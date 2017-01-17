 Вследствие столкновения легковушки и грузовика на Закарпатье погибли 3 человека. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, вечером на трассе Киев - Чоп в Воловецком районе водитель Skoda Octavia, 27-летний киевлянин, выехал на встречную полосу и врезался в DAF, за рулем которого был 37-летний житель Львовской области.
В результате ДТП на месте погибли 25-летняя жена водителя легковушки и 22-летний пассажир. Еще один пассажир в возрасте 21 года умер в реанимации. Водитель находится в коме, за его жизнь борются врачи.
Полиция начала уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель людей).
(Фото полиции Закарпатской области)
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