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Все про:Стамбул (155) теракт (1952)

 Турецкая полиция задержала террориста, убившего в новогоднюю ночь 39 человек в клубе. ФОТО

Задержан напавший на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь.

Как передает Цензор.НЕТ, по данным газеты Hurriyet, им оказался выходец из Узбекистана Абдулкадир Машарипов.

Он был задержан в Стамбуле. По данным агентства Ihlas, мужчина прятался в квартире своего знакомого.

После задержания Машарипова отправили в Управление безопасности. На фотографиях, опубликованных Hurryiet и Ihlas, на его лице видны кровоподтеки и синяки.

теракт стамбул


Ранее заместитель премьер-министра Турции Вейси Кайнак заявлял, что поиски напавшего ведутся и на территории Турции, и за рубежом. По его словам, террорист действовал один, но у него могли быть помощники. Hurriyet ранее сообщала со ссылкой на источники в спецслужбах, что нападавших могло быть двое.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Теракт в ночном клубе Стамбула: 39 погибших и около 70 раненых. ФОТОрепортаж

Напомним, 31 декабря в Стамбуле во время празднования Нового года в популярном ночном клубе Reina произошла стрельба. В результате атаки погибли 39 человек и ранены - 70. Среди погибших - 11 граждан Турции, один человек имел двойное (турецко-бельгийское) гражданство, 7 - приехали на новогодние празднования в Стамбул из Саудовской Аравии, по три жертвы - граждане Ирака и Ливана. Кроме того, жертвами теракта стали по два гражданина Туниса, Индии, Марокко и Иордании, а также по одному - из Кувейта, Канады, Израиля, Сирии и России.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Опубликовано новое фото подозреваемого в совершении теракта в ночном клубе в Стамбуле. ФОТО

Ответственность за террористический акт взяли на себя боевики организации "Исламское государство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теракт в ночном клубе Стамбула: за 7 минут стрельбы нападавший выпустил по людям более 180 пуль


