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Все про:Давос (231) Китай (919) Порошенко (10398) Си Цзиньпин (7)

 Порошенко в Давосе проводит переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. ФОТО (обновлено)

В рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе Президент Петр Порошенко провел встречу с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

В сообщении отмечается: "Президент Украины поздравил китайского лидера с 25-годовщиной установления дипломатических отношений между Украиной и КНР. Глава государства отметил, что обе страны демонстрируют искреннюю заинтересованность в укреплении традиционной дружбы и расширении плодотворного сотрудничества.

"Мы заинтересованы в расширении политического и экономического сотрудничества между Украиной и Китаем", - заявил Президент Украины Петр Порошенко.

китай

Было подчеркнуто, что украинско-китайские отношения носят стратегический характер и базируются на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности двух стран. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и выбор Украинского народа.

Глава Украинского государства выразил надежду, что Китай будет способствовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе и прекращению российской агрессии против Украины и восстановлению территориальной целостности Украины, включительно с Крымом. Была достигнута договоренность относительно продолжения взаимодействия двух стран ради поддержания мира и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН.

Главы двух государств высказались за активизацию экономического сотрудничества между Украиной и КНР. Было договорено провести в 2017 году заседание Украинско-китайской Межправительственной комиссии по сотрудничеству.

китай


Президент Украины отметил, что Украина заинтересована принимать активное участие в реализации инициативы Китая "Один пояс, один путь" и имеет для этого значительный потенциал. Председатель КНР пригласил украинскую делегацию принять участие в этом форуме.

Лидеры обоих государств договорились активизировать политический диалог на высшем уровне. Стороны договорились об обмене визитами, сроки которых будут согласованы по дипломатическим каналам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время сессии в Давосе Порошенко выступит с речью "Движение на Восток: усиление европейского соседства"

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ президент Украины Петр Порошенко принял решение об участии во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Однако, он отказался принимать участие в Украинском завтраке, который традиционно организовывает олигарх Виктор Пинчук.
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Гидранту надо предложить китайцу раисию до урала, а Украина поддержит это
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китайцы так себе народец, себе на уме, но лучше, чем с хуйлом ручкаться, всё же
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Для выхода на уровень 90-х годов Украине понадобится 45 лет

При темпах нынешних реформ для выхода на уровень 90-х годов украинской экономике понадобится 40-45 лет. Об этом сообщили в Институте экономики и прогнозирования НАНУ.

http://news.finance.ua/ru/news/-/392783/dlya-vyhoda-na-uroven-90-h-godov-ukraine-ponadobitsya-45-let
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А без реформ где бы была Украина-они не спрогнозировали?
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Странно все это, в "сытые" 90 е., за водку по талонам дрались и мечтали о драном жигуле, теперь в каждом закоулке Крузак припаркован, Жуляны с Борисполем перегружены невозможно билет купить, и кацапы на форумах скулят, что за жизнь?
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Какую кацапию? пЭця пробивает тему открытия сети магазов Рошен! Такой рынок не окучен!
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1000%
а у китайцев это кошерно, канхветы плямкать?!
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Не! У них не кошерно. У них всё по фЭн-шую!
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Ну в данном случае Китаю можно пойти на уступки,пусть заберают землю до Урала,всю Сибирь и Дальний Восто,а мы вернем Крым ,плюс компенсацию от РФ
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Украина будет первая страна ,которая сразу признает новые страны- Татарстан,Башортостан,Туву и др.
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Не цікавить-ви не ведете ці перемовини, не вам і про результати казати.
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Питерский ОКУРОК из бандитскага Питерсраного КГБиста открыл уголовное дело Против Порошенко,типа Лексеич ИПЁТ в жопу Путлерских ШАКАЛОВ Липецка
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какой "остроумный" коммент не без примеси "вяличия"
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У Вас сдельная оплата или повременная?Все пишите и пишите.не жалеете себя.
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Вы же мне разрешили писать, что хочу, вот и стараюсь оправдать доверие.
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Вам, смотрю, тоже не работается. Все читаете мои комменты и читаете
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Верхние даже не читал.не желаю засорять голову.А не работается действительно.надоело работать.Кто тот идиот что деньги придумал.лучшше бы был первобытнообщинный строй.Охота.рыбалка.женщины общие -красота
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так и думала, что вы из тех, у кого только недавно хвосты поотпадали
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Дети мои,Путлер не Капут,рюсская ШУШВАЛь победит Трампа,Гитлера и Пиночета Слава кпSS
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Новий голова Одеської ОДА: Уродженець Росії, бізнес-партнер донецького олігарха і спонсор Яценюка

