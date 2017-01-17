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 Вследствие столкновения легковушки и грузовика на Закарпатье погибли 3 человека. ФОТОрепортаж

В Закарпатской области столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате погибли 3 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, вечером на трассе Киев - Чоп в Воловецком районе водитель Skoda Octavia, 27-летний киевлянин, выехал на встречную полосу и врезался в DAF, за рулем которого был 37-летний житель Львовской области.

В результате ДТП на месте погибли 25-летняя жена водителя легковушки и 22-летний пассажир. Еще один пассажир в возрасте 21 года умер в реанимации. Водитель находится в коме, за его жизнь борются врачи.

Полиция начала уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель людей).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Две легковушки столкнулись в центре столицы: женщина погибла, два человека травмированы. ФОТОрепортаж

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(Фото полиции Закарпатской области)
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пока в стране можно будет купить права это будет продолжаться...

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