 Судья в Кропивницком попался на взятке в три тысячи долларов, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Служитель Фемиды через посредника - адвоката требовал три тысячи долларов США за вынесение судебного решения с "условным" сроком наказания за производство наркотиков ранее осужденному.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 и ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины.
Судья и адвокат задержаны в соответствии со ст. 208 УПК Украины во время получения неправомерной выгоды.
Продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются обстоятельства противоправной деятельности судьи и его сообщника".
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