неділя, 15 січень 2017, 13:20

Батько Максима Степанова за даними сайту "Миротворець" - один з організаторів "ДНР" в Слов'янську у 2014-му році.
Максим Степанов. Фото:Facebook
Новий
голова Одеської ОДА, Максім Стєпанов - уродженець Росії, бізнес-партнер
донецького олігарха Леоніда Юрушева, який спонсував політичні проекти
Яценюка. Про це пише волонтер, журналіст Назар Приходько на своїй
сторінці у Facebook, інформують Патріоти України, продовжуючи:
"Прекрасна",
"прозора", а головне "фахова" заміна Саакашвілі... І ще, якщо
Саакашвілі - "варяг", то хто тоді Стєпанов, свій бо "русский"?
Надважливе
доповнення з коментарів під дописом: Його батько, Владімір Стєпанов,
один з організаторів ДНР в Слов'янську у 2014-му році (дані сайту "Миротворець" - ред).
Ну це вже просто "бінго"!!!
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Генералы золотых карьер

Кадровые назначения Петра Порошенко - это не ошибки и анекдоты, как думают многие.
Создается впечатление, что это - целенаправленная работа на развал государственности Украины и, возможно, результат договоренности с Россией - с прицелом на активный саботаж системы управления государством в «час Х».
Ничем иным объяснить кадровые назначения президента в ключевых для обороны Украины регионах объяснить просто невозможно.
Напомним о ряде таких назначений на должности председателей ОДА.
...
http://argumentua.com/stati/generaly-zolotykh-karer

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Так достатньо лише згадати списки його партійців- 18 колишніх ригоаналів,

84 депутати облрад від БПП- колишні риги, його креатури в органах МВС, СБУ, ГПУ напр:
Начальником поліції Вінниччини призначили кримчанина Шевцова
www.vinnitsa.info/.../nachalnikom-politsiyi-vinnichchini-priznachili- krimchanina-shevtsova.html‎

Генерал-майор Бойко, который уничтожал Майдан, назначен
начальником управления СБУ в Черкасской области

http://uainfo.org/blognews/1446377857-general-mayor-kotoryy-prinimal-uchastie-v-razgone-evromaydana-.html

http://censor.net.ua/resonance/358742/polkovnik_shayitanov_shturmovavshiyi_dom_profsoyuzov_i_provodivshiyi_zaderjaniya_v_dnepropetrovske_stal
ПОЛКОВНИК ШАЙТАНОВ,
ШТУРМОВАВШИЙ ДОМ ПРОФСОЮЗОВ И ПРОВОДИВШИЙ ЗАДЕРЖАНИЯ В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ, СТАЛ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРОМ СБУ

Новини України: Порошенко призначив Устименко головою ...
https://www.rbc.ua/.../poroshenko-naznachil-ustimenko-glavoy-tsentra- 1426849246.html
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Загалом, цей список "генільних призначень" від пороха - бескінчений
Порох мені нагадує Трампа: таж сама безпринципність, самопіар, і ті ж $ в очах
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петя не знав, йому підсунули степанова - онневіноВАТ
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полковник ФСБ Драконов хочет поймать Сенатора?...милости просю...,посёлок Чечня,Дагестан.Коми АССР,Якутскага ипанутага СаРАю..жду.. КРЫСА
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Встречи и переговоры Пеци в Давосе

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Ну как же без подкацапников, мокшанской сволочи, и любителей говняных петухов?
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липецкий барыга усе таки поехал к пинчуку канхфеты аказалась апревыше всего
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Обсудили будущую границу между двумя странами.
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наверное разговор был про разворованный китайский кредит, где панамские пацаны кинули Китай с зерном???
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Можно взглянуть на ссылку про разворованный кредит ?
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Ворюга встретился с китайским управленцем и интеллектуалом.
Отвратительно.
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Тебе то что? Лижи жопы озерянам, все равно вариантов нет и не будет...
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обговорюють демаркацію україно-китайського кордону
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толк будет, когда коррупционеров расстреливать начнут как в Китае
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Ни один пулемёт не выдержит такого темпа стрельбы!
Топить надо...
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Порошенко при рукопожатии руку сверху держит, хочет лидировать. С китайцами такой номер не пройдет, они умеют промолчать, когда нужно. Вон, большой палец спрятал. С китайцами вообще нужно держать ухо востро. Мы с ними не сравнимся в ближайшее время ни по оборонке, ни по экономике, ни по хитрости.
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Нам то что, пусть заселяют сибирскую равнину и дальний восток, что они в тихаря давно и делают...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко в Давосе проводит переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. ФОТО (обновлено)
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