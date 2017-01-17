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Все про:НАБУ (1307) армия (7257) беспилотник (487) госзакупки (749) Луценко Игорь (106)

 НАБУ зарегистрировало производство по возможным махинациям при закупках беспилотников для армии, - Игорь Луценко. ДОКУМЕНТ

Нардеп ("Батькивщина") Игорь Луценко заявил, что в результате его обращения в суд НАБУ зарегистрировало производство по его заявлению о закупках беспилотников для армии.

Об этом Луценко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Через суд добился регистрации Национальным антикоррупционным бюро уголовного производства в отношении возможных махинаций при закупках беспилотников для армии. Посмотрим, что накопают детективы", - пояснил нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд уже в пятый раз признает бездействия НАБУ противоправными. Деятельность Бюро все больше напоминает сознательный саботаж, - Игорь Луценко. ДОКУМЕНТ

луценко беспилотник набу

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"по возможным махинациям", а шо у нас может быть по другому, или где то что то за бюджетные покупается по другому ?
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Поки волонтери з Matrix-UAV (Юрій Касьянов) роблять масові дешеві безпілотники для масованого застовування і важкі бензино-електричні ударні та транспортні безпілотники, які можуть літати на сотні кілометрів та нести на собі десятки кілограмів апаратури та зброї, генералітет та мафія заробляють гроші на відкатах! Всіх їх треба по*ісити як мародерів!
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Не вірю. Помню Порох на Майдані казав: "Вже більше ніколи злодію не керуватимуть країною". Йому вірю. І більше нікому.
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Пацан сказал -пацан сделал,а если не сделал, то снова сказал ))))
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Ще він казав, що 1$ буде коштувати не 14 а 11 грн. Тоже вірю. Правда йому підіср*ла Гонтарєва.
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Він богато чого казав про майбутні звершення і ми віремо і терпляче чекаємо на ці звершення ))))
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Воруется совершенно на ВСЕХ закупках для армии-кому война а кому ......
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Бля,шо за страна...воруют все,на всех уровнях ,у всех!
Наверное в детдомах ,у сирот и в карман бы залезли,отбросы.
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Кабмин принял неожиданное решение по оккупированным территориям Донбасса: фото
Кабинет министров Украины 11 января принял распоряжение, которым фактически признал ответственность за соблюдение прав человека на оккупированной боевиками территории Донбасса.
На этот документ обратил внимание на своей странице в Facebook украинский дипломат Богдан Яременко.



"В соответствии с международным правом обеспечения соблюдения прав человека на оккупированных территориях возлагается на государство оккупанта. Кабмин подтвердил эти обязательства за Украиной. Включительно с социальными обязательствами, выплатой заработной платы и тому подобное.
Что означает, что на Востоке Украины нет оккупированных иностранным публичным территорий, а существует внутренний конфликт, в результате которого временно прекратили, но восстанавливают свою деятельность органы государственной власти Украины", - отметил дипломат.
Яременко подчеркнул, что таким образом фактически понятие "оккупированные территории" подменяется "неконтролируемые территории" со всеми политико-правовыми последствиями, которые из этого вытекают.
По мнению дипломата, это является попыткой осуществления "приднестровского варианта" урегулирования конфликта.

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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНАБУ зарегистрировало производство по возможным махинациям при закупках беспилотников для армии, - Игорь Луценко. ДОКУМЕНТ
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