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Нашли козла отпущения. Щас в Турции показуха в стиле совка. Там теперь полная диктатура. Типа надо перед царём отчитаца.
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Ещё как жил. такой быдлячей показухи насмотрелся только в путь. 1 мая 1986 года пидарьё комуняцкое первомайскую демонстрацию проводило на Крещатике, люди с детьми по приходили, а 26 апреля Чернобыль рвонул. А мразь комуняцкая, показуху с демонтсрациями утсраивала, говорила что всё ОК нет проблем, мирный атом, идите на демонстрацию с детеми. Помню помню
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1986 уже не тот совок был. Началась Перестройка и появилось кое что. коммунисты поумолкли. Так вот и не утверждай про Турцию как "Там теперь полная диктатура", а посмотри как было у нас, где по селам хлеба не хватало, а про рф того времени и слов нет. Сравнивать Турцию и ссср просто некорректно.
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Лол не смеши. В мусульманских странах априори показуха вечная. Это факт. А сейчас когда там диктатура, то там уже все стараюца перед царём выслужица. В любой диктатуре всегда начинаеца показуха. Какую не возьми хоть совок, хоть Северную Корею, хоть Кубу, Венесуэлу и т.д - показуха что мол вот наш царь самый лутший в мире. Такая же показуха сейчас и в Парашке.
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Я знаю, что в Дубаи сейчас диктатура. Там у меня знакомая работает на диктаторской зарплате в 3000 баксов с лучшими условиями труда, чем в Украине, да еще компенсируют половину стоимости жилья. Мучается, просто ужас
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При чём тут зарплата твоей знакомой к теме о диктатуре? В Саудовской Аравии некоторым категориям специалистов тоже хорошо платят. И что?
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А то, что при диктатуре так не платят. В Дубаи монархия, которая присуща этому населению. В Турции люди имеют совершенно разные убеждения, которые не преследуются. А вот последователи Гюлена иное дело и имеют дело к гибели людей и путчу. Так, что это не диктатура, что не определила ни одна страна и организация.
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Смешно читать такое. Про зарплаты. Про Гюлена. Ну да ладно. Живи себе в своём вымышленном мире, раз тебе так выгодно.
P.S. Да, на счёт СА я так и не понял твоего мнения. Там диктатура, или нет?
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Ты просто скажи, есть там диктатура, или нет. Да, или нет? Не надо мне Википедию цитировать.
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Я не эксперт по диктатурам. Да им Вам не советую утверждать без экспертизы. Поэтому мое мнение, что к диктатуре можно отнести лишь страны с ограничением выезда за рубеж и теми, где правители обобрали народ до 50 долларов в месяц. Сами решайте где эти страны.
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Ну что ж, страусиная поза тоже поза. Мне экспэртав ненадобно, чтобы знать, что в СА тоталитарная диктатура под соусом монархии с публичными смертными казнями и прочими подобными прелестями. Ну, а ты ищи экспэртав, чтобы разобраться в этом вопросе.
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А Вам советую понять, что Вы не определяете диктатуру. Да и учить другие народы демократии, религии и терпимости явно не Ваше.
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Прикинь какие идиоты?Ни дня не быв ж Турции они с полной уверенностью несут полнейший бред
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Ну, ты же не был не Луне, но наверняка знаешь, что там без скафандра человек и секунды не протянет. Так как мне тебя назвать? Идиотом? Ты не был на Луне, но знаешь, что там нет кислорода. Ну да, по твоей же логике ты есть идиот.
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Ты упоротый?? Обязательно надо пожить в каком то Омске что бы понять что кацапьё конченая дикоазиатская орда??
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А причем Турция к мусульманским странам?Турция светское государство.И она гораздо менее религиозна чем Украина
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сказочник. Нынешний царь турецкий Эрдоган как раз заядлый любитель жёсткого мусульманства , он как раз и против светскости Турции, и у него куча упоротых почитателей как раз класических религиозных мусульманских фанатиков. Харошь нам лапшу на уши вешать типа мы тут дурачки ничего не знаем.
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Что ты знаешь вообще о исламе и мусульманской религии?Каковы вообще признаки мусульманского государства?Покажи мне к примеру фото из Стамбула подобные московским,во времена мусульманских праздников
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Хасан, ты что, не признаёшь, что в Турции последние несколько лет диктатура одного человека? И чем дальше, тем она очевиднее? Какая разница с какой страной сравнивать, с Кубой, Венесуэлой, или СССР. Как говорили древние австралопитеки: "Диктатура и в Африке диктатура."
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Для начала это не диктатура. Просто Вы не видели диктатуру ссср и Вам не с чем сравнить. Диктатура имеет другие формы, лучше спросите родителей и тех ваших родственников, что от нее пострадали.
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Откуда ты знаешь, что я видел, а что нет? Ну ладно, дело не в этом. Я понимаю, что нет такого прибора со стрелкой, где при наведении на какую-либо страну оная показывала "диктатура детектед". Ещё раз: я бы не зацикливался на сэсэсэрэ. Есть диктат разных форм и оттенков. Фашистская Германия, СССР, Мордор, Саудовская Аравия, С. Корея, Куба, Китай и т.д. У всех разная форма диктатуры, вот и всё. Но суть то одна.
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Фот именно, что нет прибора. Но нет и сути при таком подходе, учитывая множественные различия. Если взять страны ЕС и США, то при более близком рассмотрении Вы тоже найдете признаки диктатуры. Не бывает идеальных демократий, но при этом сравнивать КНДР и Турцию некорректно. Возьмите степень свободы Украины и Вы тоже найдете признаки диктатуры, а дело в том, что сама демократия изначально в Греции была лишь для господствующего класса, но не рабов.
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Живя в Турции я полностью отдавал себе отчет что нахожусь под полным контролем.И что в этом плохого?Без контроля порядок не возможен
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А посмотри на контроль в Будапеште. Там повернуться в сторону без видеокамер нельзя. Все под контролем. Может это диктатура?
