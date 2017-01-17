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Все про:ломбард (9) налоговая милиция (1030) ГФС (2243)

 Киевские налоговики ликвидировали сеть нелегальных ломбардов и обменников, изъято наличных денег и ювелирных изделий на 5,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции г. Киева совместно с прокуратурой Киева разоблачили должностных лиц двух предприятий, которые оказывали на территории Киевской области незаконные услуги по обмену валют и кредитованию.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые создали две компании и в нарушение требований действующего налогового и валютного законодательства, осуществляли операции по обмену валюты без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах, а также предоставляли услуги по кредитованию под залог движимого имущества, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

Указанная хозяйственная деятельность осуществлялась без обязательной регистрации и получения соответствующих лицензий, и была направлена на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путем.

Общий теневой оборот денежных средств составил более 300 миллионов гривен.

В результате проведенных в Киеве и Киевской области 12 обысков было обнаружено и изъято 664 тысячи гривен, почти 19 тысяч долларов США, 5,9 тысячи евро, более 170 тысяч рублей Российской Федерации, почти 3,5 килограмма ювелирных изделий из золота, финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, компьютерная техника. Всего изъято наличных денег и ювелирных изделий на сумму более 5,5 миллиона гривен.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

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гфс

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики в Киеве разоблачили руководителей лотерейной компании, пользовавшихся услугами конвертаторов. ФОТОрепортаж

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а як же люди, які закладали свої коштовності в ті ломбарди?
А взагалі то, це моє особисте спостереження, дуже багато ломбардів та секонд-хендів откривається по наших містах...
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У меня знакомый пролетел с ломбардом ( обокрали) , пришлось продать движимое и недвижимое , и еще в долги влезть , чтобы людям выплатить , люди подали в суд на возмещение.
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суки ломбарды трясут.
Вы депутатов, судей прокуроров трясите, там намнооого больше
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ломбарды это чисто бандитская тема! Так что не переживай так сильно, не убудет!
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Яке "чисто бандітська" , це у налоговиків бандітська тєма : забрати чуже .
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просто трясут мелочь. На жирных язей никто палец не поднимет
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налог на перевозки заплатил? а лицензия есть? :D

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Одним більше, одним менше... Тих ломбардів розвелося-як собак нерізаних. Їх 90% закривати треба.
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Мене ніякі крамниці не дратують, якщо вони не заважають руху.
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А яке вони відношення до крамниць мають?
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Незаконные ломбарды, а вот это у же правильно незаконного быть не должно.
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Ой , лиши чоловіче з тою законностю . Законно держава грабує народ , не замічаєш ?
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А народ не грабит государство? У зрадофилов простая ватная логика - хотим жить как в ЕС а воровать как на рассии.
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А ти значить на стражі законності і порядку ? Порядку рошена ? Працюєш на цю кантору , чи так , любітєль чукуляду ?
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А ты значит ЗА то чтобы доальше грабить государство? Тогда понятно чем тебе власти не угодили.
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Сутність цієї рошен влади : давити, давити і знову давити , щавити людей , відбити в них охоту заробляти . Вчора головнокамандувач рошена відчитувався перед Байденом , розказував що добився в цей важкий післямайданний період , так от , все що він перечислив - це розвиток сучасної інквізиції ,аппарата тотального контролю ,запугування і пресінга народу .


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а вот интересно эти ломбарды это вообще законно ? такое впечатление что это узаконенная скупка краденного
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Законно .....бляха , шо ви так всі спереживались ? Вже є мульйон законів , за допомогою і під прикриттям яких держава зробила людей рабами і каторжниками . Законно до*батись до стовпа не проблема .
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ну какими рабами и каторжниками ? ну вы в своем уме ? что вы бред пишете . власть держащие конечно те еще уроды но и вы явно перегибаете
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Скоро в рядах зрадофилов добавятся и работники ломбардов.
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Ну то что ты хочешь дальше обворовывать государство заметно из твоих комментариев выше.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКиевские налоговики ликвидировали сеть нелегальных ломбардов и обменников, изъято наличных денег и ювелирных изделий на 5,5 млн грн. ФОТОрепортаж
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