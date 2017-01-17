 НАБУ зарегистрировало производство по возможным махинациям при закупках беспилотников для армии, - Игорь Луценко. ДОКУМЕНТ

Об этом Луценко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Через суд добился регистрации Национальным антикоррупционным бюро уголовного производства в отношении возможных махинаций при закупках беспилотников для армии. Посмотрим, что накопают детективы", - пояснил нардеп.
792 9
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал батарею гаубиц "ДНР", стрелявших в направлении Светлодарска, - Хуг. ВИДЕО (обновлено)(60)
Война на Донбассе: опубликованы снимки российского разведывательного вылета БЛА "Орлан-10" в районе Дебальцево, - InformNapalm. ФОТОрепортаж(46)
Суд уже в пятый раз признает бездействия НАБУ противоправными. Деятельность Бюро все больше напоминает сознательный саботаж, - Игорь Луценко. ДОКУМЕНТ(131)
"Укроборонпром" готов выпускать 100 беспилотников в год(138)
Смотрящие БПП заменили смотрящих Януковича - Лещенко(0)
После исключения из фракции "Батькивщины" Савченко пересадили на другое рабочее место. ФОТОрепортаж(106)
Наблюдатели потеряли контакт с беспилотником под Мариуполем, - ОБСЕ(11)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Наверное в детдомах ,у сирот и в карман бы залезли,отбросы.
Ответить
Кабинет министров Украины 11 января принял распоряжение, которым фактически признал ответственность за соблюдение прав человека на оккупированной боевиками территории Донбасса.
На этот документ обратил внимание на своей странице в Facebook украинский дипломат Богдан Яременко.
"В соответствии с международным правом обеспечения соблюдения прав человека на оккупированных территориях возлагается на государство оккупанта. Кабмин подтвердил эти обязательства за Украиной. Включительно с социальными обязательствами, выплатой заработной платы и тому подобное.
Что означает, что на Востоке Украины нет оккупированных иностранным публичным территорий, а существует внутренний конфликт, в результате которого временно прекратили, но восстанавливают свою деятельность органы государственной власти Украины", - отметил дипломат.
Яременко подчеркнул, что таким образом фактически понятие "оккупированные территории" подменяется "неконтролируемые территории" со всеми политико-правовыми последствиями, которые из этого вытекают.
По мнению дипломата, это является попыткой осуществления "приднестровского варианта" урегулирования конфликта.
Ответить