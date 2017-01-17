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 Голодный бунт в Верховной Раде, жест доброй воли, методы кагебиста. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

вр
Голодный бунт в Верховной Раде

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если мы не проголосуем этот вопрос, то может подняться бунт сотрудников Верховной Рады", - Игорь Луценко о повышении зарплат в ВР

гонтарева
Простой ответ

нбу
Она сама...

рф
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Передача полномочий в Овальном кабинете.

рф
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Деятельность Савченко не дает покоя Злыпню. Как ни гадят на неё, а рейтинг все равно выше чем у однотурового. Ахметов, Колесниковы, Шуфрыч и остальные друзья Злыпня ничто в сравнении с тем, что натворила Савченко - замахнулась на "его соевое вяличество")))
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Савченко - агент кремля, и рейтинг у неё может быть только в ОРДЛО.
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И лодку она раскачивает и шатун она...мы в курсе...
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Та не, до шатуна ей далеко, она так - какашенция прилипшая к борту
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Та ну ясное дело - святая женщина!!! Всех пленных обменяла, всем наулыбалась, перед всеми извинилась. А главное открыла глаза всей Украине - хорошие люди воюют за лугандон.
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Вот тут правильно все сказали про путина https://goo.gl/hlcw8y
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ПОРОСЁНКО ЗАЛУПЕНЬ
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Тю вон ополченцы бегут из-за низких зарплат... Может и ВР их примеру последует. Как медведев сказал: идите в бизнес.
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от тут жаб будет немеряно!!!
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переодетые американские дипломаты участвуют в митингах российской оппозиции.

https://inforesist.org/lavrov-pereodetyie-diplomatyi-ssha-uchastvuyut-v-mitingah-rossiyskoy-oppozitsii/
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажГолодный бунт в Верховной Раде, жест доброй воли, методы кагебиста. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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