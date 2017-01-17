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Все про:взятка (3235) Кропивницкий (Кировоград) (354) СБУ (13001) судья (1651)

 Судья в Кропивницком попался на взятке в три тысячи долларов, - СБУ. ФОТО

Судью Кировоградского районного суда Кировоградской области задержала на взятке Служба безопасности Украины совместно со следователями Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Служитель Фемиды через посредника - адвоката требовал три тысячи долларов США за вынесение судебного решения с "условным" сроком наказания за производство наркотиков ранее осужденному.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 и ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины.

Судья и адвокат задержаны в соответствии со ст. 208 УПК Украины во время получения неправомерной выгоды.

Продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются обстоятельства противоправной деятельности судьи и его сообщника".

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Суддів які взяли хабар треба *ішати на площі!
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Європейський (не плутати з гейропейським) досвід - "Зняття шкіри з продажного судді"

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А канібали взагалі з'їсти могли-і що з того?
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ну, попался и чьо ? эка невидаль судья папалсьа. када будет селся ?!
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Отпустить его под залог в три тысячи гривен.
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Вот ведь реформы провели, даже город переименовали , а они все воруют и воруют!
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так а область переименовать слабо было? прям санкт-перербурх в ленинградской области
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ПОПАВСЯ ПАДЛЮКА !!!! Я ТОБI ЗАРАЗ ПИКУ НАТОВКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НУ ВСЬО.МОЖНО ВIДПУСКАТИ.ВIН УЖЕ БIЛЬШ НЕ БУДЕ.ТА Й ВЗАГАЛI ДОКАЗIВ НЕМАЕ.ТАКЕ ОТО.КРАЩЕ Б ПОВЕРНУЛИ ВКЛАДИ З "МИХАЙЛIВСЬКОГО" БО ЗРАДА НАВКОЛО ТА ВСЕПРОПАЛО.....
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адвокат на зоне будет за сигареты аппеляции строчить
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он не виноват это был приступ эпилепсии.
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Ну совсем нищеброд , а не судья...Обмельчал судейский корпус, колядовать совсем разучился..А здесь вся прелесть бытия сохранилась https://strana.ua/articles/rassledovania/42770-golos-na-million.html
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСудья в Кропивницком попался на взятке в три тысячи долларов, - СБУ. ФОТО
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