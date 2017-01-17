Голодный бунт в Верховной Раде, жест доброй воли, методы кагебиста. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Голодный бунт в Верховной Раде
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если мы не проголосуем этот вопрос, то может подняться бунт сотрудников Верховной Рады", - Игорь Луценко о повышении зарплат в ВР
Простой ответ
Она сама...
Методы кагебиста
Передача полномочий в Овальном кабинете.
Жест доброй воли
Политкалендарь
Репетиция перед форумом в Давосе
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не удивлюсь, если Пинчук инвестирует в Валдайский форум Путина или делает взносы в "Единую Россию"", - журналист. ВИДЕО
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Видео - https://www.youtube.com/watch?v=nI8oCFa1QSw
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переодетые американские дипломаты участвуют в митингах российской оппозиции.
https://inforesist.org/lavrov-pereodetyie-diplomatyi-ssha-uchastvuyut-v-mitingah-rossiyskoy-oppozitsii/
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