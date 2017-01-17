 Суд освободил Кукеля - хозяина квартиры, в которой произошла перестрелка между сотрудниками СБУ и разведки, - журналист. ФОТО

Об этом пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на Facebook.
"Вчера, 16 января Голосеевский районный суд Киева освободил из-под стражи Валерия Кукеля - хозяина квартиры, в которой в ходе перестрелки 9 декабря 2015-го погибли подполковник управления "А" СБУ Андрей Кузьменко и сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Мужчиль (Лесник). Судебные заседания по данному делу будут продолжены, обвинения с Кукелей не сняты, но они будут продолжать защищаться на свободе", - пишет журналист.
"9 декабря 2015-го Кукель был задержан при выходе из своего дома. Затем он поднялся вместе с "альфовцами" в свою квартиру. Жена открыла дверь, началась стрельба... С тех пор Валерий находился в СИЗО под следствием. Его жену Елену освободили из-под стражи в июле 2016-го. Теперь их сын Богдан снова вместе с родителями. Также ранее из-под стражи была освобождена ранее задержанная участница группы Лесника - россиянка Ольга Шевелева", - информирует он.
"Что стало причиной, кто послал, кто как взаимодействовал, кто кого не предупредил, порядок применения оружия, кто дал автомат сотруднику, проживавшему в Киеве в безопасной квартире, кто и почему первый нажал на спуск и кто виноват, какие команды, ход событий, видеозапись захода группы захвата - все это должно быть опубликовано и передано на рассмотрение суда, и общество должно сделать выводы, и должен быть приговор", - заявил Бутусов.
"В случившемся есть доля вины тех, кто дал приказ, но есть доля вины и самого Олега Мужчиля. Пока не все известные улики приобщены к делу, и потому на данный момент воздержусь от однозначных оценок", - пишет он.
"Два незаурядных человека погибли в результате перестрелки между представителями двух украинских силовых структур", - подчеркнул журналист.
Напомним, Служба безопасности Украины сообщила, что 9 декабря 2015 года в Киеве и других городах страны - в частности, в Харькове - проходила спецоперация по обезвреживанию ДРГ, которая планировала теракты в Украине. Во время ее проведения были задержаны семь человек: трое граждан России и четверо украинцев. Еще один, Олег Мужчиль, был застрелен. Его сначала считали главарем ДРГ, а потом оказалось, что он является сотрудником разведки. Погиб также сотрудник СБУ Андрей Кузьменко.
(Подполковник управления "А" СБУ Андрей Кузьменко)
(Сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Мужчиль)
(Фото со страницы Юрий Бутусов)
6725 26
Оккупанты требуют от боевиков фотографии из окопов, - разведка(63)
Немецкая разведка выявила попытки России расстроить сотрудничество ЕС и США и обострить социальные конфликты в Европе, - Der Spiegel(70)
Из 32 россиян, прибывших для подкрепления террористов на Луганщину, 28 оказались непригодными, - разведка(132)
Боевики обстреляли собственные передовые позиции: один убит, трое ранены, - ГУР Минобороны(0)
Правда про "тайные тюрьмы" СБУ(1)
Российское командование на Донбассе проводит насильственный призыв среди студентов, - ГУР Минобороны(100)
"Я уверен, что любые российские офицеры в миссии ОБСЕ - это кадровые сотрудники либо ГРУ, либо ФСБ", - генерал Кременецкий(34)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я на данный момент верю СБУ намного больше чем Бутусову. Вон его дружбан Гордрон в президенты Наливайченко с Кличком тянет - например
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Затеяли сыграть Квартет.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А что происходило в квартирах обычных граждан ?
Где теперь эти граждане?
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить