 Порошенко в Давосе проводит переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. ФОТО (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба Главы государства. В сообщении отмечается: "Президент Украины поздравил китайского лидера с 25-годовщиной установления дипломатических отношений между Украиной и КНР. Глава государства отметил, что обе страны демонстрируют искреннюю заинтересованность в укреплении традиционной дружбы и расширении плодотворного сотрудничества."Мы заинтересованы в расширении политического и экономического сотрудничества между Украиной и Китаем", - заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Было подчеркнуто, что украинско-китайские отношения носят стратегический характер и базируются на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности двух стран. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и выбор Украинского народа.Глава Украинского государства выразил надежду, что Китай будет способствовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе и прекращению российской агрессии против Украины и восстановлению территориальной целостности Украины, включительно с Крымом. Была достигнута договоренность относительно продолжения взаимодействия двух стран ради поддержания мира и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН.Главы двух государств высказались за активизацию экономического сотрудничества между Украиной и КНР. Было договорено провести в 2017 году заседание Украинско-китайской Межправительственной комиссии по сотрудничеству.