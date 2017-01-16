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 Игры героев войны "Сила нации" пройдут в Полтаве 21 января. ФОТО

21 января в 14.00 в спортзале Полтавского университета экономики и торговли впервые в Полтаве состоятся Игры героев войны "Сила нации".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал участвовавший в АТО спецназовец Вадим Довгорук, потерявший руку и обе ноги вследствие боев с террористами.

Смотрите также: Соревнования по кроссфиту среди участников АТО "Игры героев" прошли в киевском Дворце Спорта. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

"Впервые в Полтаве! Авторы проекта Дмитрий Медведь и Вадим Довгорук. 21 января в 14.00 в спортзале Полтавский университет экономики и торговли (Полтава, ул. Коваля, 3) состоятся Игры героев войны "Сила Нации" Приди и поддержи!!!! Сила нации! Проект, в котором принимают участие бойцы АТО, которые получили тяжелые травмы и ранения, однако не смотря на это, продолжают удивлять своей стойкостью, выдержкой и железной волей. Ребята защищали нас на передовой, а теперь показывают силу духа в спортивных соревнованиях. Участники проекта "Сила нации" каждый день занимаются физическими упражнениями, чтобы держать тело в отличной форме. Это нужно делать каждый день, а не время от времени, ибо жизнь - борьба, в которой необходимо напрячь все силы, которые человек имеет, а жизнь после АТО, это еще и победа над самим собой", - написал он.

"Обязанность человека быть свободным и она должна сама себе устанавливать цель и идти выбранным путем! Проект "Сила нации" - это ежедневная помощь собратьям и помощь ГЕРОЯМ! Говорят, что красота спасет мир, а вот неравнодушие к чужой беде и желание помочь закалит "СИЛУ НАЦИИ"! Кто имеет желание и возможность - присоединяйтесь к наполнению призового фонда для участников проекта. Каждый Ваш вклад в доброе дело является важным, потому что даже океан состоит из капель!" - добавил Довгорук.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Киеве прошли соревнования по CrossFit для ветеранов АТО, потерявших конечности. ФОТОрепортаж

Номер карточки: 5168 7572 9403 3602 Довгорук Вадим Юрійович

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ветераны игра ато нации

ветераны игра ато нации


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