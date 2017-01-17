 Киевские налоговики ликвидировали сеть нелегальных ломбардов и обменников, изъято наличных денег и ювелирных изделий на 5,5 млн грн. ФОТОрепортаж

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые создали две компании и в нарушение требований действующего налогового и валютного законодательства, осуществляли операции по обмену валюты без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах, а также предоставляли услуги по кредитованию под залог движимого имущества, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.Указанная хозяйственная деятельность осуществлялась без обязательной регистрации и получения соответствующих лицензий, и была направлена на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путем.Общий теневой оборот денежных средств составил более 300 миллионов гривен.В результате проведенных в Киеве и Киевской области 12 обысков было обнаружено и изъято 664 тысячи гривен, почти 19 тысяч долларов США, 5,9 тысячи евро, более 170 тысяч рублей Российской Федерации, почти 3,5 килограмма ювелирных изделий из золота, финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, компьютерная техника. Всего изъято наличных денег и ювелирных изделий на сумму более 5,5 миллиона гривен.В настоящее время следственные действия продолжаются.

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