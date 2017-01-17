 Порошенко в Давосе проводит переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. ФОТО (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
В сообщении отмечается: "Президент Украины поздравил китайского лидера с 25-годовщиной установления дипломатических отношений между Украиной и КНР. Глава государства отметил, что обе страны демонстрируют искреннюю заинтересованность в укреплении традиционной дружбы и расширении плодотворного сотрудничества.
"Мы заинтересованы в расширении политического и экономического сотрудничества между Украиной и Китаем", - заявил Президент Украины Петр Порошенко.
Глава Украинского государства выразил надежду, что Китай будет способствовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе и прекращению российской агрессии против Украины и восстановлению территориальной целостности Украины, включительно с Крымом. Была достигнута договоренность относительно продолжения взаимодействия двух стран ради поддержания мира и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН.
Главы двух государств высказались за активизацию экономического сотрудничества между Украиной и КНР. Было договорено провести в 2017 году заседание Украинско-китайской Межправительственной комиссии по сотрудничеству.
Президент Украины отметил, что Украина заинтересована принимать активное участие в реализации инициативы Китая "Один пояс, один путь" и имеет для этого значительный потенциал. Председатель КНР пригласил украинскую делегацию принять участие в этом форуме.
Лидеры обоих государств договорились активизировать политический диалог на высшем уровне. Стороны договорились об обмене визитами, сроки которых будут согласованы по дипломатическим каналам.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ президент Украины Петр Порошенко принял решение об участии во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Однако, он отказался принимать участие в Украинском завтраке, который традиционно организовывает олигарх Виктор Пинчук.
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Порошенко прибыл в Давос для участия в экономическом форуме(32)
Санкции против РФ должны сохраняться до полного восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым, - Порошенко(118)
Порошенко обсудил с председателем ОБСЕ Курцом ситуацию на Донбассе. ФОТО(28)
Порошенко обсудил с Меркель и Олландом выполнение Минских договоренностей и ситуацию с украинскими заложниками(112)
Порошенко: за время войны на востоке Украины погибло 7000 граждан Украины - Bloomberg(3)
Порошенко не будет участвовать в "завтраке Пинчука" во время Давосского форума, - Цеголко(143)
"Россия должна заплатить свою цену за агрессию", - Порошенко поручил МИДу Украины подать в Международный суд ООН иск против РФ за финансирование терроризма. ВИДЕО(334)
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При темпах нынешних реформ для выхода на уровень 90-х годов украинской экономике понадобится 40-45 лет. Об этом сообщили в Институте экономики и прогнозирования НАНУ.
http://news.finance.ua/ru/news/-/392783/dlya-vyhoda-na-uroven-90-h-godov-ukraine-ponadobitsya-45-let
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о чем переговоры?
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а у китайцев это кошерно, канхветы плямкать?!
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неділя, 15 січень 2017, 13:20
Батько Максима Степанова за даними сайту "Миротворець" - один з організаторів "ДНР" в Слов'янську у 2014-му році.
Максим Степанов. Фото:Facebook
Новий
голова Одеської ОДА, Максім Стєпанов - уродженець Росії, бізнес-партнер
донецького олігарха Леоніда Юрушева, який спонсував політичні проекти
Яценюка. Про це пише волонтер, журналіст Назар Приходько на своїй
сторінці у Facebook, інформують Патріоти України, продовжуючи:
"Прекрасна",
"прозора", а головне "фахова" заміна Саакашвілі... І ще, якщо
Саакашвілі - "варяг", то хто тоді Стєпанов, свій бо "русский"?
Надважливе
доповнення з коментарів під дописом: Його батько, Владімір Стєпанов,
один з організаторів ДНР в Слов'янську у 2014-му році (дані сайту "Миротворець" - ред).
Ну це вже просто "бінго"!!!
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Генералы золотых карьер
Кадровые назначения Петра Порошенко - это не ошибки и анекдоты, как думают многие.
Создается впечатление, что это - целенаправленная работа на развал государственности Украины и, возможно, результат договоренности с Россией - с прицелом на активный саботаж системы управления государством в «час Х».
Ничем иным объяснить кадровые назначения президента в ключевых для обороны Украины регионах объяснить просто невозможно.
Напомним о ряде таких назначений на должности председателей ОДА.
...
http://argumentua.com/stati/generaly-zolotykh-karer
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84 депутати облрад від БПП- колишні риги, його креатури в органах МВС, СБУ, ГПУ напр:
Начальником поліції Вінниччини призначили кримчанина Шевцова
www.vinnitsa.info/.../nachalnikom-politsiyi-vinnichchini-priznachili- krimchanina-shevtsova.html
Генерал-майор Бойко, который уничтожал Майдан, назначен
начальником управления СБУ в Черкасской области
http://uainfo.org/blognews/1446377857-general-mayor-kotoryy-prinimal-uchastie-v-razgone-evromaydana-.html
http://censor.net.ua/resonance/358742/polkovnik_shayitanov_shturmovavshiyi_dom_profsoyuzov_i_provodivshiyi_zaderjaniya_v_dnepropetrovske_stal
ПОЛКОВНИК ШАЙТАНОВ,
ШТУРМОВАВШИЙ ДОМ ПРОФСОЮЗОВ И ПРОВОДИВШИЙ ЗАДЕРЖАНИЯ В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ, СТАЛ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРОМ СБУ
Новини України: Порошенко призначив Устименко головою ...
https://www.rbc.ua/.../poroshenko-naznachil-ustimenko-glavoy-tsentra- 1426849246.html
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Порох мені нагадує Трампа: таж сама безпринципність, самопіар, і ті ж $ в очах
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Отвратительно.
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Топить надо...
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