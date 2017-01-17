 Киевские налоговики ликвидировали сеть нелегальных ломбардов и обменников, изъято наличных денег и ювелирных изделий на 5,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Указанная хозяйственная деятельность осуществлялась без обязательной регистрации и получения соответствующих лицензий, и была направлена на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путем.
Общий теневой оборот денежных средств составил более 300 миллионов гривен.
В результате проведенных в Киеве и Киевской области 12 обысков было обнаружено и изъято 664 тысячи гривен, почти 19 тысяч долларов США, 5,9 тысячи евро, более 170 тысяч рублей Российской Федерации, почти 3,5 килограмма ювелирных изделий из золота, финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, компьютерная техника. Всего изъято наличных денег и ювелирных изделий на сумму более 5,5 миллиона гривен.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
А взагалі то, це моє особисте спостереження, дуже багато ломбардів та секонд-хендів откривається по наших містах...
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Вы депутатов, судей прокуроров трясите, там намнооого больше
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