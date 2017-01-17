 Столичные патрульные обнаружили у мужчины 167 свертков с наркотиками. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичной Патрульной полиции.
В сообщении отмечается: "Вызов о том, что в подъезде одного из домов на улице Соломенской находится подозрительный гражанин, патрульным поступил около 3 часов ночи, 17 января.
Прибыв на место, недалеко от дома инспекторы обратили внимание на мужчину, который заметно занервничал, увидев патрульных.
Полицейские применили превентивную мера в соответствии со ст. 31 Закона Украины "О Национальной полиции" и провели поверхностную проверку гражданина, в результате которой выявили 167 свертков с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое.
"Эти пакетики я должен был разложить в определенные места", - сообщил мужчина. На место вызвали следственно-оперативную группу Соломенского отделения полиции, а обнаруженные вещества отдали на экспертизу".
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