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Порядок без контроля невозможен.В Турции жесточайщий контроль,но никто тебе не запрещает и не мешает работать и зарабатывать.Наоборот государство всегда на твоей стороне.Если ты не нарушаешь закон
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Да да кацапчик. Прям как в Парашке если ты жопу лижеш царю и его боярам то тебя нитко не трогает да)) СИди там в своей турции лижи жопу Эрдогана - холуй.
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Почему здесь нету смайла рука-лицо?Он бы понадобился.
ответь пожалуйста-каково оно?Жить без мозга?
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Под чем ты находишься? Под контролем? Ты это многочисленным жертвам терактов расскажи. Да, кстати, ехай на расиу, там будешь ещё под большим контролем. Ну, а жить в КНДР наверно есть твоя голубая мечта
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Почему я дебил? Ты написал, что любишь жить под контролем. Я считаю, что больше контроля, чем в КНДР нет в мире. Предположил, что ты мечтаешь пожить в КНДР под контролем, так как ты сам написал, что любишь жить под контролем. Так, почему я дебил?
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Потому что ты не имеешь ни малейшего представления как это.Жить под контролем государства.Не воровского сходняка как в совковых странах,а нормального государства которое заботится и думает о тебе.Ты даже не можешь себе представить какой контроль в Европе,США и других нормальных странах.Ты обо всем судишь с украинской колокольни
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То же самое могу и о твоих постах сказать. Зачем ты чушь пишешь?
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Говори что хочешь, ведь свобода слова. Но судить и оскорблять, а тем более не видеть бревна в своем глазу тупо.
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Лайкать не буду, но согласен. Особенно про бревно
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И ХВамилия чисто ордынская.
рузький мир хотел принести мразь.
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Шо то Абдулкадир Машарипов не очень похож на свои прежние фотографии, а лишь некоторые детали лица похожи.
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http://24tv.ua/zatrimano_napadnika_na_nichniy_klub_u_stambuli_zyavilosya_foto_n771619
Ранее утверждали, что он из Кыргызии. Там две фотки и первая все таки отличается и тут бы мнение эксперта нужно.
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Не, вроде он, только на одной он просто с опухшей от бланжа мордой!
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Это так кажется, на улице он немного щуриться от света и имеет строгий вид, а на задержанной - испуг, усталость, заплывшесть от бланжа один глаз!
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Утверждали ранее, что Машарипов давно в Кыргызии, что подтверждали власти Кыргызии. Теперь речь про Узбекистан и задержание в Стамбуле. Не вяжется все это, учитывая большое количество детей в Узбекистане и схожесть братьев.
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Врач лицо под киргиза подгонял-в скулы ботокс закачал .
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Как по мне, то просто очень похож. Но форма глаз немного другая, брови другие... Просто мог быть братом того террориста.
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Все другое. Строение черепа другое. сравни лоб. У одного круглый, у другого более крутой. Скат лба возле висков разный.
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Та похож , просто отфигачили его сильно - киргиз стопудовый ватник.
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смотри на губы ,уши, подбородок.брови и разрез глаз!
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На первой фотке по глазам -он считает себя мачо. На второй фотке- мечтает скорее стать трупом.
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Как-то странно, на первой фотке морда бритая!
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Вот именно, что схожесть высокая, но детали разные.
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Ну надо же!
Маладцы!
Успели поймать до того, как х@йло ему медаль вручил в крымле...
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У Туреччині прогримів вибух у кампусі університету, загинули 4 поліцейських #UKROPNEWS
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Прошли бы курсы у наших орлов Авакова и искали бы лет десять
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похож вроде..узбек..но парнишка нереальный проффи ,так стрелять -почти каждая пуля в цель
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Скорее он сарт. Но откуда такая подготовка?
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ФСБшная подготовка 100 пудов , российский след прослеживается .
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скорее всего спецура ..армейская всмысле,просто уровень по стрельбе -высший пилотаж,думаю игил и талибан курят в сторонке
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может когото из той толпы конкретно заказали? а все остальные для массовки
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Ну если бы это был не он его бы не светили по всем СМИ.Наверное же не идиоты там работают.Это ж не Украина где всем сепарам морды зарисовывают
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Почему то не пишут что в квартире Машарипова нашли 150 тысяч долларов , что само по себе указывает на участие спецслужб в этой операции , так же его натренированность по стрельбе , владение оружием , указывает на то что он проходил спец подготовку , в специально оборудованных для этого местах . Так же видно , что отбор велся из нескольких кандидатур и по языку в том числе , кстати он владел это турецким, русским и арабским языками , тот факт , что в его языковом багаже помимо турецкого языка присутствует русский , указывает на страну заказчика . Если бы его готовила к примеру английская разведка то он бы знал английский .
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Судя по его возрасту, то он русский должен знать плохо. Старые узбеки знали русский хорошо, но предпочитали узбекский. Тут явно была подготовка в россии.
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я знаком с молодыми казахами которые уже не говорят по русски
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомТурецкая полиция задержала террориста, убившего в новогоднюю ночь 39 человек в клубе. ФОТО
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