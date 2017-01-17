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 В Украине стартовали учебные сборы резервистов, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

На одном из полигонов в Харьковской области начались учебные сборы с резервистами оперативного резерва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба ВСУ, опубликованном в Facebook.

"В течение 30 суток резервисты должны усовершенствовать навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке, а также выполнить программу профессиональной подготовки, боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады в ходе соответствующих учений и тренировок", - сказано в сообщении.

армия

Отмечается, что к проведению сборов привлекаются более 1000 резервистов оперативного резерва из всех регионов Украины.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В бригаде тактической авиации состоялись командирские полеты. ФОТОрепортаж

"Учитывая уже приобретенный опыт, для приема резервистов оперативного резерва заранее подготовлен полевой лагерь, оборудованный для комфортного проживания личного состава - развернуты полевые столовые, бани, заготовлен запас угля, дров и топливных брикетов.


армия

По прибытии резервистов они будут направлены в учебные центры, где они в течение 15 суток будут совершенствовать свои навыки в учебных подразделениях. После этого на одном из полигонов состоятся тактические учения с боевой стрельбой, которые подведут итог учебных сборов резервистов оперативного резерва", - добавили в ведомстве.

армия
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При совку їх називали партизанами, бо це було військо анархістів, яке не піддавалось керуванню.
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Коли вже ЗСУ закупить нормальні надувні намети які тримають температуру всередині і не горять? Скільки можна використовувати це радянське брезентове лайно?
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Можешь не объяснять, я партизанил 8 раз, от двух недель, до трех месяцев.
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в 2008 служил таким вызывали на 7 дней день форму получаешь.день сдаешь а 5 дней пьянствуешь))всем было по хер на нас.щас думаю все нормально должно быть
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Линейное расположение лагеря... просто пипец... Чему они хотят научить?
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явно дело приближается к хорватскому сценарию. будем отбирать свое.
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интересно, а на выходные их домой отпускают? или они там все 30 дней безвылазно
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намекаете на прославившийся хештег? я не в курсе, поэтому спросила, по идее выходные у них должны быть
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Думаю, что нет средств отправлять их на выходные домой. С чего бы? Люди же съехались со всей страны
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ну за свои могли бы съездить, кто хочет, интересует сама возможность
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30 дней это не так много, пусть лучше лишний раз на стрельбы попадут чем на выходные.
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а где передвижные жилищные модули, а где передвижные бани а где передвижные котельные а где все то что обещали. Теперь чтобы собрать это барахло от старого советского союза уйдет не один день, а если не дай бог грады найдут цель от всего этого останется выжженная
земля(((..За три года МО распилило бабло, и вернула военных в совок((((
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добавлю в самый что ни на есть глубокий(((
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Когда начнёте мажоров хоть окопы копать ?
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зрадоботы и всепропаловцы дружно взялись за руки и пошли на ....уй отсюда
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В палаточном городке и в лютую зиму эти сборы они запомнят на всю жизнь.
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весь сыр-бор в том что заболеет один или еще похуже то ляжет все присутствующие в этой палатке ведь кто их чистил кто дезинфицировал и т.д. Представьте в каждой палатке сидит истопник- крутизна и заснул то в этой палатке температура будет такая как на улице((( Вот хоть раз был аш главнокомандующий вместе с генштабом и РНБО отправить на сборы в такие условия и посмотреть захотели б они пострелять из своих наградных пушек, когда мороз сковывает то что между ног, когда голова уже давно отморозилась((((
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Чим більше поту на навчанні, тим меньше крові у бою...
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Какой пот?
Людей собрали чтобы они просто вспомнили свою службу. Они что окопы рыть будут?
Такие сборы нужны. Факт.
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Те кто 20 лет назад окончил институт с военной кафедрой, чего он может вспомнить???
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вы служили? если срочную то это одно если в действующей то другое. Вопрос не в том кто кого тут учит или мучает. Вопрос в другом что к людям не надо относится. Это не есть хорошо!
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Резервисты это такие люди, которым после марш-броска на 5 км требуется реанимация.
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Все верно. Только зачем им бегать? Это фольксштурм. пусть бегает всу.
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Интересно, а почему правительство не озвучило сумму расходов на сборы, которые придется потратить из бюджета.Это удовольствие очень не дешевое, а польза от него довольна сомнительна.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ Украине стартовали учебные сборы резервистов, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж
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