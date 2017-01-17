 С трехчасовой задержкой началось судебное заседание, в ходе которого отец убитого на Майдане Устыма Голоднюка свидетельствует о смерти сына. ФОТО

Об этом сообщает журналист Цензор.НЕТ.
Из-за отсутствия адвоката одного из подсудимых - он участвовал в обыске по другому делу - слушания были отсрочены до 14.15.
В зал Святошинского суда сегодня доставлены все пятеро задержанных силовиков.
Владимир Голоднюк, которому должны показать сегодня видеоматериалы, зафиксировавшие момент убийства его сына, привез дополнительные данные.
В частности, фотографии, сделанные в тот момент, когда он закрывал глаза Устыму".
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Надо называть вещи своими именами: то, что происходит последние годы в Украине - это контрреволюция коррупционеров. Поэтому в конце моей статьи для openDemocracy - призыв: каждый доллар или евро, выданный Украине западом, должен подкрепляться отчетом не только о принятых законах, но о начале успешного их выполнения. Иначе вы просто еще и еще даете коррупционерам денег для дальнейшего разворовывания.
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