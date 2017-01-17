 В Украине стартовали учебные сборы резервистов, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба ВСУ, опубликованном в Facebook.
"В течение 30 суток резервисты должны усовершенствовать навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке, а также выполнить программу профессиональной подготовки, боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады в ходе соответствующих учений и тренировок", - сказано в сообщении.
Отмечается, что к проведению сборов привлекаются более 1000 резервистов оперативного резерва из всех регионов Украины.
"Учитывая уже приобретенный опыт, для приема резервистов оперативного резерва заранее подготовлен полевой лагерь, оборудованный для комфортного проживания личного состава - развернуты полевые столовые, бани, заготовлен запас угля, дров и топливных брикетов.
По прибытии резервистов они будут направлены в учебные центры, где они в течение 15 суток будут совершенствовать свои навыки в учебных подразделениях. После этого на одном из полигонов состоятся тактические учения с боевой стрельбой, которые подведут итог учебных сборов резервистов оперативного резерва", - добавили в ведомстве.
3921 39
Материалы по теме: Оборона
Главы Генштабов стран НАТО проведут широкие дебаты о России, а также встретятся с коллегами из Украины(21)
Защитник Донецкого аэропорта Владимир Данилов представлен к ордену "За мужество" ІІІ степени (посмертно), - Минобороны(18)
Один военнослужащий ранен в результате сегодняшних обстрелов боевиков: бьют на всех направлениях, - пресс-центр штаба АТО(40)
Учения подразделений ПВО прошли на Херсонщине. ФОТОрепортаж(58)
В ожидании Трампа, Давоса и прагматизма украинской власти(0)
Работа военкоматов требует перезагрузки, - Генштаб ВСУ(33)
Военнослужащие срочной службы на Херсонщине учились обезвреживать диверсантов. ФОТОрепортаж(12)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
здоровья пацанам
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
земля(((..За три года МО распилило бабло, и вернула военных в совок((((
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Людей собрали чтобы они просто вспомнили свою службу. Они что окопы рыть будут?
Такие сборы нужны. Факт.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить