест против очередного фюрера. Если вам знакомо слово "протест".
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адвокат котлы-компас заводил и не успел. как можно...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияС трехчасовой задержкой началось судебное заседание, в ходе которого отец убитого на Майдане Устыма Голоднюка свидетельствует о смерти сына. ФОТО
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