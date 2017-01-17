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 Суд освободил Кукеля - хозяина квартиры, в которой произошла перестрелка между сотрудниками СБУ и разведки, - журналист. ФОТО

Голосеевский районный суд Киева освободил из-под стражи Валерия Кукеля - хозяина квартиры, в которой в ходе перестрелки 9 декабря 2015 года погибли подполковник управления "А" СБУ Андрей Кузьменко и сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Олег Мужчиль.

Об этом пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на Facebook.

"Вчера, 16 января Голосеевский районный суд Киева освободил из-под стражи Валерия Кукеля - хозяина квартиры, в которой в ходе перестрелки 9 декабря 2015-го погибли подполковник управления "А" СБУ Андрей Кузьменко и сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Мужчиль (Лесник). Судебные заседания по данному делу будут продолжены, обвинения с Кукелей не сняты, но они будут продолжать защищаться на свободе", - пишет журналист.

"9 декабря 2015-го Кукель был задержан при выходе из своего дома. Затем он поднялся вместе с "альфовцами" в свою квартиру. Жена открыла дверь, началась стрельба... С тех пор Валерий находился в СИЗО под следствием. Его жену Елену освободили из-под стражи в июле 2016-го. Теперь их сын Богдан снова вместе с родителями. Также ранее из-под стражи была освобождена ранее задержанная участница группы Лесника - россиянка Ольга Шевелева", - информирует он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Служебное расследование трагедии в Княжичах завершено, - Нацполиция

"Что стало причиной, кто послал, кто как взаимодействовал, кто кого не предупредил, порядок применения оружия, кто дал автомат сотруднику, проживавшему в Киеве в безопасной квартире, кто и почему первый нажал на спуск и кто виноват, какие команды, ход событий, видеозапись захода группы захвата - все это должно быть опубликовано и передано на рассмотрение суда, и общество должно сделать выводы, и должен быть приговор", - заявил Бутусов.

"В случившемся есть доля вины тех, кто дал приказ, но есть доля вины и самого Олега Мужчиля. Пока не все известные улики приобщены к делу, и потому на данный момент воздержусь от однозначных оценок", - пишет он.

"Два незаурядных человека погибли в результате перестрелки между представителями двух украинских силовых структур", - подчеркнул журналист.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила, что 9 декабря 2015 года в Киеве и других городах страны - в частности, в Харькове - проходила спецоперация по обезвреживанию ДРГ, которая планировала теракты в Украине. Во время ее проведения были задержаны семь человек: трое граждан России и четверо украинцев. Еще один, Олег Мужчиль, был застрелен. Его сначала считали главарем ДРГ, а потом оказалось, что он является сотрудником разведки. Погиб также сотрудник СБУ Андрей Кузьменко.


кузьменко

(Подполковник управления "А" СБУ Андрей Кузьменко)


мужчиль

(Сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Мужчиль)

(Фото со страницы Юрий Бутусов)
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Лесник - сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины????
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Так соевые верещали что "Лесник" - "огент крымля и тирарист" так, шо Лерка Гонтарёва с перепугу настоящим огентам крымля половину банковского сектора страны отдала.
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Мафія захопила владу і знищує патріотів влаштовуючи ніби підстави, а насправді цілеспрямовано знищуючи найбільш небезпечних патріотів та активістів. Нічого не змінилось, мафія кучми-януковича-порошенка повернулась і її знову треба виганяти! Руками тих хто стояв на сцені Майдану - авакова, порошенка, турчинова та інших мафія знову захоплює країну, тому нам знову треба збиратись докупи і вимагати від влади складання дострокового складання повноважень і дострокових виборів! А далі нова влада має знову провести розслідування розстрілів на Майдані та всіх злочинів які були вчинені за ці три роки війни і попередники не мають втекти від правосуддя, а мають чекати вироку під домашнім арештом або в СІЗО!
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все - меня удивляет ВСЕ полностью!!!!
Я на данный момент верю СБУ намного больше чем Бутусову. Вон его дружбан Гордрон в президенты Наливайченко с Кличком тянет - например
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И наверное вы верите в сказки про Княжичи с пятью "самоликвидировавшимися" силовиками, и про подлого "путинского найита" напавшего с бутылкой на беззащитного депутата ?
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Химикус - шпиён, огент и подполковник ГРУ ГШ ВС РФ, который должен был ликвидировать героя, патриота и главную опору ВС Украины - Серёжку Пашинского с аваковским пишталетом.
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мне как-то накакать на твою веру. я лично знаю сбушников, которые поощряют и крышуют контрабас с ордилом. так шо свою веру оставь при себе, восклицания тоже.
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Та ладно, что ГРУ, что СБУ - два сапога пара. Устроили стрелку.
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ну-ну значит "ошибочный" расстрел в Княжичах был не первый обломом у силовиков....
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Построил сдачей на металлолом предприятий. Сдаст и ...
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Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
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Начальники "обосрались", и начались вопли о "страшном расиськом диверсанте", а как оказалось - "Два незаурядных человека погибли в результате перестрелки между представителями двух украинских силовых структур", - подчеркнул журналист.Источник: http://censor.net.ua/p423577
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Да, высшее начальство воюет за контрабас, который гонится в ОРДЛО и мз ОРДЛО, а сотрудники низшего звена стреляют друг в друга.
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хозяина квартиры, в которой произошла перестрелка между сотрудниками СБУ

А что происходило в квартирах обычных граждан ?
Где теперь эти граждане?
.
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да, служба от службы шифруются, так как везде стукачи которые стучат сверху вниз и слева на право!! но больше похоже на зачистку как и с Сашкой Б
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пусть скажет спасибо что супер-демократичный советско-украйонский суд его выпустил. Огромное спасибо.
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так может и Краснов не агент кремля як сепаратисты с кодла барыги верещат?
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Сотрудник ГУР МО проживает в снятой в центре мирного Киева квартире с арсеналом оружия??? А с кем он там боролся и что он там делал??? Сотрудники СБУ понятно, у них работа такая, а Минобороны, что делал в Киеве, а не в Москве? Объекты разведки находятся за 1000 км от Киева. Не понятно, почему разведчиков всех мастей (грузин с чеченского дата) задерживают в центре Киева и с оружием?
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Кров людська не водиця. А скільки вилили бруду на покійного "Лісника".Щось тут не те,так вбили спершу Сашка Білого а потім знищували добровольців в Іловайську і так далі. Буде ще за це відповідати якщо не перед людським судом то Божим.Але думаю що не досидять ці виродки до виборів.Шнурок та кулі знайдуться.
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А вы найдите и почитайте что писал "Лесник" и всё сразу встанет на свои места.
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А чому досі сепарюги почувають себе в Киеві краще ніж на Донбасі? А мені думається те що вони засіли від Адміністрації Президента,Генштабу і так по всім органам влади розїдаючи нашу державу як іржа.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСуд освободил Кукеля - хозяина квартиры, в которой произошла перестрелка между сотрудниками СБУ и разведки, - журналист. ФОТО
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